Valverde: 100 días al mando

Google Plus

Valverde en el partido de Champions de ayer frente al Olympiacos. Foto: FCBarcelona

Los directores técnicos del fútbol europeo y mundial coinciden en que dirigir a un club como el Barça no es tarea fácil. La presión de una afición exigente hace que muchos entrenadores reculen cuando llega una oferta del club azulgrana. Incluso los que han pasado por el banquillo del Camp Nou, acaban marchándose ante la exigencia que comporta dirigir al club barcelonés. Sin embargo, hace 100 días llegó un hombre tranquilo, Ernesto Valverde, que aceptó la oferta de Bartomeu para coger las riendas de un club ligeramente mermado tras ‘sólo’ conseguir un título la temporada pasada con Luis Enrique como míster.

Inconformismo y pérdida de estilo

Leo Messi frente a Manu García en la final de la Copa del Rey. Foto: VAVEL.com

La afición culé terminó la temporada con un sabor agridulce. Ganar un título es siempre positivo, y más ahora que todos los equipos trabajan para llegar al nivel de los más grandes. Sin embargo, tras campañas muy exitosas para el conjunto catalán, la grada se ha acostumbrado a ver como sus jugadores levantan títulos año tras año, y ganar se ha convertido en una constante. La dinámica ya empezó con Frank Rijkaard, que consiguió la segunda UEFA Champions League para el FCBarcelona y continuó con los 14 títulos en cuatro temporadas de Pep Guardiola, la famosa "liga de los 100 puntos" a cargo de Tito Vilanova y los 9 títulos de trece posibles con Luis Enrique, tras un año en blanco del 'Tata' Martino.

A pesar de tanto éxito, al Camp Nou se le quedó corto ganar la Copa del Rey la pasada temporada. El equipo no pudo alzarse con el título de liga, que acabó conquistando el Real Madrid y tampoco tuvo suerte en Champions, eliminado a manos de la Juventus de Turín en octavos de final tras el histórico pase frente al PSG ganando 6-1 en Barcelona.

Llega Valverde, ilusión renovada

El 29 de mayo de este mismo año, Bartomeu confirmó un secreto a voces. Ernesto Valverde se convertía en nuevo entrenador del Barça para las próximas tres temporadas. De esta manera, la afición blaugrana conseguía volver a recuperar la ilusión perdida. Muchos son los argumentos que llevan a decir que los culés han recuperado las ganas. Con Luis Enrique se perdió la esencia y el público notó enseguida un cambio en el estilo. El clásico juego de posesión que el Barça lleva practicando desde hace 30 años pasó a ser contraataque puro, algo que no sentó muy bien en el Camp Nou.

Ernesto Valverde en su presentación como entrenador del Barça. Foto: Jordi Valle VAVEL

No obstante, todo se explica con estos tres nombres: Luis Suárez, Neymar y Leo Messi ha sido uno de los mejores tridentes, por no decir el mejor, que ha tenido el FCBarcelona en toda su historia. El principal inconveniente fue que el equipo confió todo su juego ofensivo en estas tres piezas. Sin embargo, cuando los tres no estaban en forma el Barça lo acusó y empezó a cosechar malos resultados. Con la llegada de Valverde, se ha recuperado el 'tiki-taka' que tanto gusta en Barcelona y que pretende volver a llevar al conjunto catalán a lo más alto de nuevo.

Mejora tras el tropiezo inicial

La pretemporada del Barça fue envidiable. Los blaugrana consiguieron ganar todos sus partidos. Empezaba con buen pie el 'txingurri' pero en la Supercopa de España cambiaron las sensaciones. El conjunto culé perdió de manera contundente el primer título en juego de la temporada frente a un Real Madrid que se mostró muy superior en todos los aspectos. El pánico se hizo 'eco' en Barcelona y muchos ya vaticinaban una mala temporada del Barça e incluso se llegó a hablar de fin de ciclo culé.

Denis Suárez frente a Ramos y Carvajal en la Supercopa de España. Foto: Alex Gallardo VAVEL

A pesar de las críticas, en su día número 100 como técnico del FCBarcelona, Valverde ha conseguido posicionar al equipo líder en la Liga Santander, con 8 victorias y 1 empate en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Además en Champions ocupan la primera plaza del grupo con un pleno de tres victorias, 7 goles a favor y sólo 1 en contra ayer contra el Olympiacos. Unos números que hablan muy bien del ex del Athletic. En el Camp Nou están muy contentos con la labor desarrollada hasta ahora, y esperan que los resultados sigan siendo positivos para volver a cantar una gran temporada.