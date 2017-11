Suerte, efectividad y goles

Google Plus

El Levante se llevó los tres puntos en su visita a la UD Las Palmas, un partido difícil en el que el equipo de Muñiz bien podría decirse que se encontró los goles que anotó. El equipo valenciano aprovecha las derrotas de Celta, Espanyol y Deportivo para afianzarse en la zona tranquila de la clasificación distanciando hasta en ocho puntos al Malága, equipo que abre el descenso. La victoria además sirve de inyección moral después de que el Levante encadenase casi dos meses sin conocer victoria alguna.

Fiel a su 4-2-3-1, Muñiz introdujo diversos cambios que realizó para su visita al Gran Canaria. Saq Moore (que realizó un notable encuentro), entró en lugar del lesionado Pedro López. Por otra parte Doukouré que abrió el marcador para los suyos, sustituyó al sancionado Lerma. Por parte de los locales, Ayestarán cambió por completo el sistema utilizado en el Santiago Bernabéu volviendo al 4-2-3-1. Las Palmas que relativamente fue superior al Levante no se encontró en el terreno de juego y se vio superado por un Levante que supo sufrir aprovechando los goles de Doukouré y Jason.

Sin Goles no hay fútbol

Disputa entre Postigo y Calleri/ Fuente: La Liga

Pocas frases pueden resumir mejor la situación de una Unión Deportiva que con el paso de las jornadas se hunde cada vez un poco más en el fondo de la clasificación. A pesar de dicha dinámica, los amarillos salieron atrevidos los primeros compases del encuentro con sendas ocasiones del argentino Calleri.

El Levante en un encuentro muy duro, supo esperar y aguantó las embestidas de la UD. Primero Morales y después Jason aprovecharon buenas contras iniciadas por el americano Moore, los valencianos llegaban pero aguardaban en busca de su oportunidad.

Puro espejismo del partido, el Levante tardó en reaccionar, pero Oier titular en la tarde de hoy se mostró muy seguro a lo largo del partido. Minuto 25 y la polémica ya estaba servida, Las Palmas no gana, Las Palmas no marca y le anulaban un gol a Calleri que bien podría haber subido al marcador.

La polémica estaba servida y minutos después tras una caída de Vitolo en el área, los jugadores de Ayestarán reclamaban un penalti que no se señalaría. La UD generaba peligro pero lo único cierto en la tarde de hoy es que Oier solo tuvo que realizar una parada.

El partido no se movería más y el descanso llegaba en el Gran Canaria con pitos y pañoladas hacia equipo y presidencia que al finalizar el encuentro se acentuarían aún más.

El Levante vuelve a ganar fuera de casa 17 jornadas después

Jason anota el segundo gol del Levante en Gran Canaria/ Fuente: La Liga

El partido seguía como acabó al descanso, duro y rocoso, el Levante no llegaba y Las Palmas no generaba. El equipo valenciano no sufría y con el paso de los minutos se acentuaban los pitos en el Gran Canaria.

Rondaba el minuto 65 cuando el encuentro empezó a animarse. Tras una jugada escandalosa por parte de Vitolo, Oier evitó que el Canario (que dribló a gran parte de la defensa valenciana) abriera el marcador para los suyos. El portero vasco titular por primera vez en Liga, se mostró muy seguro los 90 minutos.

Minutos después en las botas de Bardhi pudimos ver la mejor ocasión hasta entonces para los visitantes. Falta en el borde del área que se marchaba por muy poco de la portería de Raúl. El Levante comenzaba a avisar.

Recuperación en el centro del campo, centro de Toño y remate de Doukouré al fondo de la portería. El equipo de Muñiz en su prácticamente segundo acercamiento a la meta de Raúl abría el marcador del Gran Canaria.

No tardaría en sentenciar el Levante a la UD. Recuperación de Doukouré, clave en el partido, jugada de tiralíneas de Bardhi y Jason, y gol del gallego, imposible para Lizoain. El extremo gallego desaparecido tras su lesión vuelve de la mejor manera posible.

Melero López pitaba el final del encuentro y los aficionados de la UD tenían un claro culpable. Pañolada y pitada hacía la grada pidiendo la dimisión de Miguel Ángel Ramírez. La UD colista continúa perdiendo una semana más y ya son ocho.

Por su parte el Levante coge aire tras dos meses sin conocer la victoria frente a rivales a priori "directos". Los de Muñiz, criticados durante estas últimas jornadas, consiguen una victoria balsámica de cara a un partido frente al Atlético de Madrid que se prevee entretenido, muy entretenido.