Diego Cervero "Espero aportar ilusión, ganas y goles"

Presentación oficial de Diego Cervero | Foto: CD Mirandés

El jugador Diego Cervero, ha posado con la camiseta del Club Deportivo Mirandés y ha sido presentado de forma oficial ante los medios de comunicación. El delantero ya ha jugado en esta pretemporada, un jugador que conecta con la afición como el mismo explicaba “Conecto con la grada porque doy pasión y valor, o eso creo. Es lo que los aficionados nos dan a nosotros. A mí no me verán hacer una bicicleta, pero si puedo llevarme el balón en una disputa lo voy a pelear al máximo y voy a meter la pierna donde haga falta. Espero aportar eso: ilusión, ganas y después, claro está, lo que todo delantero quiere: goles”.

El jugador declaraba que llegó a Miranda sin pensárselo ya que conocía al equipo de su etapa en el Logroñés “Cuando se me presenta la oportunidad de venir, ni me lo pensé porque era un sitio al que yo quería venir, jugué aquí varios partidos y disfrute que es lo fundamental yo ya soy veterano y cuando te llaman de un sitio como este yo me ilusiono, en cuanto que puedo aportar, experiencia, trabajo voy aportar mucha ilusión mucha alegría porque un equipo alegre juega mucho mejor, y espero aportar goles para que el equipo funcione.”

Diego Cervero ha sido de los últimos en llegar, pero pronto se ha percatado del ambiente que impera en el vestuario: “Se está haciendo un gran grupo conocía a Borja y Alex Albistegi, ya tenía buenas referencias del cuerpo técnico por lo que me costó un día adaptarme, se está haciendo un buen equipo sin calmas y sin prisas”.

El Club Deportivo Mirandés jugará esta temporada en el Grupo II de Segunda División B, Cervero hablaba del objetivo de la temporada “Hay que trabajar muchísimo, según son los entrenamientos son los partidos. Sabemos cuál es el objetivo esta temporada, pero hay que ir poco a poco y sin obsesionarse. No lo vamos a conseguir en agosto por lo que no hace falta repetirlo desde ahora. Pero sí, lo tenemos claro. Cargarse de presión antes de tiempo no sirve de nada”, concluyó