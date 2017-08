Pablo Alfaro: "Queremos ser un equipo poderoso"

Pablo Alfaro en rueda de prensa | Foto: CD Mirandés

Pablo Alfaro ha comparecido en rueda de prensa para analizar el partido que enfrentará a los rojillos con el filial asturiano, el Sporting de Gijón B. Un equipo al que se enfrentaron en pretemporada en Leioa (1-1), pero esta vez lo harán como locales en Anduva. “Siempre que puntuemos fuera de casa hay que venir aquí a certificar el resultado con una victoria en Anduva. Nuestra obligación con los equipos visitantes en que sepan que cuando vienen a Anduva los puntos se van a cotizar muy caros para los demás. Queremos ser ese equipo poderoso, que nos ganemos el respeto de los rivales cuando tengan que venir aquí, más con esta afición que siempre está ahí y agita. Nos necesitamos los unos a otros”, puntualizó.

En cuanto al rival del domingo." La propuesta seguramente sea diferente, es un equipo muy joven el año pasado quedo campeón de su grupo, y ascendió con mucha solvencia. Por lo que esperamos que sea un rival que nos plantee dificultades, en el que su propuesta sea futbolísticamente distinta y podamos ver un partido más vistoso", reconoció el míster.

El principal objetivo del Club Deportivo Mirandés para esta temporada es quedar lo más alto posible para poder regresar a la categoría de plata. “La gente sabe que esto no va a ser un camino de rosas, lo vieron todos los que fueron a Leioa. Vamos a tener muchos partidos así cerrados como el de la primera jornada, sobre todo como visitantes. Y respecto a la exigencia no nos tienes que preocupar, porque es algo lógico e inherente. El futbolista que firma aquí sabe que no nos tiene que asustar. El camino es largo y no va a ser un paseo militar, pero lo que sí sabemos es que todo pasa por ser un equipo trabajador, un bloque compacto y poderoso y que seamos capaces de meterles a los partidos el ritmo que queremos”, concluyó.

Pablo Alfaro ha convocado a 19 jugadores: Sergio Pérez, Limones, David Prieto, Israel Puerto, Kijera, Mario, Melli, Paris, Albistegi, Andrés, Antonio Romero, Borja Sánchez, Peláez, Igor Martínez, Jaime, Rúper, Yanis, Pito Camacho, Cervero.