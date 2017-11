Sin Montoro no hubo victoria rojiblanca

Google Plus

Ángel Montoro en el partido contra el Sevilla Atlético | Foto: Antonio L. Juárez

Este domingo, el Granada CF tendrá una baja muy sensible en el centro del campo. Ausencia que también tendrá la siguiente jornada. El centrocampista Ángel Montoro se va a perder dos partidos por sanción, ya que el Comité de Competición le ha sancionado con dos encuentros tras su expulsión con tarjeta roja directa en el encuentro contra el Sevilla Atlético. Montoro, la brújula del Granada CF de José Luis Oltra, es un jugador imprescindible en el esquema del técnico valenciano y un 'amuleto' para los rojiblancos, ya que no han sido capaces de ganar en ninguno de los dos partidos que anteriormente se ha perdido el centrocampista.

Montoro no jugó frente al Tenerife en la jornada 4, en la que el Granada CF empató a dos goles. El jugador se recuperó para ese encuentro tras lesionarse en el anterior contra el filial del FC Barcelona a la media hora de juego, cuando sufrió una contractura en el isquiotibial de la pierna izquierda. El mediocentro entró en la convocatoria para viajar a Tenerife, pero Oltra decidió reservarle y fue el futbolista descartado. La ausencia del valenciano se notó, pues el equipo rojiblanco no supo hacerse con el dominio del balón, especialmente cuando se quedó en superioridad numérica. Lo mismo le sucedió frente al Barcelona B cuando Montoro ya no estaba sobre el terreno de juego. Aquel partido, sin Montoro desde la media hora de juego, también finalizó con empate a dos.

El otro partido que se perdió el organizador del Granada CF fue en la jornada 9, en la visita al Nástic de Tarragona. Montoro se quedó en el banquillo por decisión técnica, pues Oltra planteó un once con jugadores más físicos. El Granada echó en falta la presencia de Montoro en la medular y perdió por 2-0, en un partido en el que Uche sacó los colores a la defensa nazarí y fue el autor de un doblete.

El centrocampista valenciano no podrá estar este domingo en el partido contra la Cultural y Deportiva Leonesa ni tampoco en el siguiente contra el Huesca, en el Nuevo Los Cármenes. Por suerte para el Granada CF, Raúl Baena ya ha recibido el alta médica esta semana, por lo que podría actuar en la medular junto a Alberto Martín. El problema es que ni Baena ni ninguno de los demás jugadores de la plantilla tienen las características de Montoro, un centrocampista organizador al que el Granada CF ha echado en falta cuando no ha estado sobre el verde. El reto para los rojiblancos ahora es superar la ausencia de Montoro y ganar sin el valenciano.