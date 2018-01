Ousmane Dembélé recibe el alta médica

Ousmane Dembélé, en su presentación | Miguel López Mallach - VAVEL

El pasado 16 de septiembre, Ousmane Dembélé se lesionó en el Coliseum Alfonso Pérez y todos los barcelonistas temieron lo peor. El futbolista más caro de la historia del club, se rompió en su tercer partido con la camiseta azulgrana y decía adiós al 2017, con una ruptura del tendón del bíceps femoral del muslo izquierdo que le ha tenido apartado de los terrenos de juego durante tres meses y medio.

Este martes, afortunadamente, el FC Barcelona ha transmitido mediante un comunicado oficial que Ousmane Dembéle ha recibido el alta médica y, por lo tanto, ya puede ser convocado por Ernesto Valverde y quién sabe si disputará algún minuto ante el Celta de Vigo en la Copa del Rey que se disputará este jueves.

Ganas de regresar

Ousmane Dembélé tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en Finlandia y, justo después de la operación, empezó un duro y constante proceso de recuperación que este martes ha llegado a su fin. Pese a estar alejado de los focos mediáticos al no pisar el verde, Dembélé no ha parado de trabajar y machacarse para volver cuanto antes a los terrenos de juegos. Progresivamente, ha ido mejorando y tras muchas semanas realizando trabajo específico en solitario, el pasado 6 de diciembre empezó a participar en los clásicos rondos del Barça con el resto del grupo.

Por lo tanto, está claro que fue un palo muy duro el lesionarse. Sin embargo, el francés lo ha llevado lo mejor que ha podido, con optimismo y ganas de regresar. Ahora, con el alta médica bajo el brazo, por fin parece ser que se podrá ver a Ousmane Dembélé a su máximo nivel y tras haberse adaptado ya a la ciudad, al equipo y a sus compañeros.

Minutos ante el Celta

Este jueves 4 de enero, el FC Barcelona disputará la ida de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Celta de Vigo, en un partido en el que se puede dar el regreso de Dembélé. Es una incógnita el once inicial que planteará Valverde, ya que no se sabe si partirá con una mayoría de no habituales o si no se confiará y jugarán los más habituales.

Muy posiblemente, Ousmane Dembélé no empiece jugando como titular, aunque también existe esa posibilidad. Más posibilidades tiene de salir en los minutos finales, donde el francés podrá disfrutar de volver a sentirse futbolista.