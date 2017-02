Soldado: "El equipo ha sacado su orgullo"

Google Plus

Imagen: Mª José Segovia (VAVEL.com)

Al margen de la victoria que sirvió para maquillar un poco la imagen del equipo en esta eliminatoria de dieciseisavos ante la Roma, sin duda alguna la gran noticia del encuentro de ayer fue el regreso de Roberto Soldado. El "9" amarillo volvió a sentirse futbolista tras seis meses y medio apartado por su lesión padecida en el Teresa Herrera en agosto, y lo hizo además como titular, dejando muy buena imagen y cuajando una buena actuación ante el equipo italiano. Por todo ello, el delantero del Villarreal CF se mostró satisfecho con el trabajo realizado en la cancha "El equipo ha sacado su orgullo. Hemos hecho un gran partido ante un rival que, tal vez por el resultado de ida, ha salido más tranquilo de lo habitual en un encuentro de Europa League, pero el equipo ha dado buena imagen, hemos tenido ocasiones, hemos jugado bien, con sentido y hemos ganado el partido", afirmaba el jugador del Submarino.

Sobre sus sensaciones tras tantos meses apartado de los terrenos de juego, Soldado comentó que ha "disfrutado bastante", teniendo eso sí "alguna pérdida tonta", pero le restó importancia, ya que consideró que esa eficacia se la proporcionará el volver a disputar minutos regularmente. "Coger el ritmo otra vez no es nada fácil, y me he sentido bien y a ver si sigue todo igual", confiaba el delantero amarillo.

Pese a las numerosas ocasiones de las que gozó el Submarino para haber ampliado su renta en el partido de ayer ante el conjunto romano, Soldado se mostró optimista de cara a futuros encuentros. "Cuando el equipo tiene tanta posesión y estamos tan cerca del área rival, los goles van a llegar, hoy (por ayer) no era nada fácil ante una defensa de cinco, que eso también dificulta mucho el poder hacer gol, pero aún así el equipo ha creado ocasiones y es lo importante", analizó el ariete, que además puso en valor el trabajo realizado por sus compañeros, la mayoría suplentes en la mayor parte de la temporada, y por la victoria conseguida "Cuando hay jugadores tan poco habituales, lo más importante es que cada uno se sienta importante por ganar un partido ante la Roma, que no hay ninguna duda de que es un gran equipo".

Soldado sabe que volver a entrar en la dinámica del equipo va a ser complicado, teniendo en cuenta que Escribá tiene a su disposición a prácticamente la totalidad de la plantilla, y que ya hay una base tras tantos meses de competición, pero se mostró optimista. "No va a ser fácil entrar en el equipo; somos conscientes de que hay una base y un grupo bastante hecho y le hemos de poner al míster las cosas difíciles para poder entrar en ese once".

Sobre el próximo duelo del Villarreal, en LaLiga Santander ante el Real Madrid (domingo, 20.45 horas), el "9" del Submarino sabe de la dificultad del duelo, pero confía en repetir el resultado del año pasado. "Tenemos un partido importante ante el Madrid, que viene después de una derrota, y van a venir con el cuchillo entre los dientes; lo conseguimos el año pasado y confiamos en que este año lo podamos volver a hacer"

Además, tras las recientes victorias en San Sebastián y Roma, Soldado remarca que esos triunfos les deben dar moral para el duelo frente a los merengues. "Venimos de ganar en Anoeta con un poco de fortuna, hemos venido a Roma y hemos vuelto a ganar; eso nos tiene que dar confianza para afrontar el partido del Madrid y tenemos que estar confiados en que lo vamos a sacar adelante y ser eficaces, y convencidos de que lo vamos a conseguir", sentenciaba el atacante.

Por último, sobre sus posibilidades de partir como titular también el domingo frente a los de Zidane, Soldado se mostró claro "Hoy he jugado 65 minutos, que se me han hecho bastante largos; yo creo que después de una lesión grave hay que ir con calma y mucho menos empezaré desde el inicio, pero a partir de ahora ya estoy disponible para el entrenador", cerraba el jugador del Villarreal.