16 escalones para alcanzar la salvación

Google Plus

Urko Vera festejando su tanto al Rayo Vallecano. | Foto: La Liga.

El fútbol, como en la vida, todo se desarrolla por impulsos y el Mirandés logró ayer uno que puede ser vital para el sueño de la permanencia. El equipo dirigido por Javier Álvarez de los Mozos se desplazaba hasta el barrio de Vallecas para medirse a otro de los conjuntos que está pasando en dificultades, el Rayo Vallecano de Rubén Baraja. Después de la dura derrota en Anduva ante el Oviedo por cero a dos el pesimismo se volvió a apoderar de los aficionados rojillos.

El Mirandés comenzaba el duelo ante los madrileños metidos en la última posición de la categoría tras los resultados de los duelos anteriores, solo valía la victoria. Las cosas no se pudieron poner peor con el gol del ex jugador rojillo Ernesto Galán pero los tantos del recién llegado Urko Vera y de Sangalli daban los tres puntos a los de Miranda de Ebro en un arranque de furia cuando los seguidores rojillos temían el desastre en un partido más. Este triunfo ante el Rayo Vallecano coloca al Mirandés más cerca de la permanencia, a tan solo un punto. La lucha por la permanencia empieza a partir de ahora y el Mirandés tiene 16 partidos para lograrla.

El Mirandés logró empatar a uno en el campo del Girona. | Foto: La Liga.

El primer paso para la permanencia será el partido ante el Girona. El conjunto catalán es, junto al Levante, claro favorito para lograr el ascenso directo de categoría y este año no quiere desaprovechar la oportunidad que se les brinda. El encuentro no será nada sencillo y el Mirandés tendrá que luchar para poder sumar algún punto en un encuentro realmente complicado. Después de este duelo, el siguiente partido para el Mirandés será ante el Tenerife. Los tinerfeños están en la zona de play off de ascenso a La Liga y la visita al Heliodoro Rodríguez López será una gran piedra de toque para los rojillos.

En la jornada 29 el Mirandés tendrá uno de los encuentros más importantes de la temporada. El UCAM Murcia visitará Anduva y solo valdrá el triunfo. Los murcianos, ahora situados dos puestos por encima de los mirandesistas, tan solo han logrado dos victorias a domicilio y no tendrá un choque fácil en Miranda de Ebro. Los tres puntos ante el UCAM Murcia se antojan vitales para el devenir del conjunto rojillo. Tras el partido ante los murcianos, el Mirandés viajará hasta tierras gallegas para enfrentarse al Lugo. Los lucenses están muy cerca de las posiciones de privilegio y necesitarán también los tres puntos. En el partido de la primera vuelta ambos conjuntos llegaron invictos y el resultado fue de empate a dos. Será un duelo muy igualado en el que los detalles serán muy importantes.

Los partidos ante rivales directos serán claves para el Mirandés

El Huesca, en Anduva, y el Levante a domicilio serán los dos siguientes escalones hacia la permanencia. Los aragoneses han logrado enderezar el rumbo tras la mala racha de resultados de los meses anteriores, han sumado dos victorias consecutivas que les ha colocado a cinco puntos del play off de ascenso. En la jornada 32 el Mirandés se enfrentará a un Levante intratable. Los levantinistas son líderes en solitario con 58 puntos y, salvo sorpresa de última hora, serán equipo de La Liga en pocas semanas. Un rival verdaderamente muy complicado para poder soñar con sumar algún punto para los de rojillos.

El Mirandés cayó por la mínima ante el Nástic en Anduva. | Foto: La Liga.

En las jornadas 33 y 34 el conjunto rojillo tendrá dos grandes oportunidades para lograr la victoria. El Alcorcón visitará Anduva y el Nástic recibirá en su estadio a los mirandesistas. Los madrileños, con 31 puntos, se están mostrando muy irregulares a lo largo de la campaña y sufrirán hasta el final por lograr la permanencia. Solo han logrado un triunfo a domicilio. El duelo ante los catalanes será una de las finales hasta el final de temporada, Mirandés y Nástic están en puestos de descenso a Segunda B y necesitarán lograr los tres puntos.

El Real Zaragoza en la jornada 35 y el Córdoba en la 36 serán los dos siguientes rivales para el Mirandés. Los aragoneses, con 32 puntos, no están muy lejos de los puestos peligrosos de la tabla y la temporada que están realizando no es la soñada por sus aficionados cuando arrancó la campaña. El objetivo del ascenso lo tienen muy lejos y el objetivo será la permanencia y este partido ante el Mirandés será vital para los dos conjuntos. Los andaluces llegarán al duelo en el Arcángel ante los rojillos en una situación muy parecida que los rojillos. En la actualidad están metidos en puestos de descenso, un punto más que el Mirandés.

El filial del Sevilla será en la jornada 37 el siguiente conjunto que visite Anduva. El Sevilla Atlético, después de su gran primer tramo de temporada, no está atravesando un gran momento. Los andaluces, con 33 puntos, no se tienen que relajar demasiado para no verse metidos en problemas a estas alturas de año. Después este partido, el Mirandés viajará hasta Elche para medirse al club local. Los ilicitanos están colocados en la zona media de la clasificación con 34 puntos, los próximos partidos serán muy importantes para ver en qué condiciones llegan al duelo ante los rojillos. Cada duelo será una final para el Mirandés y para sus rivales.

Los jugadores del Mirandés celebrando con sus aficionados el triunfo ante el Almería. | Foto: La Liga.

El tramo final y decisivo el Mirandés tendrá como rivales al Real Valladolid en Anduva, al Almería en Andalucía, a Mallorca en Miranda de Ebro y en el último partido los de De los Mozos visitarán Soria. Los pucelanos están a dos puntos del play off de ascenso y su partido ante el Mirandés se presume importante para sus aspiraciones. El duelo estará marcado por las urgencias de los dos equipos. Después de este choque, los mirandesistas se medirán al Almería en otra nueva final entre dos equipos metidos en la pelea por el descenso. El Mallorca, con 28 puntos en la actualidad, se medirá al Mirandés en Anduva en la penúltima jornada del campeonato. El último duelo de la temporada enviará a los rojillos hasta Soria para enfrentarse al Numancia. Los sorianos con novenos con 36 puntos y dependiendo de los resultados de las próximas jornadas podría estar metido en la pelea por colarse en los play off de ascenso. Los de Miranda de Ebro rezarán para que lleguen sin opciones para poder lograr los tres puntos que les dé la salvación. 16 partidos, 16 escalones para que el Mirandés logre alcanzar el objetivo de la permanencia en una temporada complicada para todos los que forman la familia rojilla.

Clasificación tras la jornada 26

Foto: Mis Marcadores.

Mi quiniela