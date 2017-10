FC Barcelona vs Olympiacos en vivo y en directo online en la Champions League 2017

Ambos equipos han presentado ya su lista de convocados para el partido FC Barcelona vs Olympiacos en vivo:

FC Barcelona: Ter Stegen, Jesper Cillessen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suárez, André Iniesta, Luis Suárez, Leo Messi, Javier Mascherano, Paulinho Bezerra, Gerard Deulofeu, Paco Alcácer, Lucas Digne, Sergi Roberto, André Gomes y Samuel Umtiti.



Olympiacos: Choutesiotis, Proto, Kapino; Botía, Elabdellaoui, Koutris, Vukovic, Engels, Nokolaou; Romao, Tachtsidis, Fortounis, Odjidja, Marin, Gillet, Androutsos, Carcela, Zdjelar, Pardo; Djurdjevic

La última ocasión en que el Barça jugó en el Camp Nou, no lo hizo delante de su afición. Fue el pasado 1 de octubre contra Las Palmas, día en que se celebró el referéndum de independencia en Catalunya. Esa jornada, canarios y catalanes jugaron a puerta cerrada en el Camp Nou en una batalla que ganaron los locales por 3-0.

Para recordar el último partido del Olympiacos a domicilio tan solo debemos retroceder hasta el día 14 de este mismo mes, cuando se impusieron al Panionios por 3-4 con doblete de Ansarifard y otros dos tantos de Cissé y Fortounis. Fue el partido correspondiente a la séptima jornada de la Super Liga griega.

Takis Lemonis, entrenador del Olympiacos, ha dicho creer tener la fórmula para frenar a Leo Messi, o aunque sea intentarlo: "plantearemos un sistema mixto e intentaremos limitar sus movimientos pero el Barcelona tiene jugadores tan grandes que es difícil centrarse solo en Messi". Lemonis no se ha olvidado de su compañero Ernesto Valverde, a quien ha querido dedicar unas palabras después de conocerle en el club que Lemonis entrena: "Me gustaría hacer una mención especial a Ernesto. Nos conocimos en Grecia y creo que el estilo que impuso al Olympiakos era el mejor para el equipo. Es uno de los entrenadores más queridos en Grecia"

Ernesto Valverde también ha salido en sala de prensa enfrentándose a preguntas de medios nacionales y también a los que fueron los encargados de cubrir al Olympiacos que él mismo entrenaba años atrás. "Para mi es un partido especial contra un equipo que está acostumbrado a ganar" ha dicho el técnico azulgrana, elogiando al club greigo. No ha faltado elogio tampoco al 10 del Barça, a quien ha calificado como "el mejor del mundo".

Ernesto Valverde consultando la traducción de los medios griegos. Foto: Miguel López, VAVEL.com

"Siempre es especial jugar en Barcelona" ha reconocido Botía, actual jugador del Olympiacos. El murciano vivió en Barcelona durante siete años y hizo de la Ciudad Condal su casa. En relación al encuentro, se ha mostrado de acuerdo con "el Barça es el favorito".

Alberto Botía en la rueda de prensa previa de Champions. Foto: Noelia Déniz, VAVEL.com

Paulinho, el nuevo fichaje azulgrana ha sido el futbolista encargado de dar la cara en la rueda de prensa previa al encuentro de Champions. El brasileño ha afirmado que "me siento completamente adaptado y siento apoyo de todos mis compañeros". El 15 del Barça no ha podido ocultar su emoción para disputar el encuentro de mañana "Tengo que aprovechar al máximo porque las oportunidades en la vida no siempre aparecen. La Champions me ilusiona más que cualquier otra competición en el mundo"

Paulinho en sala de prensa. Foto: Miguel López, VAVEL.com

La sede del partido FC Barcelona vs Olympiacos en vivo será el Camp Nou, el estadio del FC Barcelona, el estadio donde se cumplen milagros. Inagurado el 24 de septiembre de 1957 y con una capacidad de 99.354 espectadores, la UEFA catalogó el estadio con 'Cinco Estrellas'. Sin duda alguna, uno de los momentos más especiales que ha vivido este estadio fue el pasado 8 de marzo de 2017 cuando gracias a un gol de Sergi Roberto el Barça tocó el cielo remontando un 4-0 en contra. Ese 6-1, una hazaña que ha quedado tatuada en los corazones de los seguidores azulgranas.

Camp Nou, estadio del FC Barcelona. Foto: FC Barcelona

William Collum será el colegiado encargado de poner paz en el partido FC Barcelona vs Olympiacos en vivo. El árbitro de 38 años es de origen escocés y es juez en los partidos de Premier League. El arbitraje no es su única profesión, y es que también ejerce de profesor de secundaria en Glasgow.

William Collum, árbitro del encuentro.

Nos encontramos delante del primer encuentro oficial entre Barça y Olympiacos, un nuevo reto para ambos equipos. El Barça buscará tener un pie dentro de los octavos de final manteniendo su imbatibilidad. Por su parte, el Olympiacos intentará sumar su primer punto en la fase de grupos de la Champions League.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Os damos la bienvenida a la retransmisión del partido FC Barcelona vs Olympiacos en vivo correspondiente al tercer partido de la UEFA Champions League. La sede del partido va a ser el Camp Nou y vamos a poder disfrutar del partido a partir de las 20:45.