Pittsburgh no olvida a Fleury

Fue el primer reencuentro entre la afición de los Penguins y el goalie tras ser seleccionado en el Draft de expansión en el que fue elegido por los Golden Knights de Las Vegas. Días atrás se especulaba con el recibimiento que los fans de los pingüinos iban a ofrecer al que fue su portero durante 13 temporadas. Llegó la noche esperada y todo el PPG Paints Arena sucumbió ante él, ofreciendo quizá uno de los mejores reencuentros que recordamos en los Pittsburgh Penguins.

Fleury no pudo evitar romper a llorar Corría el minuto 13:03 y la pantalla principal del estadio comenzó a reproducir un emotivo vídeo en el que recopilaba los mejores momentos del jugador en la franquicia de Pennsylvania. Toda la grada, incluida su esposa y sus dos hijas admiraban y recordaban tiempos mejores, tiempos en los que Marc Andre Fleury se convirtió en un emblema, tiempos en los que el canadiense llevó a su equipo a ganar 3 Stanley Cups. Se sucedieron las imágenes de fans emocionados coreando su nombre, fue entonces cuando el ex de los Penguins no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. Un inolvidable momento para Fleury con un estadio que rompió en aplausos y alabanzas para uno de los jugadores más queridos y recordados en Pittsburgh.

El secreto de Fleury

Fleury no fue ni de lejos el jugador más brillante del equipo, tampoco fue el portero más certero ni el que mejores números cosechaba en la liga, no obstante, sí fue uno de los más queridos en los Penguins. A pesar de los datos, estadísticas y resultados, Fleury se ganó al público, y lo hizo de la forma más sencilla y la vez más difícil de encontrar en un jugador, siendo transparente, honesto y humilde. Durante su etapa en Pittsburgh no fue para nada un mal jugador, pero no nos engañemos, no estuvo entre los mejores porteros de la liga. Sin embargo, junto a un gran equipo logró lo que pocos han conseguido, levantar tres títulos de liga.

Siempre estuvo dotado de una habilidad innata sobre el hielo, con unos reflejos a la altura de los grandes. Uno de los mayores secretos del portero era su versatilidad y, sobre todo, su pasión sobre el hielo. A pesar de ellos hubo errores e irregularidades que le lastraron. No obstante eso no le hizo decaer y continuó ofreciendo la mejor de sus versiones, con un estilo, aunque no efectivo siempre adaptado a sus habilidades. La mejor definición para su estilo de juego se definiría con una sola palabra; emocionante.

Fleury supone mucho para Pittsburgh y la ciudad también para el jugador, una unión que no se marchitará aunque el paso de los años hagan mella. Marc Andre llegó a su ex equipo como primera elección del Draft de 2003, perteneciendo a la franquicia hasta el pasado año. Abandonando el equipo de sus amores y volando a una ciudad nueva y sin tradición por el hockey siendo totalmente diferente a la que fue su casa durante 13 años. No obstante ha demostrado que sigue estando a la altura y cada partido que disputa da lo mejor de sí mismo, ofreciendo siempre esa sonrisa imborrable que deslumbró a Pittsburgh tiempo atrás. La conexión entre los Penguins y el goalie continuará y estamos seguros que permanecerán ligados suceda lo que suceda. El número 29 será eterno en el PPG Paints Arena.