Un Granada más serio se marcha de vacío de La Cerámica

El Granada CF no pudo empezar con victoria la segunda vuelta pero puede irse con buen sabor de boca de su partido ante el Villarreal. Es cierto que no sirve de nada, pero al menos ha mejorado la actitud y las ganas que no se vieron reflejadas en anteriores encuentros. Dos goles encajados a balón parado sirvieron para que el Villarreal se llevava el triunfo, aunque podía haber sido con un marcador más abultado sino llega a ser por Ochoa.

Revolución en el once rojiblanco

Lucas Alcaraz alineó un once para nada habitual con la presencia de hasta dos canteranos (Aly Mallé repetía respecto a la pasada jornada) y también con dos de los cuatro fichajes hechos en el mercado invernal: Ingason y sobre todo, Adrián Ramos, que debutaba con la elástica rojiblanca. El técnico granadino varió el sistema pasando del 5-3-2 al 4-4-2 o 3-5-2, dependiendo de la situación del encuentro. El partido comenzaba con la posesión de pelota para el Villarreal que entró enchufado y pudo adelantarse en varias ocasiones en el marcador. A los pocos minutos, anularon un gol en fuera de juego, mientras que poco después Ochoa tuvo que intervenir por un disparo de Sansone.

Con el paso de los minutos, el Granada fue mejorando y se encontraba más cómodo en el terreno de juego. La presencia arriba de Adrián Ramos hacía que fijase a los centrales. Los rojiblancos creaban poco peligro, pero llegaba siempre por la parte derecha gracias a las rápidas internadas de Aly Malle y Foulquier, que fue el mejor de los rojiblancos. En la recta final el Granada concedió varias faltas absurdas. Una de ellas, la realizó Saunier por tocar el balón con la mano. El tiro de Sansone impactó en el larguero de Ochoa. Antes del descanso, Ingason provocó una falta innecesaria a 30 metros de la portería. Los locales colgaron el balón, y precisamente el central islandés habilitó a los jugadores de Fran Escribá que entraron a rematar el balón.

Álvaro González puso un centro atrás y Bruno Soriano a placer hacía el primer tanto del partido. Justo cuando mejor se encontraba el equipo nazarí llegó un gol que sentó como un jarro de agua fría, porque los rojiblancos se vinieron abajo y a punto estuvieron de conceder más goles. Sansone tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja con un tiro desde dentro del área pero una vez más, el 'Memo' Ochoa salvó al Granada. Con el 1-0 para el Villarreal se llegó al descanso.

Hasta que el físico aguantó

En la segunda mitad, el Granada aguantó hasta que las piernas le respondieron. Es cierto que al contrataque el equipo nazarí puso nerviosa a la zaga amarilla, sobre todo por la rapidez de Aly Malle o Adrián Ramos, pero el paso de los minutos, por una parte bajaba la intensidad del encuentro y por otra, hacía que el Granada perdiera la chispa inicial.

La sentencia llegó en el minuto 70 cuando un saque de esquina sería rematado por Álvaro González desde el suelo aprovechando un rechace que se había quedado muerto en el área pequeña. A partir de ahí el Villarreal lo tuvo más fácil aunque no aumentaría su distancia pese a que el equipo rojiblanco le concedía numerosos espacios. Lucas Alcaraz lo intentó todo, hasta deshacer la defensa de cinco inicial. Introdujo a Kravets que tan solo tuvo un tiro, al palo, desafortunadamente.

Finalmente, el encuentro acabó con victoria por 2-0 para el Villarreal. El Granada hizo un partido serio, notable si no miramos la clasificación. Pero a estas alturas de Liga la seriedad y la buena actitud no deberían contar, porque son algo obvio. El tiempo se les echa encima y solo quedan 18 partidos para conseguir una remontada que a dia de hoy parece poco probable.