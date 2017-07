El Mirandés y Pedro Martín, ni contigo pero sin ti

Google Plus

El Club Deportivo Mirandés ha comunicado a mediodía de este miércoles la desvinculación del delantero malacitano Pedro Martín, que deja de pertenecer a la entidad con efecto inmediato. Se cierra así el segundo capítulo de una historia forjada en Anduva durante la temporada 2014/2015, cuando llegó procedente del CD Numancia. Aquella campaña el CD Mirandés, con la dupla formada por Urko Vera y Pedro Martín, alcanzaba la mejor clasificación de su historia, terminando en una meritoria octava plaza en la Liga de Segunda División. Pedro Martín finalizó el curso en un gran momento de forma y certero cara a puerta (nueve goles y cinco asistencias), lo que le permitió contar con una oferta de renovación.

Del Mirandés al Celta, pasando por el Tenerife

Pero, a pesar del interés del CD Mirandés, el uno de julio de 2015 Pedro Martín confirmaba su marcha al CD Tenerife, equipo con el que suscribió un contrato por dos temporadas. El por aquel entonces técnico del conjunto chicharrero, Raul Agné, fue pieza clave en su fichaje, como también la atractiva oferta del club blanquiazul. Jugó trece partidos, doce de ellos como titular pero, tras el despido de Agné por los malos resultados, Pedro Martín dejó de contar para el nuevo técnico, Pep Martí. El desenlace, traspaso al RC Celta de Vigo para reforzar a su filial, que atravesaba serias dificultades en Segunda B. En el Celta B disputó otros doce encuentros, anotando tres goles a pesar de jugar casi siempre como mediapunta por detrás de Borja Iglesias, y consiguiendo la permanencia.

Cedido (o no) por el Celta, Pedro regresó a Anduva

El regreso de Pedro Martín a Anduva se ha ido tiñendo de un cierto halo de misterio con el transcurrir de los acontecimientos. El CD Mirandés anunció el 17 de agosto de 2016 que el delantero volvía en calidad de cedido por el RC Celta de Vigo, club con el que al parecer tenía suscrito un contrato por varias temporadas. Pero lo cierto es que, tras finalizar la temporada y certificado el descenso rojillo a Segunda B, el propio CD Mirandés sorprendió a todos situando a Pedro Martín como transferible. O no estaba cedido por el RC Celta de Vigo, sino traspasado, o llegó cedido con opción de compra obligatoria. No hay más opciones posibles, pues no llegó libre a Miranda.

Transferible sin ninguna oportunidad en pretemporada

La última 'sorpresa' ha sido comprobar cómo el entrenador, Pablo Alfaro, no ha contado con él en ninguno de los dos partidos de pretemporada disputados hasta el momento a pesar de ser el único delantero centro del primer equipo tras la marcha de Iker Guarrotxena y de la escasez de futbolistas que tiene en este momento el equipo. En las últimas temporadas, Carlos Terrazas siempre contaba con los jugadores transferibles durante la pretemporada, disponiendo de las mismas oportunidades que los demás bien para demostrar su valía (como en los casos de Daniel Provencio o Carlos Moreno) o al menos para situarles en el escaparate del mercado veraniego, suscitando el interés de algún equipo o del propio jugador para buscar minutos en otro lugar.

El Mirandés se queda sin Guarrotxena, Cruz y Pedro

Con la desvinculación de Pedro Martín termina esta historia en la que el CD Mirandés pierde a un jugador importante de cara a esta competitiva Segunda B y se queda sin el único delantero que le quedaba, cuando estamos a apenas unos días de entrar en el mes de agosto, mes en el que comenzará la Liga. Es de suponer que el club no ha obtenido nada o muy poco a cambio. Al igual que lo ocurrido con Iker Guarrotxena y Fran Cruz (con los que sí contaba Pablo Alfaro), el CD Mirandés no ha obtenido nada a nivel deportivo, porque pierde a los jugador y no recibe a cambio ningún reemplazo. Y en el plano económico poco en el caso de Guarrotxena y Cruz y nada o muy poco en el de Pedro Martín.

La imbricación de lo deportivo y lo económico, a debate

La cuestión que parece subyacer en las salidas de estos jugadores es su ficha, considerada alta en las oficinas de la entidad. Algo que se antoja difícilmente comprensible cuando el mensaje que se ha lanzado desde la propiedad del club es que se va a realizar un gran esfuerzo económico para disponer de un presupuesto de en torno a 3 millones de euros, alto para Segunda B, con el único objetivo de ascender. Para ello se ha hablado de invertir en esta temporada todo lo obtenido por el fondo de compensación de descensos de la Liga de Fútbol Profesional. Si el proyecto pretende ser potente a nivel deportivo y, por tanto, económico, lo lógico sería contar con jugadores de caché en Segunda B. Pero, en este momento, tanto las salidas como las llegadas (salvo Albistegi, procedente del Reus) no parecen encajar en ese plan anunciado.

No obstante, el mercado sigue abierto y tanto el director deportivo, Jesús Seba, como el entrenador del equipo, Pablo Alfaro, trabajarán intensamente durante las próximas semanas para confeccionar una plantilla capaz de afrontar con garantías el reto de esta temporada.