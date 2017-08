El Alavés, equipo revelación de la pasada temporada

Imagen vía: Deportivo Alavés

Pese a ascender y subir en las mismas condiciones que el Lega, el Glorioso en ningún momento estuvo cerca de los puestos de descenso, logrando un meritorio noveno puesto, con 55 puntos, sin importar su condición de recién ascendido. El mérito de conseguir esa privilegiada novena plaza fue, en gran parte, de Mauricio Pellegrino y su gran plantilla formada por grandes jugadores, convertidos en revelación, que en esta temporada han tenido que marcharse como son los casos de Marcos Llorente, Theo Hernández, Kiki Femenía o Édgar Méndez.

El Deportivo Alavés gestionó a la perfección su regreso a Primera División siendo uno de los pocos equipos de Primera que no se vio nunca cerca de los puestos de descenso. Los albiazules cerraron la temporada empatando en Butarque, llegando así a los 55 puntos, aventajando en 24 al descenso.

Por si su papel en la competición liguera no fuera suficientes, los de Pellegrino lograron llegar a la final de la Copa del Rey. Los babazorros no consiguieron poner el broche de oro a una temporada brillante y acabaron perdiendo por 3-1 en el Fútbol Club Barcelona, no sin antes haber tenido varios momentos memorables durante la final, como lo fue el golazo de falta de Theo Hernández. Eso no impidió que los aficionados albiazules salieran del campo una hora después de la finalización, con la sensación de victoria.

Con la temporada 16/17 acabada, los aficionados albiazules no podían sino alabar el buen hacer de los suyos durante todo el año en la que había sido una temporada importante en el crecimiento albiazul. Una buena base para seguir haciendo cosas importantes en Primera División. En esta temporada, el Alavés ha sufrido grandes cambios en su plantilla. La primera gran modificación es la marcha de Pellegrino y la llegada a su vez de Luis Zubeldía, entrenador al que le gusta jugar con un 1-4-4-2, con doble pivote, dos extremos, y dos delanteros, normalmente un nueve puro y un segundo punta. El “Príncipe”, como es conocido, es un entrenador al que le gusta jugar al ataque, con un juego directo con llegadas por banda y centros buscando a los delanteros.

Por tanto, el Lega tendrá que andarse con ojo en su debut liguero ante un gran equipo como es el Alavés y poner total atención en la faceta defensiva, tan cuidada y reforzada en el presente mercado de fichajes.