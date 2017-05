Tocados y hundidos

Google Plus

Respaldados por casi 200 corazones, los jugadores del Elche llegaban al Coliseum Alfonso Pérez en zona de descenso y convencidos de que la victoria y los tres puntos viajarían de nuevo a la ciudad ilicitana. Por desgracia no ocurrió de la forma deseada y el Getafe se impuso por dos goles a cero asegurando su participación en los Playoff de ascenso a primera y con opciones de subir de forma directa si el Girona comete algún error.

El conjunto dirigido por Vicente Parras llegaba hundido tras cosechar cinco derrotas consecutivas y consiguiendo solamente tres puntos de 18 posibles. Tras la derrota la pasada semana frente al Mirandés, el conjunto franjiverde se metía en puestos de descenso por primera vez en la temporada. A falta de 4 jornadas para el final de la liga, los ilicitanos estaban obligados a ganar en Getafe para no asegurar su descenso a 2ªB.

Por su parte, el conjunto local llegaba al encuentro tras perder por la mínima en casa del Sevilla Atlético, pero aún se mantenían en los puestos de PlayOff a primera.

El Getafe, claro dominador

El conjunto local fue el claro dominador del esférico y se convirtió en el equipo que llevaba la batuta del encuentro. Dispuestos a dar un golpe sobre la mesa y asegurarse jugar los PlayOff, los locales salieron al terreno de juego con una marcha más que el Elche, que una jornada más se dedicó a verlas venir sin posibilidad de crear ocasiones claras para anotar gol. Son ya 3 jornadas las que el Elche no consigue ver puerta, y eso se está viendo reflejado en la clasificación.

La primera ocasión vino cerca del minuto 10 de partido, cuando Álvaro Jiménez probaba fortuna desde el pico del área defendida por Juan Carlos, pero éste lograba despejar el esférico. Las ocasiones seguían llegando, y el Elche no encontraba su sitio en el campo y seguía sin notarse del todo cómodo sobre el verde. Las pérdidas de balón eran constantes y no eran capaces de realizar una salida clara del balón.

De nuevo a balón parado

El conjunto local se acercaba de forma peligrosa al área franjiverde. Chuli estuvo apunto de anotar el primero en el 17 de juego, pero el poste derecho de la portería de Juan Carlos evitó el tanto de los locales. El gol llegaría minutos después tras un saque de esquina del ex franjiverde Damián Suárez, quien colgó el esférico para que el también ex franjiverde Jorge Molina anotara el primero para los suyos. Son tres las jornadas que el Elche lleva encajando goles a balón parado. A los franjiverdes no se les da nada bien atacar los saques de esquina, pero mucho menos defenderlos.

La única ocasión clara de la que gozó el conjunto franjiverde la tuvo el capitán Sergio Pelegrín, quien remató de cabeza una falta lanzada por Pablo Hervías que se marchó por muy poco rozando el palo izquierdo de la portería de Guaita.

Cambio notable en la segunda mitad

Tras el paso por vestuarios los franjiverdes salieron al verde del Coliseum más motivados y dispuestos a darle la vuelta al marcador. Sory tuvo la primera, en la que solo contra el mundo decidió jugársela y chutar a portería aún así teniendo solo a su compañero Pelayo que podría haber rematado, el disparo del canterano se estrelló en un defensa local. El Elche llegaba de forma tímida a la portería de Guaita, pero no conseguían realizar grandes jugadas para anotar el tanto que les asegurase el punto.

Quien avisa no es traidor

Jorge Molina, gozó de un par de llegadas en las que no tuvo la suficiente fortuna para anotar el segundo del encuentro, pero en el 72 el delantero anotó el doblete de la noche. Con el balón medido que el mandaba Dani Pacheco, Molina remató con su pierna derecha muy cerca del área franjiverde. A falta de 15 minutos para el final el Elche buscó a la desesperada anotar algún gol para recortar distancias.

Finalmente el partido acabó con un claro 2-0 reflejado en el marcador. Con esta nueva derrota ya son seis las que el Elche cosecha de forma consecutiva, y permanece una jornada más en puestos de descenso. La próxima jornada recibirá en el Martínez Valero al Reus, y se verá ante una de las últimas oportunidades para salvar la categoría.