Provencio "Si lo hemos hecho otras veces ¿por qué no lo vamos a hacer ahora?"

Provencio durante el Mallorca vs Mirandés | Foto: LaLiga

Daniel Provencio ha comparecido en rueda de prensa tras el entrenamiento matinal, dirigido por Álvarez de los Mozos. El jugador rojillo ha hecho autoanálisis de la situación que atraviesa el equipo, ya que señaló: “Hay que pensar en positivo y hacer lo que yo creo que nos ha ido siempre bien: salir desde el minuto uno arriba, atacar, presionar y dar todo por el Mirandés. Si lo hemos hecho otras veces ¿por qué no lo vamos a hacer ahora? Debemos confiar en nosotros mismos”.

En cuanto a la decisión del club de prescindir de los servicios de Claudio Barragán el jugador ha comentado: “No creíamos que iba a suceder esto, y más tras la salida de Carlos Terrazas, son cosas que no te esperas, y para cualquier jugador es difícil de asimilar, porque las cosas no están saliendo bien, tenemos que recapacitar y dar más de todos.”

El equipo tiene claro que hay que sumar cuanto antes, el jugador rojillo aseguró: “El equipo debe salir confiado, sabemos que nos pueden meter un gol y tenemos que saber sobreponernos”. En cuanto a de los Mozos, Provencio respondió: “El entrenador nos conoce, es algo positivo para el equipo, trabajaremos de la misma forma que las pasadas temporadas que las cosas salieron bien. Hay que volver al pasado, hay que dejar la etapa de Claudio Barragán atrás, cambiar el chip, pensar en positivo, y hacer lo que siempre nos ha ido bien“.

En la próxima jornada el Club Deportivo Mirandés visita a uno de los equipos más fuertes de esta Liga 1|2|3 como es el Getafe CF, equipo que comenzó la Liga en Anduva. Provencio analizaba así una salida, seguro difícil para los rojillos, pero en ningún caso imposible: “Sí, es un equipo muy fuerte y lo está demostrando, por eso está donde está. Pero nosotros hemos ganado a rivales bastante difíciles y creo que, como decía antes, sabiendo lo que tenemos que hacer y estando confiados se puede sacar un buen resultado. Hay que ir con máxima confianza a afrontar el partido”, concluyó uno de los capitanes de la plantilla.