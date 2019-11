¿Qué liga domina el mercado norteamericano?

Dentro del complejo y competitivo mundo de las grandes ligas americanas existen una multitud de estadísticas, en VAVEL hemos querido examinar la salud de todas ellas de forma visual, presentando los fríos números de la asistencia media de espectadores y sus porcentajes durante las campañas más recientes.

En ellas se puede vislumbrar un claro dominio de la NFL en cuanto a media de espectadores, no en el número total de personas, la cual recae en la MLB, aunque no es nada fuera de lo común teniendo en cuenta que son las ligas (junto con la CFL) en jugarse en los estadios más grandes de todas siete. También destaca el lento pero firme avance de la NHL en su empeño por ser reconocida en lugares dónde el hockey no ha sido un deporte mayoritario tradicionalmente, superando en su camino a la NBA en porcentaje y media de público en los pabellones, no en audiencias televisivas, aquí la liga de baloncesto se muestra más fuerte.

También destacan los buenos números en cuanto a asistencia media en la MLS, superando a la NHL y NBA, eso sí, con estadios mayores y entradas sensiblemente más baratas; de todos modos la liga de “soccer” empieza a cuajar dentro de la sociedad norteamericana. Para finalizar el recorrido entre las diferentes ligas, comprobaremos como la segunda liga en importancia en Canadá como es la CFL, cosecha unas cifras más que notables, incluso con la sombra de la NFL siempre presente. Sin olvidarnos de la NLL, liga profesional indoor de Lacrosse, deporte popular en Canadá y varias zonas de los EEUU, la cual se juega en los mismos pabellones que las competiciones de hockey y baloncesto.

NBA MLB NFL MLS CFL NLL

Asistencia media 17.280 30.504 *17.690 65.925 18.608 27.004 9.663 Porcentaje % 90.9% 70.3% *96% 96.2% 76.6% 74.2% 62% Total espectadores temporada 21.254.400 74,026,895 *21,758,902 16.876.800 6.010.384 1.944.349 695.736 Partidos 1.230 2.430 *1230 256 323 72 Equipos participantes 30 30 30 32 19 9 9 Precio medio de las entradas $52.50 $27.93 $61.62 $81.54 $28.33 $39.23 $25.00

*(NHL)Se incluyen las figuras de los choques outdoors, las cuales suponen 6 partidos y 376,837 espectadores.

Ingresos totales y contratos de Televisión

Ingresos totales anuales Contrato de TV (anual) NFL $11 billones $5 billones MLB $7 billones $1.5 billones NBA $5 billones $930 millones NHL $3.7 billones $600 millones* MLS $0.5 billones $40 millones CFL $0.1 billones $16 millones*

*Todas las cifras están en dólares americanos.

La NLL no tiene actualmente ningún contrato televisivo firmado, sus partidos se retransmiten por un canal de lacrosse en Youtube. Tampoco los datos de sus ingresos se encuentran disponibles.

Valor medio de las franquicias y la más alta

Valor medio de las franquicias Franquicia con el valor más elevado NFL $1.17 billones | +5% (*) Dallas Cowboys $2.3 billones MLB $811 millones | +4.4% (*) New York Yankees $2.5 billones NBA $634 millones | +25% (*) New York Knicks $1.4 billones NHL $411 millones | +46% (*) Toronto Maple Leafs $1.15 billones MLS $103 millones | +175% (**) Seattle Sounders $175 millones

(*)Respecto al año anterior.

(**)Respecto a cinco temporadas anteriores.

La cifras sobre las franquicias de la CFL y la NLL no se encuentran disponibles.

NBA (National Basketball Asociation)

La NBA, es sin ninguna duda, la liga americana más conocida y seguida en el resto del globo. Aunque sus años más gloriosos se vivieron durante los ochenta, la asociación de baloncesto nacional ha continuado creciendo a un ritmo veloz gracias a su exposición mundial pero sus cifras de asistencia media se han ido estancando, dejando la actual campaña regular al mismo nivel que hace nueve años. Exceptuando los Toronto Raptors (Canadá), todas las franquicias se asientan en los EE.UU.

Siendo considerada por muchos como la tercera de las grandes ligas (variando en según qué mercado local), ha visto como su “hermana” indoor, la NHL, le sobrepasaba en varios aspectos como serían las medias de espectadores a las arenas y porcentajes de ellas, fiel reflejo de ello han sido las dos últimas temporadas, no en los ratings televisivos generales. Aun así, la marca NBA global es muy importante y extensa, además, sus estrellas son las más reconocibles de todas las cuatro grandes ligas para el público estadounidense en general, según un estudio de la web ESPN.

Equipos con la asistencia media más alta y más baja:

1- Chicago Bulls - 21.716 / 103.8%

30- Milawaukee Bucks - 13.487 / 72.1%

Foto: El United Center durante un partido de los Chicago Bulls | blogs.ecoles2commerce.com

MLB (Major League Baseball)

Las grandes ligas de beisbol o MLB, antaño eran la referencia del deporte estadounidense, considerada por muchos como el pasatiempo predilecto de la sociedad americana. La mayor parte de las franquicias se encuentran en USA, menos los Blue Jays, los cuales se establecen en la ciudad canadiense de Toronto; antes también hubo equipo en Montreal, llamados los Expos. Con el paso de los años dejó el primer puesto en beneficio de la NFL, en popularidad y repercusión, los problemas con el dopaje tampoco colaboraron. De todas formas, la comparación de ambas ligas (inclusive con el resto) es difícil, por un lado tenemos la NFL, presentada como un conjunto de eventos y por el otro la MLB, siendo el polo opuesto en cuanto al calendario de partidos, jugándose noche tras noche, junto con giras de varios días en la misma ciudad.

Este tipo de distribución de encuentros, no beneficia en términos de asistencia media a la liga (si en el total, claramente la liga con más afluencia de todas), dado que la gran parte de choques se disputan en horarios inter-semanales difícilmente amoldables a los horarios laborables. Así, tampoco los porcentajes salen muy bien parados. En contrapartida, la MLB dispone de dos de las franquicias más importantes en el entorno americano e incluso mundial, los New York Yankees y los Boston Red Sox, son sin lugar a duda un valor excepcional para la presencia de la liga en los medios de comunicación. Aunque los ratings televisivos han disminuido con el paso de las campañas, aun se mantienen en unos niveles más que aceptables.

Equipos con la asistencia media más alta y más baja:

1- L.A. Dodgers - 46.216 / 82.5%

30- Tampa Bay Rays - 18.645 / 54.7%

Foto: El Dodger Stadium durante un choque de Los Angeles Dodgers | sports.yahoo.com

NHL (National Hockey League)

Una de las ligas con un mayor índice de crecimiento durante la última década ha sido la NHL, viendo como sus números en asistencia media, porcentaje, sold outs, audiencias televisivas y demás, mejoraban sensiblemente. De los treinta equipos que cuenta la liga, 23 están en EE.UU y 7 en Canadá, lugar donde es el deporte y competición nº1 con diferencia. Con la presentación hace unas temporadas de los Winter classic, Heritage classic o más recientemente las Stadium series, el incremento total de asistencia ha crecido considerablemente, convirtiéndonse en unos de los eventos favoritos de los aficionados. Con la entrada en vigor del nuevo contrato televisivo canadiense, la NHL seguramente estará cerca o un poco por encima de los $4 billones de dólares en ingresos al final de la temporada 14/15, hito histórico.

El precio de las entradas es el segundo mayor de todas las ligas, solamente superado por los de la NFL, con ello se demuestra el grado de fidelidad de los distintos aficionados a sus equipos y a la propia liga. Las audiencias televisivas continúan por debajo de las de la NBA, NFL y MLB pero año tras año salen más reforzadas, por el cual la NHL tiene firmados sendos contratos multimillonarios con televisiones americanas y canadienses. En un futuro no muy lejano, la NHL vislumbra un posible escenario de 32 franquicias, al estilo NFL, junto con una posible recolocación de alguna de las poco rentables, Florida o Phoenix por ejemplo. También los New York Islanders cambiarán de ubicación en breve, dejando el viejo pabellón del condado de Nassau y reubicándose en Brooklyn, en un nuevo y reluciente complejo, mejorando seguramente la asistencia media y porcentaje, beneficiando al conjunto de la liga.

Equipos con la asistencia media más alta y más baja:

1- Chicago Blackhawks - 22.623 / 117.6%

30- Phoenix/Arizona Coyotes - 13.775 / 80.4%

Foto: El United Center durante un partido de los Chicago Blackhawks | chicago.cbslocal.com

NFL (National Football League)

La NFL es sin lugar a dudas, la joya de la corona de todas las grandes ligas. Con una presencia descomunal dentro del mundo de la comunicación, es la referencia en cuanto a ingresos se refiere. Con 32 franquicias, también es la competición con un mayor número de equipos participantes, todos ellos dentro de las fronteras estadounidenses, aunque estos últimos años los Buffalo Bills han disputado algún encuentro en Toronto, Canadá.

Es la competición más reducida de todas, formando con ello un aura de evento en cada uno de los choques disputados, algo de lo que no disfrutan las demás ligas, más abonadas a las temporadas extensas. Con ello, la NFL gana afluencia y porcentaje de espectadores a los estadios, siendo la liga con una media de público más alta de todas, casi 66.000, no en el global, quedando relegada en la cuarta posición por detrás de la MLB, NHL y NBA. El precio de las entradas es el más alto de todas ellas, pero no por esto deja de ser seguida. Sus audiencias en televisión son enormes, paralizando el país en las jornadas de partido. La exposición mundial es su talón de Aquiles, si bien es verdad que ha visto incrementada su presencia en el mundo considerablemente (sobre todo durante la Superbowl), no deja de ser un deporte que en su mayoría se practica de forma masiva solamente en el continente norteamericano.

Equipos con la asistencia media más alta y más baja:

1- Dallas Cowboys - 88.043 / 110.1%

32- Oakland Raiders - 50.444 / 80.0%

Foto: El AT&T Stadium durante un encuentro de los Dallas Cowboys | www.suiteexperiencegroup.com

MLS (Major League Soccer)

La MLS es claramente la liga fuera de las cuatro grandes que más se acerca al exclusivo grupo, sobrepasado alguna en varios términos. Fundada en 1993, no vio acción hasta el 1996, desde sus inicios tuvo problemas con la viabilidad de algunas de sus franquicias aunque estos últimos años ha visto como la situación se revertía e incluso varias de ellas empezaban a tener beneficios. A día de hoy, la liga cuenta con 19 equipos repartidos en EE.UU (16) y Canadá (3) pero la ambición de su comisionado aumentará los conjuntos a un total de 24 en el 2020.

La media de espectadores en estas tres últimas campañas ha sido ligeramente superior a las de la NBA y NHL, desatando toda clase de especulaciones sobre el lugar de la MLS dentro del mundo del deporte americano. La realidad, aunque nadie puede negar el crecimiento, dista un poco de las frías estadísticas. La NBA y NHL se juegan en pabellones con una capacidad muy inferior en varios casos (ej. Seattle Sounders), siendo los porcentajes de asistencia superiores en el caso de ambas ligas. El precio de las entradas tampoco es similar, el dinero invertido en la confección de las plantillas tampoco se acerca a los emolumentos de las otras ligas, siendo en este caso más parecidos a los de la CFL. De todas formas, el soccer local va despertando el interés del aficionado medio y de la prensa deportiva, con paso lento pero muy consensuado para no repetir los errores del pasado (NASL), la MLS se consolida como una nueva opción para el exigente (y complicado de acceder) mercado norteamericano.

Equipo con la asistencia media más alta y más baja:

1- Seattle Sounders FC - 44.038 / 66%

19- Chivas USA - 8.366 / 31%

Foto: El CenturyLink Field durante un partido de los Seattle Sounders | www.sbnation.com

CFL (Canadian Football League)

La CFL es la liga de futbol americano establecida en Canadá desde su creación en el año 1958. Actualmente cuenta con nueve franquicias repartidas por las ciudades canadienses más importantes, antaño también contó con varias de ellas ubicadas en poblaciones estadounidenses. Con un índice de popularidad alto, es detrás de la NHL, la segunda liga más seguida en el país de la hoja de arce y la que cuenta con una mayor afluencia a los estadios en suelo canadiense.

La sombra de la NFL es alargada y ni tan solo la CFL escapa de su influencia, incluso en su propio territorio. De todas formas, la asistencia media a los diferentes recintos sobrepasa los 27.000 espectadores desde hace diez temporadas, además, las audiencias televisivas se comportan notablemente, matrícula de honor en el caso de la Grey Cup (final). El límite salarial es de un poco más de $4 millones por equipo y el sueldo medio de un jugador CFL es de $82.000 dólares al año. A años luz quedan las cuatro grandes ligas americanas en términos económicos pero no así en afluencia de público, similar a la MLB en media y capacidad de los estadios.

Equipos con la asistencia media más alta y más baja:

1- Saskatchewan Roughriders - 37.503 / 112%

9- Hamilton Tiger Cats - 13.298 / 47%

Foto: El Mosaic Stadium durante un choque de los Saskatchewan Roughriders | truecflfan.blogspot.com

NLL (National Lacrosse League)

La NLL es la principal liga indoor de lacrosse en Norteamérica, cuatro equipos se ubican en Canadá y cinco en EE.UU, aunque desde su fundación en el año 1986 ha vivido en constante movimiento; expansiones, recolocaciones, suspensiones,… temporada tras temporada. En su “auge” llegó a contar con 12 franquicias pero actualmente solamente sobreviven nueve. La gran mayoría de sus jugadores son semi-profesionales pero aun así, la NLL se las ha apañado para mantener una media de espectadores entre 9.000 y 11.000 personas, cifras nada despreciables si las comparamos con ligas de similar rango en Europa.

Entre sus franquicias más destacadas se encuentran Colorado Mamooth y Buffalo Bandits, las cuales esta pasada campaña registraron una asistencia media de más de 15.300 personas, mostrando la viabilidad de la competición si es gestionada correctamente. Su "rivalidad" con la MLL, liga de lacrosse al aire libre, no le beneficia en mantener la posición de hegemonía del lacrosse.

Equipos con la asistencia media más alta y más baja:

1- Colorado Mamooth - 15.761 / 87.1%

9- Washington Stealth - 4.184 / 48%

Foto: El Pepsi Center durante un encuentro de los Colorado Mammoth | www.panoramio.com