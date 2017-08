Guía VAVEL FC Barcelona 2017/18: Valverde, nuevo director para una vieja orquesta

Valverde, dispuesto a extraer las melodías de una de las mejores orquestas a nivel mundial | Foto: Ernesto Aradilla - VAVEL

La música no es la misma, pero sí el ritmo melódico, ese que marca la filosofía Barça, aunque luego cada maestro lo pone en práctica haciendo valer sus habilidades particulares. Esto hace que pueda sonar una mezcla de estridencia y notas acompasadas, aquello que se podía reconocer en la época del 'Dream Team' original, el de Johan; aunque también algunas veces se trate de una melodía semi clásica, semi moderna, pero siempre elegante, acorde al tiki taka de Guardiola. En contadas ocasiones - pocas, pero no está de más que el lector lo tenga presente - se producen silencios que acaban por conseguir que el ruido venga del otro lado: de un respetable exigente que, frustrado, decide manifestarse en forma de silbidos agudos que hacen ensordecer por completo el Camp Nou. Sea como fuere, el señor Valverde, en apariencia tranquilo y sencillo, viene dispuesto a hacer de su conjunto pura música celestial.

Ernesto Valverde Tejedor (Cáceres, 9 de febrero de 1964), sucesor de Luis Enrique al frente del FC Barcelona, es de esos entrenadores que antes de sentarse en un banquillo vistió de corto como futbolista profesional. El de Viandar de la Vera, que sirvió al Alavés, Sestao y Espanyol, coincidió en el club perico, allá por 1986, con Javier Clemente, quién le bautizó como ‘Txingurri’ (hormiga en vasco). Fue en el conjunto blanquiazul, en el que formó durante dos temporadas, donde comenzó a despuntar y donde logró un meritorio tercer puesto ya en su primera campaña. En el siguiente curso alcanzó la final de la Copa de la UEFA, aunque los pericos cayeron derrotados ante el Bayer Leverkusen en la tanda de penaltis.

Las lesiones oscurecieron su paso por Can Barça

Del Espanyol pasó al FC Barcelona en forma de traspaso, pero ahí las lesiones no le dejaron ser, eclipsando su etapa azulgrana y empañando su trayectoria. En 1990, año en el que jugó su único partido con la selección española, se incorporó al Athletic de Bilbao, donde coincidiría de nuevo con Clemente en el banquillo. Durante sus seis años como león firmó 50 dianas en 188 encuentros, formando dúo atacante con Ziganda. Valderde colgó las botas en 1997, como jugador del Mallorca.

El técnico cacereño, dirigiendo el partido ante el Chapecoense | Foto: Ernesto Aradilla - VAVEL

En las categorías inferiores del Athletic de Bilbao dio sus primeros pasos en los banquillos, hasta que en 2000/2001 dio el salto al primer equipo como segundo de Txetu Rojo. En 2003 fue presentado como técnico del Athletic, donde continuó hasta 2005, renunciando entonces a su cargo debido a desavenencias con el presidente de la entidad vasca. Su trayectoria como entrenador no había hecho más que comenzar: en 2006 el Espanyol le abrió sus puertas de nuevo, para acogerle en el banquillo. El ‘Txingurri’ tuvo un desafortunado estreno, al caer derrotado ante el Barcelona en Supercopa de España. No fue fácil, pero el club le ofreció una confianza que Valverde devolvería llevando a los blanquiazules a disputar la final de la Europa League 2007, que se celebró en Glasgow. En tierras escocesas los pericos consiguieron igualar al Sevilla en la prórroga, pese a estar en inferioridad numérica desde el minuto 68, pero el título se decantó a favor de los andaluces en la tanda de penaltis (1-3).

Los títulos llegan en Grecia

En 2008/2009 Valverde ‘emigra’ rumbo a Grecia para ocuparse del Olympiakos, y con el conjunto heleno conquistó un doblete, al proclamarse campeón de Superliga y Copa. En verano de 2009 volvió a España para hacerse cargo del Villarreal, donde vivió su primera y única destitución hasta la fecha. El 31 de enero de 2010 el Txingurri dejaba el submarino amarillo, cuando ocupaba la décima plaza en la clasificación. Dado que en España se le ponían las cosas cuesta arriba, Valverde regresó al banquillo del Olympiakos, al que llevó a sumar dos Superligas de Grecia en 2011 y 2012 respectivamente, y una Copa de Grecia en 2012.

En diciembre de 2012, el cacereño volvía a probar fortuna en la Liga española como sustituto del destituido Mauricio Pellegrino en el Valencia, al que dejó en el quinto puesto con 65 puntos. En apenas unos meses devolvió la sonrisa al conjunto che, que se convirtió en uno de los punteros del campeonato español, y en junio de 2013 decidió volver al punto de partida: el Athletic de Bilbao.

El Athletic de Valverde conquistó la Supercopa de España 2015 ante el Barcelona

Con los vascos ganó la Supercopa de España en 2015, al imponerse al Barcelona 4-0 en la ida en San Mamés y empatar 1-1 en la vuelta en el feudo barcelonista (global de 5-1). Ya por entonces se rumoreaba que el club catalán se había fijado en Valverde, quien el pasado 19 de febrero se convirtió en el entrenador en dirigir mayor número de encuentros al frente del Athletic, superando a uno de sus maestros, Javier Clemente.

Valverde saluda a los aficionados del Camp Nou durante el Trofeo Joan Gamper | Foto: Ernesto Aradilla - VAVEL

¿Del 4-2-3-1 al 4-3-3?

El 'Txingurri', que fue presentado como entrenador del primer equipo del FC Barcelona el pasado 1 de junio, es consciente de las exigencias de la cátedra culé, pues ya vistió la zamarra azulgrana durante un breve período en su etapa de jugador. En sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación el cacereño, acostumbrado a utilizar un 4-2-3-1, aseguró estar dispuesto a 'reeducarse' de forma acorde a la filosofía de juego que impera en Can Barça: “Soy consciente del estilo del Barça. Lo conozco, me tengo que readaptar, pero mi idea siempre es profundizar en ese estilo, darle una vuelta más”.

“Es cierto que el dibujo define lo que quieres conseguir de entrada, pero después los sistemas se mueven. Todo pasa por tener el control de juego y ser el equipo que manda”, declaró Valverde, que también dejó entrever que buscará variantes al 4-3-3 tradicional cuando así lo considere. El nuevo técnico de Messi, Suárez, Iniesta y compañía gusta de extremos abiertos y veloces. "No me gusta jugar con futbolistas muy lineales en las bandas. Y es curioso, porque yo era un extremo nato, un jugador de costado, pero no me agradan los extremos que llegan, entran por la banda y se van. Prefiero a los que tienen capacidad para jugar por fuera y, luego, pueden entrar por dentro", llegó a decir.

La Masía espera su momento

Además de conocer la casa, Valverde también tiene a su favor que apuesta por la cantera, como ya dio a entender en alguna entrevista: "No me resulta difícil subir jugadores del filial en clubes que apuestan por la cantera. Lo difícil es que jueguen cien partidos con el primer equipo". La Masía le espera con brazos abiertos, después de haber tenido las puertas cerradas con Lucho especialmente en su último año en el banquillo.

Será interesante ver cómo se desenvuelve el Barça de Ernesto Valverde, un tipo culto, dado a la lectura y amante de la fotografía, que parece no alterarse ante nada, que tiene unas ideas muy claras en esto del fútbol, pero que sabe lo enraizada que está la filosofía de juego en el club catalán, y que tratará de hacer una mezcla de esta nota y de aquella, para extraer los mejores acordes, las más dulces melodías, notas que queden para siempre en el recuerdo, que dejen de sí en el Camp Nou una esencia que no pudo dejar en su etapa como futbolista.