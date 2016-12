Anuario VAVEL Celta 2016:  Orellana, el poeta que sigue maravillando a Balaídos

Google Plus

El 2016 ha sido un año extraño para Orellana, lleno de caras y de cruces. De caras por los éxitos deportivos y su importancia en el combinado celeste. De cruces por la lesiones, que le han tenido apartado del fútbol más tiempo de los esperado. Él mismo y el Celta lo han notado. Cuando Orellana juega, el equipo cambia, muestra otra cara, es diferente. Mejor. El chileno pedirá que el 2017 le respete más con la lesiones, pero de primeras no lo empezará bien. Una nueva lesión le tendrá al margen de sus compañeros un par de semanas, y Berizzo tendrá que volver a ingeniárselas para reemplazarle.

Cuando las lesiones le respetan

Orellana se ha convertido en pieza clave del Celta. Él es el encargado de aportar esa chispa en ataque que no todos son capaces de dar. Su particular forma de conducir el balón pegado a su bota derecha mientras esquiva rivales con sendos quiebros, genera espacios en las defensas rivales que solo él es capaz de ver, y cuando crees que se ha metido en un callejón sin salida, toma, ahí la tienes, pase al hueco que deja en inferioridad numérica al equipo rival dentro del área. Eso, o si ve que la cosa no está clara, porque los espacios están muy congestionados, disparo desde la frontal, y gol, que en muchas ocasiones han liberado al equipo atascado por la falta de espacios por la presión, como en el Bernabéu este año.

Sería difícil imaginar un Celta sin Orellana, de hecho cuando no está en el terreno de juego, el equipo lo nota. Sin él, el juego del equipo pierde velocidad, peligro y profundidad. Le ha costado mucho al Celta sobreponerse a las bajas de Nolito, una vez se fue al City, y la de Orellana en numerosos encuentros por lesión. Los dos junto a Iago Aspas formaban un tridente envidiable, distinto a los ataques que se suelen ver. Los tres tenían la misma forma de entender el fútbol, absortos en los fundamentos del Toto Berizzo, en quien creían. Uno sabía dónde estaban los otros sin necesidad de levantar la cabeza, tan solo le hacía falta poner el pase y allí se lo encontraba, esperándolo. Cuando los tres se juntaban arriba, las defensas rivales temían al no saber por dónde les iba a entrar. Nunca antes habían coincidido los tres juntos antes, pero poco tiempo les llevó conocerse y entenderse al dedillo.

En esa conexión a tres bandas, el nexo de unión fue Orellana, quien de los tres era el que repartía el juego de un lado para otro. Berizzo entendió de su importancia, y lo sacó de la banda para situarlo en la media punta, desde donde podría ver mejor cómo se cuece el juego del equipo. A partir de ahí el ratón chileno no paró de crear: juego, peligro, ocasiones… todo un espectáculo. Desde esa posición el celtismo descubrió a un nuevo Orellana, unos cuantos años más joven de los años que tiene, un Orellana mucho más activo, enérgico, que es capaz de penetrar las defensas más robustas con sus regates y paredes. El Celta le echa en falta esta temporada, porque cuando reaparece, se vuelve a caer, y el equipo le necesita siempre.

Las lesiones, su pesadilla

Las lesiones han sido la gran lacra de Fabián Orellana este año, que de no ser por ellas, habría sido el mejor de su carrera deportiva. Hasta tres veces se ha lesionado Orellana en este 2016. Lesiones algunas más largas que otras pero que han hecho que este alejado de los terrenos de juego mucho tiempo. Más del esperado, y más del que desearían él y el Celta. Muchas lesiones además, han sido seguidas. Nada más volver de una, caía en otra. Lo que es peor aún, porque no conseguía regularidad. Volver de una lesión siempre cuesta, y uno no vuelve al mejor nivel, se necesitan de un par de semanas para recuperar la mejor versión de uno mismo. Y esto lo han notado él y el equipo.

Berizzo ha sido el que más le ha echado en falta, ya que ha tenido que romperse la cabeza para intentar remediar la situación. Esta temporada ha conseguido minimizar los daños gracias al gran estado de forma de Nemanja Radoja. Con él en el doble pivote en compañía del Tucu Hernández, pudo situar a Daniel Wass en la media punta. De esta forma, el Celta ha sabido rendir a un buen nivel, pero aún así se nota que no está el chileno. En muchas ocasiones su chispa es fundamental para desatascar partidos, y todo el celtismo espera que esté de vuelta lo antes posible, y ya de forma definitiva, para que vuelva a ser el faro que guíe a este Celta. Esperemos que el 2017 le respete más en cuanto a lesiones se refiere.