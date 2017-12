Primer gol de Unai López con el Rayo Vallecano

Google Plus

Unai López, durante un partido. Foto: María Olmo (VAVEL España)

El centrocampista cedido por el Athletic Club de Bilbao Unai López ha marcado su primer gol con la elástica del Rayo Vallecano. El franjirrojo -que hoy vestía de negro y franja blanca- ha visto puerta a los tres minutos de partido ante el Lugo, un encuentro jugado en el Anxo Carro y en el cual el equipo madrileño se ha hecho con los tres puntos.

Unai López, que es un fijo en el once rayista desde principios de temporada, ha visto recompensada de esta forma su gran labor en el equipo desde que llegase el pasado verano. El de Errenteria, nacido en 1995, tampoco había logrado dar una asistencia de gol, y no habrá sido por no intentarlo hasta este viernes, en el último partido del año. El vasco sí que tiene por contra una media alta de tarjetas amarillas, ya que ha visto a estas alturas seis, cumpliendo ya un ciclo por suspensión. De hecho, solo se perdió aquel encuentro ante el Reus y el de Osasuna por decisión técnica, quedándose sin salir desde el banquillo.

En cuanto al equipo, el gol de Raúl de Tomás fue suficiente para doblegar al Lugo, que recortó distancias a las primeras de cambio por medio de Luis Ruiz. Con media hora por delante de juego, ambos equipos buscaban un importante gol. Los gallegos estuvieron cerca cuando el colegiado señaló un penalti cometido por Amaya, que fue expulsado por doble amonestación. Frydiszewski lanzó la pena máxima de forma horrible, con un panenka que se marchó por encima del larguero.

Importante victoria del Rayo Vallecano, que se coloca cuarto en la tabla empatado a 35 puntos con el Numancia y a un punto del Cádiz, en puestos de ascenso directo. Los de Míchel volverán a los terrenos de juego el día de Reyes, cuando recibirán en Vallecas al Gimnástic de Tarragona.