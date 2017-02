El Almería también cae en el Atlántico

Actualiza el contenido

90+3' ¡¡¡Finaaaaaaaaalll en el Heliodoro Rodríguez López!!! El gol de Raúl Cámara en el minuto 8 de encuentro da la victoria a su equipo, que se acerca aún más al segundo puesto, regentado por el Girona. El Almería dormirá en el penúltimo puesto a expensas de lo que haga el Mirandés mañana. Si el conjunto leonés se alza con la victoria, los de Soriano serán últimos.

90' Se cumple el tiempo reglamentario. El colegiado del encuentro, Jorge Valdés Aller, añade tres minutos más.

86' Se efectúa el tercer y último cambio en el Almería. Se marcha Morcillo y entra Juanjo Expósito. El conjunto almeriense ha pasado de jugar con cinco defensas a jugar con tres en apenas 40 minutos.

85' ¡¡La ha tenido Puertas!! Amath saca bajo palos el gol rojiblanco.

85' Tarjeta para Raúl Cámara por derribar a Quique González en el intento de contragolpe del cuadro visitante.

82' ¡¡Centro de Amath que salva en el último momento Javi Álamo!! Pues se colaba dentro el centro-chut...

80' Realmente no está siendo un partido tan violento, pero las faltas que se están realizando no son precisamente poca cosa.

80' Tarjeta amarilla para Suso Santana por un entradón sobre Jorge Morcillo.

79' Tercer y último cambio en el cuadro local. Se marcha también posiblemente el mejor del Tenerife, Aarón, y entra Tyronne.

75' Segundo cambio en las filas del Almería. Se marcha posiblemente el mejor del cuadro rojiblanco, Marco Motta, y entra Javi Álamo.

75' Amarilla para Miguel Ángel Corona y van...

74' Controla ahora el Tenerife el encuentro. La entrada de Aitor Sanz en el terreno de juego ha dado más solidez al cuadro local en el centro del campo.

71' Segundo cambio en el Tenerife. Se marcha 'Choco' Lozano y entra Aitor Sanz. Refuerza aún más el centro del campo Pep Martí.

70' ¡Balón abajo de Aarón que atrapa Casto Espinosa! Entre Aarón y Amath están armando un lío en la zaga rojiblanca de cuidado.

67' Tarjeta amarilla para Germán Sánchez por una entrada muy fea por detrás a Quique González.

65' El partido se ha roto completamente. El Almería está buscando sus oportunidades con los jugadores más desequilibrantes del equipo como son Fidel, Quique, Puertas y Pozo. El Tenerife, por su parte, espera tranquilo a la contra para sentenciar el partido.

61' ¡Vuelve a evitar el 2-0 Casto! Pierde el cuero Borja Fernández, se aprovecha de ello Aarón y se planta ante el meta pacense, que consiguió evitar nuevamente el segundo gol de los chicharreros.

60' ¡Disparo de Pozo desde el punto de penalti a la media vuelta que nuevamente se encuentra Dani Hernández! El partido se ha vuelto loco en un momento.

59' Primer cambio en las filas blanquiazules. Se marcha Omar Perdomo y entra Suso Santana. Más madera para el equipo que dirige José Luis Martí.

56' ¡¡¡Doble paradón de Dani Hernández!!! Quique se encontró con el balón dentro del área y la estampó directamente en el pecho del meta venezolano. El rechace lo cogió Borja Fernández, para reventarla desde la frontal del área, y volvió a despejar el heroico Dani Hernández. Sublime. Se nota que es un portero de récord.

50' ¡¡Evita el gol Casto Espinosa!! Preciso centro desde la banda izquierda de Camille que remata absolutamente sólo Lozano y el portero pacense se luce para despejar el cuero. Bronca mayúscula del portero almeriense a sus compañeros.

49' No está pasando ni un solo balón José Ángel Pozo. Este chico es completamente diferente en casa, más solidario, asociativo, etc. En Tenerife, sin embargo, no está trenzando ni una sola jugada por el sencillo motivo de que no está asociándose con sus compañeros.

47' ¡Disparo de Aarón ahora que detiene seguro Casto! Pues todo sigue igual por las islas. El Tenerife es un vendaval arriba y los rojiblancos permanecen en torno a su área con miedo a arriesgar.

47' ¡Tres disparos en uno de Amath! Al final acabó haciendo falta el buen jugador blanquiazul.

46' ¡Comienza la segunda mitad en Tenerife! La mueve el Almería.

19:01 Se efectúa el cambio. Se retira Henrique Sereno, con amarilla, y entra Fidel.

19:00 Pues no. Se queda Sereno en el banquillo. Vuelve Soriano a la defensa de cuatro y al dibujo clásico con el que han disputado gran parte de los partidos.

18:59 Se prepara un cambio en el bando rojiblanco. Fidel Chaves calienta en la banda. El cambio, ¿Antonio Puertas? Tiene amarilla.

45' ¡Descanso en el Heliodoro Rodríguez López! Victoria parcial al término de los primeros 45 minutos del conjunto local. Un solitario gol de Raúl Cámara en los primeros minutos del partido da una cierta ventaja al Tenerife. El Almería, por su parte, aún no ha aparecido por el terreno de juego. Imagen muy parecida a la que se vivió hace dos semanas en el Estadio de Vallecas.

41' ¡Disparo desviado del 'Choco' Lozano! Está llegando con extrema facilidad el conjunto tinerfeño a las inmediaciones de la meta defendida por el pacense Casto Espinosa.

36' ¡Por poco Germán Sánchez! La puso el de siempre, Aarón Ñíguez, y a punto estuvo de introducirla en la meta contraria el defensor del Tete. Está siendo una auténtica pesadilla Aarón en el balón parado.

35' Tarjeta amarilla para Henrique Sereno, que pudo ser roja. Llego muy tarde el futbolista portugués. Recapitulamos, dos amarillas en media hora y un apercibimiento a Miguel Ángel Corona.

33' Los jugadores blanquiazules están buscando constantemente a Antonio Puertas, sancionado con amarilla, para provocar la expulsión. Inteligente estrategia por parte del cuadro canario.

32' Dice mucho del partido que está realizando el Almería en el Heliodoro que los mejores jugadores sobre el tapete estén siendo Nano y Marco Motta, los carrileros.

29' ¡¡A punto de marcar el Tenerife nuevamente!! Saca la falta Aarón, Amath remata medio cayéndose y despeja Joaquín en el último instante para evitar el gol chicharrero.

26' Tarjeta amarilla para Morcillo. Lo dicho, muy bronco el partido para lo que realmente se está jugando.

24' ¡Disparo muy blandito de Pozo que atrapa sin problemas Dani Hernández! Marco Motta había hecho una muy buena jugada para habilitar al jugador malagueño.

23' ¡Cabezazo de Jorge Sáenz que se pierde por la línea de fondo después de un buen centro de Aarón! El Tenerife a lo suyo.

19' Muchas interrupciones en este tramo de partido. El Almería no encuentra su fútbol y está intentando cortar el del Tenerife mediante constantes faltas.

16' Tarjeta amarilla para Antonio Puertas por derribar a Amath, cuando se marchaba completamente solo para fusilar a Casto. Está haciéndoles un roto el exjugador del Atlético de Madrid B.

13' La última jornada que disputó el Almería como visitante tuvo lugar en el Estadio de Vallecas y recibió un gol tempranero, en esa ocasión en el minuto 6. No pudieron levantar el partido.

11' El jugador local superó por bajo al meta rojiblanco tras una jugada colectiva del conjunto tinerfeño. Ni 10 minutos ha aguantado el conjunto rojiblanco con la meta a cero.

9' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DEL TENERIFE!!! SE ADELANTA EL CONJUNTO LOCAL GRACIAS A UN GOL DE RAÚL CÁMARA.

7' ¡Despeja Morcillo a córner un centro preciso de Amath! Esto es un correcalles. Los dos equipos llegan con muchos jugadores al ataque.

4' ¡Buen centro de Nano que despeja Vitolo como puede! Comienzo frenético del partido.

1' ¡Comienza el encuentro en Tenerife! Se desatan las hostilidades.

17:58 ¡Saltan los jugadores al terreno de juego!

17:46 Poco más de diez minutos para el comienzo del encuentro en el Heliodoro Rodríguez López. Se empiezan a llenar las gradas del feudo blanquiazul.

17:39 Harán lo propio en el banquillo del Tenerife: Falcón, Edu Oriol, Suso Santana, Aitor Sanz, Jouini, Tayron y Cristo.

17:38 Esperarán su oportunidad en el banquillo del Almería: Julián Cuesta, Isidoro, Fran Vélez, Javi Álamo, Trujillo, Fidel y Juanjo Expósito.

17:32 Pensándolo profundamente lo más comprensible sería jugar con Pozo de falso nueve y Puertas y Quique en sus respectivas bandas. También cabría la posibilidad de que Pozo jugara en una de las bandas cayendo al área, pero es menos probable dadas las características del jugador malagueño.

17:25 Ya se encuentran realizando los protagonistas de esta historia los correspondientes ejercicios de calentamiento. Día nublado en Santa Cruz de Tenerife con una temperatura de 13 grados.

17:21 Por parte del Tenerife y como se preveía a lo largo de la semana, Carlos Ruiz ocupará un puesto en el centro del campo ante las numerosas bajas que maneja el entrenador chicharrero, José Luis Martí.

17:17 XI del Tenerife: Dani Hernández, Germán Sánchez, Camille, Vitolo, Omar, Lozano, Carlos Ruiz, Aarón, Jorge Sáenz, Raúl Cámara y Amath.

17:14 Es la primera vez que Soriano pone una defensa de cinco en la presente temporada. Hasta que no comience el encuentro no sabremos como jugarán en el ataque. La posibilidad de Pozo como falso nueve está latente.

17:10 Ojo que en el once del Almería hay bastantes novedades. Fernando Soriano ha decidido cambiar de sistema y expondrá una defensa de cinco: Casto; Motta, Morcillo, Sereno, Joaquín, Nano; Borja, Corona, Antonio Puertas, Pozo y Quique.

17:07 ¡Menos de una hora para el comienzo del encuentro! Vamos confirmando el once de ambos equipos.

En definitiva, se presenta un encuentro que podríamos calificar como mortal de necesidad para los dos conjuntos. Los locales intentarán mantener una racha espectacular de tres décadas con el apoyo incondicional de su afición, mientras que los rojiblancos lucharán por romper la racha más negativa de su corta historia en lo que respecta a los partidos como visitante. Las espadas, en todo lo alto.

Fernando Soriano, entrenador del Almería, durante una rueda de prensa | Foto: VAVEL - David García

En lo que respecta al Almería, Soriano podrá contar con la totalidad de la plantilla, salvo con Jonathan Zongo, lesionado de larga duración. Es novedad en la lista del míster aragonés la presencia de Henrique Sereno, que llegó a la ciudad almeriense con falta de ritmo. Quedan fuera de la misma Diamanka, Ramón Azeez, Ximo Navarro y Karim Yoda por decisión técnica.

El técnico del Tenerife, José Luis Martí | Foto: CD Tenerife

El entrenador del Tenerife, José Luis Martí tendrá que hacer frente a un serio problema, principalmente en el centro del campo, donde tendrá que lidiar con la importantísima baja de Aitor Sanz, que sigue tocado, Rachid, por la misma condición y Alberto, que tendrá que cumplir un encuentro de amonestación. Para solucionar este entuerto, el técnico blanquiazul podría introducir la variante de Carlos Ruiz, que originalmente juega de central.

Otro de los apartados siempre relevante en un partido de fútbol es el de las bajas, que siempre pueden condicionar hasta cierto punto el correcto desarrollo del mismo. Comenzamos nuevamente por el equipo local.

El Girona tuvo diferentes oportunidades para adelantarse en el marcador, así como el Almería pero el resultado gafas (0-0) acabó imponiéndose en el marcador hasta el final del lance.

La pasada jornada, los urcitanos arrancaron un empate a uno de los mejores equipos de la categoría, el Girona de Pablo Machín. Muchos podrían calificar este empate con un resultado positivo para las aspiraciones rojiblancas, sin embargo la nefasta racha fuera de casa convierte esa nota positiva en totalmente negativa.

En Almería el ambiente es bastante diferente. La tensión dentro del propio equipo, el ansia por conseguir una buena racha de resultados, el conflicto con Grada Joven y la especie de guerra con la prensa local por una polémica generada a raíz de unas ruedas de prensa del míster Fernando Soriano, han sumido al club almeriense en una vorágine de pesimismo y malestar ante esta nueva ocasión de romper la racha fuera de casa, ahora mismo una auténtica quimera.

Dada la racha positiva del conjunto canario como local, los de Pep Martí dieron por bueno el resultado en Pucela y una vez más esperan a la cita de esta semana para asestar otro golpe en la clasificación, imponiendo su criterio y su juego ante su afición.

La pasada jornada, los tinerfeños cosecharon un valioso empate (0-0) en un estadio siempre complicado para cualquier equipo de la categoría de plata, el José Zorrilla de Valladolid. El encuentro se caracterizó por una igualdad imperante y un miedo escénico por parte de los dos equipos a recibir gol. Amath fue el más destacado por parte de los blanquiazules gracias a su velocidad punta.

El Tenerife, uno de los equipos revelación de la temporada, ocupa la quinta plaza de la clasificación liguera con 38 puntos, a seis del ascenso directo, que es propiedad del todopoderoso Levante y el emergente Girona. El resto de los puestos de playoff está ocupado por Cádiz, Getafe y Oviedo.

Como siempre nos disponemos a analizar la situación deportiva que atraviesan ambas escuadras, que como adelantaba antes es completamente diferente. Comenzamos con el equipo local.

Por su parte, los pupilos de José Luis Martí llegan a esta cita con una dinámica bastante positiva, principalmente en casa. Los chicharreros llevan la friolera de 24 partidos sin perder en casa, una racha de otro planeta.

Los de Fernando Soriano buscarán la victoria con ansia e insistencia después de convertirse en el peor club de la categoría a domicilio, "honor" que comparte con el Mirandés. Ambos conjuntos no conocen la victoria lejos de su feudo en la presente temporada.

¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al directo del Tenerife - Almería, encuentro que se disputará en el Heliodoro Rodríguez López, estadio temido posiblemente por todos los componentes de la Segunda División española. Comenzamos con la retransmisión de un encuentro complicado para ambos conjuntos, que atraviesan dinámicas diametralmente opuestas.