El Levante sucumbe ante el submarino amarillo

El Levante quiso salir a por la victoria en el estadio de la cerámica, esta propuesta quedó más que clara en el inicio del encuentro, con un Villarreal desatado durante los 25 primeros minutos que produjo infinidad de problemas al conjunto valenciano y sobre todo a la banda liderada por Samu Castillejo, que realizó un inicio de encuentro tremendamente espectacular. En el inicio de partido también fue de vital importancia la actuación de Oier, que con dos paradas de gran calibre evitaron que el Villarreal se pusiese por delante en el marcador. Oier mantenía la gran forma pero servía de poco ya que la defensa floja del Levante, que ha estado así durante una gran parte de la temporada hace que el guardameta pase estragos en muchos partidos.

Ante el Levante rendido, el Villarreal sucumbió a un Castillejo que decidió con un recorte y un regate espectacular dar el primer aviso al conjunto valenciano y seguidamente con un desmarque de auténtico 9 puro consiguió regatear a un Oier rendido y consecuentemente causó un penalti que poco se pudo discutir. Trigueros fue el encargado de transformar el penalti en gol y un ambiente de goleada se respiraba en el ambiente. El Levante se veía contra las cuerdas y apenas habían transcurrido 26 minutos de partido.

Ante esta adversidad, el conjunto granota no quiso rendirse y continuó su ritmo en el partido, Coke daba ánimos a los suyos y poco a poco conseguían meterse en el área del conjunto castellonense. Las ocasiones no desembocaban en ocasiones de gol pero aún así, el estadio de la cerámica pudo verse en apuros en diversas ocasiones. Con esto se llegó a la conclusión de la primera mitad, una primera parte que empezó con una superioridad aplastante pero que acabó más pareja de lo esperada. El Villarreal bajó el ritmo durante el final de la primera mitad y esto causó que el Levante cogiese fuerzas y pudiese ver alguna posibilidad de poner el empate en el marcador.

Esta cierta tranquilidad terminó al inicio de la segunda mitad, concretamente poco más del primer minuto ya que después de otra contra protagonizada por Samu Castillejo, que acabó estrellándose de nuevo en el palo pero más adelante, el conjunto castellonense sentenció el partido casi sin querer después de una gran internada por banda del ex-jugador granota y un pase que acabó en gol por parte de Cheryshev.

Con este gol, el partido entró en una fase en la cual la victoria del Villarreal ya se daba por sentada y la única alegría que recibían los de López Muñiz fue la vuelta a los terrenos de juego de Roger, el pistolero y se establecía como la referencia en ataque del conjunto valenciano de nuevo. La alegría se materializaría con un gol a raíz de un penalti en el descuento del propio delantero, lo cual supuso una noticia más que buena para el conjunto granota tras una nueva derrota que poco a poco acerca al equipo a una zona caliente de la clasificación.

La derrota de hoy ha supuesto para el Levante, presentar su candidatura para entrar en la pelea por la salvación de una forma directa, lo cual anteriormente se había visto como algo hipotético, pero ahora se ha convertido en una realidad y si el equipo no realiza una reacción en breve, los de López Muñiz se verán en serios problemas para poder conseguir el objetivo establecido a principios de temporada. El conjunto valenciano se encuentra en una fase de la temporada nada fácil, no levanta cabeza y no sale de la mala racha de derrotas que ha experimentado en los últimos encuentros.