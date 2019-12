Tampa Bay Lightning - Pittsburgh Penguins: dos equipos lanzados a por la Stanley

Mientras en el Oeste ambas series necesitarán de un séptimo partido para ver quién llega a la final de conferencia, en el Este no ha hecho falta. Por un lado, los Tampa Bay Lightning han conseguido vencer sus dos pasadas eliminatorias por 4-1, aunque en la pasada, frente a los Islanders, dos de esas victorias llegaron en el tiempo extra. Su rival en esta lucha por el trofeo Prince of Wales, que se otorga al campeón de la Conferencia Este, serán los Pittsburgh Penguins, que después de pasar por encima de los New York Rangers han eliminado al equipo mejor clasificado de la temporada regular, los Washington Capitals. Contra los Lightning, tendrán ventaja de campo, algo que sin duda deben aprovechar si quieren llegar a la Stanley Cup. Tanto los Bolts como los Penguins, llegan en un gran momento moral y, aunque no lo parezca, físico, ya que no se están notando para nada las bajas que tienen en sus plantillas.

Tampa Bay Lightning: las estrellas dan un paso adelante

Los Lightning de estos Playoffs no se parecen en absoluto a los que jugaron en la temporada regular. En estos 82 partidos disputados, se vio a un equipo muy irregular, con grandes partidos pero también con desastrosas actuaciones. Esto empezó a cambiar un poco tras el All-Star y se pudo empezar a ver al equipo que había llegado a la Stanley Cup el año anterior. Aun así, debido a las importantes lesiones de dos jugadores clave como Anton Stralman y Steven Stamkos, parecía que el equipo podría caer a las primeras de cambio en esta post temporada. Sin embargo, toda la plantilla ha dado un salto de calidad, cosa que hace a estos Bolts un equipo temible.

Por un lado, el vacio que ha dejado Stamkos lo ha ocupado Nikita Kucherov. El que ha sido el segundo máximo goleador del año para los de Tampa Bay, por detrás del 91, ahora mismo no solo lidera al equipo, sino que lidera los Playoffs en goles, con un total de 9. Tyler Johnson y Alex Killorn completan línea con el ruso y ellos tres, también son líderes de la liga en +/- con un +11. Además, el primero, es el líder del equipo en asistencias, con 9. Aun así, este éxito ofensivo de los Bolts no se entendería sin un hombre que ha demostrado de una vez por todas que hoy es una estrella y lo será durante muchos años: Jonathan Drouin. Tras todo el lío que hubo con el joven jugador durante la temporada, con la lesión de Stamkos se le decidió dar la oportunidad que él ansiaba. El resultado: un gol y ocho asistencias en diez partidos. Una producción fuera de lo común.

En el lado defensivo, Victor Hedman ha sido clave para vencer a los Islanders con siete puntos en la serie. Pero donde más han hecho efecto los defensas de los Bolts ha sido en la producción de sus rivales. El ejemplo más claro, John Tavares, consiguió dos puntos en el primer partido de la eliminatoria y ahí se quedó. En los cuatro siguientes partidos no anotó ni un solo punto. Para acabar, no se puede hablar de los Lightning sin destacar a Ben Bishop, que cabe recordar es candidato al trofeo Vezina. El meta americano arrancó con muy mal pie la serie frente a los Islanders y, en el primer encuentro, fue sustituido. En el tercero tampoco estuvo acertado pero en los otros tres solo encajó dos goles en 76 disparos. Además, tanto frente a los Red Wings como contra los Islanders, en el partido definitivo de la serie, Bishop consiguió un Shutout. Cuando se tiene a un portero tan clutch, matar una eliminatoria se vuelve un poco más sencillo.

Pittsburgh Penguins: los "secundarios" resultan ser clave

Tras pasar por encima de los New York Rangers, llegaba el duelo con el mejor equipo de la temporada regular, los Washington Capitals. No solo eso, sino que un enfrentamiento entre estos dos conjuntos siempre tiene el aliciente de ver a Alexander Ovechkin contra Sidney Crosby. Por parte de los Caps, Ovi hizo todo lo que pudo para que su equipo pasara, pero por el lado de los Penguins, Crosby estuvo muy apagado consiguiendo solo dos asistencias en toda la serie. Pero bueno, Pittsburgh tiene a otra gran estrella en Evgeni Malkin que seguro que suplió a su compañero. Pues no, solo anotó un gol y una asistencia. Por lo tanto, si sin la producción de sus dos jugadores franquicia, los Pens han conseguido tumbar al campeón de la liga regular, si consiguen que vuelvan a su mejor estado de forma, es difícil pensar que haya alguien en la liga capaz de detenerles.

Sin la producción de sus dos mejores jugadores, aparecieron tres nombres para los que Washington no tuvo respuesto. Estos tres nombres son Carl Hagelin, Nick Bonino y Phil Kessel. Cabe recordar que el primero llegó en forma de traspaso el día antes de cerrarse el mercado y está dando exactamente los resultados que se esperaban. En esta serie frente a los Caps, siete puntos en los seis partidos que ha durado la eliminatoria. Por su parte, Phil Kessel siempre ha sido un jugador muy criticado, fue votado como el más sobrevalorado por sus compañeros de la liga, y está silenciando todas y cada una de esas críticas. Tras salir por la puerta de atrás de Toronto, en este final de temporada ha recuperado su mejor versión y, en estos Playoffs, lleva ya 12 puntos, seis en cada serie. El tercero en discordia, Nick Bonino, ha aprovechado a la perfección estar en la misma línea que Hagelin y Kessel para sumar cinco puntos.

Si un punto negativo tienen estos Penguins, es la defensa. Pese a que estos jugadores aportan mucho en el aspecto ofensivo, en el apartado defensivo es donde muestran su debilidad. Los números de los partidos hablan por sí solos y es que han permitido demasiados disparos. Por ejemplo, en el tercer encuentro, que no fue a la prórroga, su portero se tuvo que enfrentar a 49 disparos. Pese a que consiguieron la victoria en ese partido, con esta defensa, necesitarán un gran portero para seguir avanzando. Pero es que, igual, ya lo han descubierto. Con la lesión de Marc-André Fleury, Matt Murray fue el encargado de sustituirle. Para que quede claro el nivel que está demostrando Murray, hay que destacar que Fleury ya está recuperado, pero el entrenador Mike Sullivan sigue confiando en el joven de 21 años. Y es que pese a su temprana edad para ser portero, Murray está decidiendo partidos en estos Playoffs y se planta a la Final de Conferencia con un porcentaje de paradas de .935, algo increíble para un hombre que, en teoría, debía ser titular en la AHL este año.

Enfrentamientos temporada regular

15/01 Tampa Bay Lightning 5 – Pittsburgh Penguins 4 (OT)

05/02 Tampa Bay Lightning 6 – Pittsburgh Penguins 3

20/02 Pittsburgh Penguins 2 – Tampa Bay Lightning 4

Si se pone el foco en los partidos de la temporada regular, se puede deducir que los Lightning van a ganar esta eliminatoria ya que se llevaron los tres partidos que disputaron ambos conjuntos. Eso sí, estos tres encuentros acabaron con anotaciones altas, en el que menos se marcó, hubo hasta seis goles. Por lo tanto, con el gran estado de forma en el que se encuentran ambos porteros, se hace difícil pensar que se puedan repetir estos resultados.

Calendario y horarios

Partido 1: Pittsburgh Penguins – Tampa Bay Lightning (13 de mayo, 2:00 am)

Partido 2: Pittsburgh Penguins – Tampa Bay Lightning (16 de mayo, 2:00 am)

Partido 3: Tampa Bay Lightning - Pittsburgh Penguins (18 de mayo, 2:00 am)

Partido 4: Tampa Bay Lightning - Pittsburgh Penguins (20 de mayo, 2:00 am)

*Partido 5: Pittsburgh Penguins – Tampa Bay Lightning (22 de mayo, 2:00 am)

*Partido 6: Tampa Bay Lightning - Pittsburgh Penguins (24 de mayo, 2:00 am)

*Partido 7: Pittsburgh Penguins – Tampa Bay Lightning (26 de mayo, 2:00 am)

(*) Si fuera necesario