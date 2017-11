Llegó la primera fuera de casa

Google Plus

ÁRBITRO: VALENTÍN PIZARRO GÓMEZ, DEL COMITÉ DE ÁRBITROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. AMONESTÓ A S. BERJÓN (MIN. 9), C. HERNÁNDEZ (MIN. 27), MOSSA (MIN. 39), LINARES (MIN. 41), GAZTAÑAGA (MIN. 59), SUZUKI (MIN. 92), DIMITRIEVSKI (MIN. 93). EXPULSÓ A C. HERNÁNDEZ (MIN. 90).

MARCADOR: 1-0, MIN. 40, M. BARREIRO (pen). 1-1, MIN. 72, C. HERNÁNDEZ. 1-2, MIN. 92, A. ÑÍGUEZ (pen).

Real Oviedo: JUAN CARLOS; COTUGNO, C. HERNÁNDEZ, FORLÍN, C. FERNÁNDEZ, MOSSA; FOLCH, MARIGA, A. ÑÍGUEZ, S. BERJÓN; M. LINARES

Real Oviedo y Nàstic de Tarragona se enfrentaron este domingo 12 de noviembre de 2017 en el Nou Estadi en un duelo muy intenso. De haber ganado el conjunto catalán, hubieran adelantado al Real Oviedo en la clasificación de la Liga 1|2|3, pero al haber sido los carbayones los que se hicieron con la victoria, se alejan del Nàstic y se acercan al Play Off de ascenso a la Liga Santander.

El punto de penalti, verdugo del Oviedo

La primera parte fue de máxima intensidad e igualdad por parte de ambos conjuntos. Tanto Oviedo como Nàstic se repartieron las ocasiones de ataque y en los primeros veinte minutos de partido la balanza podía decantarse de cualquier lado. Por parte del equipo catalán, la mejor ocasión de los primeros minutos llegó de las botas de Sergio Tejera, que lanzó una falta desde la frontal del área que a pesar de no encontrar portería, puso en un aprieto a Juan Carlos, portero del Real Oviedo. Para los hombres de, un disparo de Aarón Ñíguez desde el lateral derecho del área fue la mejor ocasión de los visitantes para adelantarse, aunque fue detenido por Dimitrevski.

En el minuto 19, el partido se ponía de cara para el Real Oviedo, que a través de una falta lateral que remataba Miguel Linares y recibía Carlos Hernández, se forzaba un penalti a favor de los azules. El encargado, como la pasada jornada ante el CD Lugo, fue Saúl Berjón; sin embargo, el ovetense conectó mal con la pelota y su lanzamiento se marchó por encima del larguero.

Veinte minutos después, el Nàstic de Tarragona tendría un tiro de pena máxima también, aunque con más acierto. En esta ocasión, un balón largo que intenta ganar Uche parece de facilidad para que el guardameta Juan Carlos atrape, pero tras dudar si salir o no, Mossa tiene que poner el cuerpo entre el delantero del Nàstic y el balón y comete un dudoso penalti a favor del conjunto dirigido por Rodri. En esta ocasión, Manu Barreiro, con algo de autosuficiencia, batía al portero del Real Oviedo y subía el primer tanto en el electrónico del Nou Estadi de Tarragona.

Dimitrievski celebra el error de Saúl Berjón | Imagen: La Liga 123

Paso por vestuarios y reacción ovetense

Como viene siendo habitual en el conjunto dirigido por Juan Antonio Anquela, el descanso es un punto de inflexión. Como ya ocurriera en el partido disputado ante el CD Lugo, en los segundos 45 minutos de encuentro el Real Oviedo salió con la intención de remontar el resultado adverso y dieron el do de pecho para que esto sucediera. Los primeros minutos de la segunda mitad fueron un monólogo contínuo carbayón, con un Nàstic que tenía dificultades a la hora de achicar balones.

En el minuto 60, un choque de cabezas fortuito entre Manu Barreiro y Juan Forlín obligaba al argentino a reitrarse del terreno de juego,r.con claros gestos de encontrarse mareado y dificultades a la hora de caminar. Esta circustancia la aprovechó Anquela para darle al equipo la identidad ofensiva necesaria, introduciendo al extremo esloveno Matej Pućko en sustitución del central, quien estuvo muy activo en la banda derecha.

Parece que a Carlos Hernández le gusta marcar goles para empatar en tierras catalanas, ya que así como hiciera en la visita del Real Oviedo al Mini Estadi en el empate ante el Fútbol Club Barcelona "B", el central remató un gran centro de Aarón Ñíguez para batir al meta Dimitrievski y poner el empate en el casillero.

A partir del gol del Real Oviedo, ambos conjuntos buscaron con insistencia romper la igualdad y llevarse los tres puntos, nadie quería sumar solo uno. Casi al final del encuentro, el conjunto asturiano se vería en un apuro con la expulsión por doble amarilla del goleador Carlos Hernández, en el minuto 89. En esta ocasión, Manu Barreiro no conectó bien con el esférico y no fue capaz de batir la portería defendida por Juan Carlos.

Carlos Hernández, clave una vez más en la victoria azul | Imagen: La Liga 123

El penalti que sí entró

El partido estuvo marcado por los lanzamientos desde los once metros, y así llegaría el tanto definitivo del encuentro. Tras una jugada en banda entre Yeboah, Ñíguez y Mossa, es el último, el ex del Nàstic, quien es derribado por Suzuki en el área, forzando un penalti en el minuto 92 de partido. En esta ocasión, ya no estaba Saúl Berjón en el campo, por lo que fue el ilicitano Aarón Ñíguez el encargado de lanzar la pena máxima para batir, con algo de incertidumbre, a Dimitrievski.

Este resultado significa la primera victoria fuera de casa para el Real Oviedo, que solo había logrado tres empates previos. Con estos tres puntos, los hombres dirigidos por Juan Antonio Anquela se acercan al Play Off de ascenso, colocándose como mínimo a tres puntos de la promoción. El Real Oviedo piensa ya en su próximo encuentro, otra vez fuera de casa, en la ciudad de Valladolid. Los ovetenses se medirán al conjunto pucelano el sábado 18 de noviembre a las 18:00 horas.