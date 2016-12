Anuario VAVEL Selección Española 2016: Marc Bartra, camino de la titularidad en 'La Roja'

Google Plus

Fotomontajes VAVEL: Anxo Rei

El año 2016 de Marc Bartra fue de menos a más. Sin minutos suficientes en el FC Barcelona, el central se fue al Borussia Dortmund buscando una oportunidad como titular. Y la consiguió. En el equipo alemán, Bartra ha mejorado su juego. Sin embargo, en la selección española aún tiene por delante a la inamovible pareja formada por Piqué y Sergio Ramos. A finales de año, debido a las lesiones de estos, pudo encontrar algunos minutos como titular.

En busca de minutos

El comienzo del año de Marc Bartra no fue como él esperaba. En el FC Barcelona, el jugador catalán no contaba con apenas minutos. En la segunda vuelta del equipo, el defensor solo jugó 326 minutos y fue dos veces titular entre todas las competiciones. Unas cifras muy escasas para el central, que salió del club en verano buscando las oportunidades que Luis Enrique no le dio en Barcelona.

Y el futbolista las encontró lejos, en Alemania. El Borussia Dortmund acabó fichándolo por ocho millones de euros. En el Westfalenstadion, Marc Bartra disfruta de los minutos suficientes como titular al lado del central griego Sokratis. El total entre todas las competiciones asciende a 1330 minutos. Incluso ya ha marcado con el equipo alemán, lo hizo en Champions, ante el Legia de Varsovia el 14 de septiembre.

Oportunidades con Del Bosque

Este cambio de aires se debió, en parte, a que Bartra buscaba más minutos que le hicieran asentarse con la selección española. Pese a su no titularidad con el FC Barcelona, el central contaba para Del Bosque, que le hizo fijo en las convocatorias. Algo por lo que le cayeron numerosas críticas al exseleccionador.

Pese a esa ausencia de minutos en el Barcelona, Bartra contaba con algunas oportunidades en la selección. Especialmente en los partidos amistosos del mes de marzo y mayo, que sirvieron a la selección como preparatorio para la Eurocopa. El jugador catalán fue titular y jugó los 90 minutos ante Rumanía el 27 de marzo, y ante Bosnia y Corea del Sur el 29 de mayo y el 1 de junio, respectivamente.

Dura competencia

Pero a la hora de la competición oficial, Del Bosque se lo pensó dos veces. Teniendo a Gerard Piqué y Sergio Ramos delante, era difícil que Bartra fuera titular. De hecho, el central no jugó ni un minuto en toda la Eurocopa. La competencia era muy dura.

Y lo sigue siendo. Ya con Lopetegui en el cargo, Bartra sigue acudiendo a las convocatorias, exceptuando la de los partidos frente a Italia y Albania debido a una lesión en el abductor. Pero Julen sigue optando por Piqué y Ramos. Bartra solo jugó 30 minutos frente Bélgica en Bruselas y los 90' frente a Macedonia en el partido de clasificación para el Mundial de Rusia. El central aún tiene camino por delante para la titularidad en la selección.