Anuario VAVEL Villarreal 2016: Manu Trigueros, un 'mago' groguet que pide selección

En este 2016, Manu Trigueros ha ido de menos a más. Durante el último tramo de la temporada pasada, el joven volante español vivió una prueba de fuego, al tener que competir por la titularidad ante el experimentado Tomás Pina. Se llegó hablar de su salida del club, pero el talaverano sacó su categoría a flor de piel y no solo se quedó en el equipo, sino que además se convirtió en eje del plan de juego del nuevo entrenador, Fran Escribá.

VAVEL te trae un resumen de los últimos 365 días de Manuel Trigueros Muñoz.

Inicio con incertidumbre

Trigueros estaba enfrascado en una lucha 'a muerte' con Tomás Pina, para ver quién acompañaría a Bruno Soriano en el mediocampo. Marcelino (entrenador del Villarreal en aquel entonces) los había estado rotando constantemente, dando a entender que ni él sabía cuál de los dos podía considerarse titular. En enero, parecía que Tomás Pina tomaba la ventaja, ya que 'Manu comenzó el 2016 viendo los dos primeros partidos desde el banquillo. El debut del exjugador delMurcia en el presente año, no llegó sino hasta el 10 de enero, ante el Sporting Gijón.

La situación era preocupante, mas no crítica. En la primera mitad del mes, el Villarreal había disputado 360 minutos, de los cuales Trigueros había participado en tan solo 65. Sin embargo, en la segunda mitad de enero, Trigueros se adueñó del puesto y a partir de ahí llegó a enlazar hasta seis titularidades consecutivas. Incluida la serie de dieciseisavos de final de Europa League, frente al Napoli.

Consolidación en el cierre de temporada

Poco a poco, Trigueros fue despejando dudas y afirmándose como inicialista indiscutido del conjunto 'groguet'. Su polivalencia, visión de juego y aptitud para la marca, fueron claves para que el Villarreal 'cuajara' una gran temporada, en la que llegaría a la semifinal de la UEFA Europa League y clasificaría para la Champions.

Manu Trigueros sueña con debutar con la selección española

Sus grandes actuaciones en partidos clave, como la serie de octavos de final, ante Bayer Leverkusen, o en el empate 2-2, ante el Barcelona, marcaron el inicio de una nueva era para Manu Trigueros en la que tendría el papel de ser el líder de la generación de juego de un equipo, que entre enero y marzo, llegó a encadenar una racha diez partidos sin perder.

Si bien, el trabajo de Manu no se tradujo en cifras estratosféricas de goles y asistencias, su peso dentro del campo no tuvo nunca discusión. El cierre del curso 2015/16 también estuvo marcado por derrotas dolorosas, como la caída 3-0 en Anfield, que costó la eliminación de la Europa League, pero de todas maneras, la evaluación general de la temporada fue muy buena.

Rumores de salida

El gran desempeño mostrado por el volante hizo que varios medios lo pusiesen en la órbita de equipos de España y el exterior. En mayo pasado se reportó que Trigueros estaba en los planes del Everton (que quería hacer una remodelación radical de su plantilla) y que el club inglés estaba dispuesto a pagar más de cinco millones de euros, para que el talaverano pusiese rumbo a la Premier League.

En noviembre, Manu Trigueros renovó hasta 2022

También se habló, en abril, sobre un gran interés del Valencia en sus servicios. El equipo 'che' tenía la intención de terminar con su gran bache futbolístico, mediante la contratación de jugadores de jerarquía. Por fortuna, para las aspiraciones amarillas, Manu estaba decidido a continuar. Caso contrario a su rival de puesto, Tomás Pina, quien a mitad de año emprendió rumbo hacia el Brujas, de Bélgica.

Nueva temporada y un Trigueros encendido

En agosto se iba Marcelino y llegaba Fran Escribá. Lejos de peligrar su titularidad, con el cambio de técnico, Trigueros se adaptó a la perfección al nuevo plan con que llegaba el entrenador. Puede decirse que el estilo de Escribá encaja muy bien con las características técnicas del talaverano. Eso se vio reflejado en el gran comienzo de Liga del equipo, que le llevó a los primeros lugares.

Sin embargo, las cosas no arrancaron nada bien en Europa. El Villarreal no pudo imponerse al Mónaco en el cruce de fase previa de Champions y tuvo que conformarse con jugar al Europa League. Trigueros fue titular en ambos partidos, pero no pudo darle el 'toque', ni el juego, necesario al Submarino para que pudiera avanzar. Se le vio bajo de rendimiento, igual que a sus compañeros.

Ese par de partidos podrían considerarse como casos aparte. En lo que va del curso 2016/17, Trigueros ha demostrado ser uno de los jugadores más regulares, no solo del club, sino del fútbol español en general. Extrañamente, ha jugado relativamente poco en la UEFA Europa League (dos partidos), debido a la 'política' de rotaciones con la que llegó Escribá.

Pero, aun así, el mediocampista de 25 años fue fundamental en la clasificación a la siguiente ronda, al marcar un golazo en la última fecha del Grupo L. Además, tiene el gran mérito de ocupar la novena posición en el Barómetro de Jugadores de la UEFA Europa League. El cual, es una clasificación realizada de acuerdo al rendimiento de cada futbolista en la competición. (lee más sobre el Barómetro aquí).

El 2016, Trigueros jugó 38 partidos y marcó cinco goles

Por otra parte, el 'performance' de Manu Trigueros en La Liga roza lo espectacular. Que no engañen los tres goles y la solitaria asistencia que muestran sus estadísticas. Su trabajo con el balón en los pies, siendo el creador de chances de gol del Villarreal, ha trascendido más allá de los simples y escuetos valores numéricos. Partidos como la goleada 5-0 ante el Celta, o la apretada exhibición ante el Atético de Madrid, hace unas semanas, fueron muestra clave de su calidad.

Una renovación para pensar en grande

Trigueros es un jugador con mucha proyección, y eso lo sabe la directiva del Villarreal. Justo por eso, en noviembre pasado, dieron el visto bueno para renovar su contrato. El ex-Murcia tenía vínculo con la entidad hasta junio de 2020. Pero, tras una temporada de ensueño, no han tenido más remedio que aumentarlo dos años más. Hasta junio de 2022.

El día en que se hizo oficial el acuerdo, a Trigueros se le vio ilusionado, con ganas de más. Afirmó que soñaba con ganar un título con el Villarreal y volverse un emblema histórico, como Bruno Soriano o Marcos Senna.

Tocando las puertas de la selección

Remitiéndonos a los equipos terrenales, Trigueros ha sido uno de los mejores centrocampistas de la Liga, por no decir el mejor. Justo el día de su renovación con el Villarreal se refirió a la posibilidad de debutar con la selección de España: "Voy a seguir trabajando como hasta ahora y si llega la llamada de la selección lo afrontaré con muchas ganas. Sé que es muy difícil, pero voy a seguir aumentando mi nivel", fueron sus palabras.

A su gran rendimiento, cabe añadir el hecho de que ya es un viejo conocido de Julen Lopetegui, con quien ya coincidió en selecciones inferiores. Las materias pendientes para Manu Trigueros, de cara al 2017, serán mantener su nivel actual para tener posibilidades de ser convocado, en marzo, con la 'Roja' y soñar hasta el final en la Europa League, como en el curso pasado.