Cartelera WWE Extreme Rules 2018

Este domingo se emitirá a través de WWE Network una nueva edición de Extreme Rules desde el PPG Paints Arena de Pittsburgh, PA.

Kick-Off Show:

Sin Cara vs Andrade "Cien" Almas

Foto: WWE.com

Los que Sin Cara ha reconocido en varias ocasiones que fueron amigos se enfrentarán en el preámbulo de Extreme Rules. El kick-off se emitirá a través de YouTube y todas las redes sociales de WWE una hora antes del evento.

The New Day vs SAnitY

Foto: WWE.com

Kofi Kingston, Xavier Woods y Big E se enfrentarán a Eric Young, Alexander Wolfe y Killian Dain en un combate que servirá de debut en un PPV para el grupo SAnitY. ¿Qué trío se llevará la victoria?

Main Show:

Finn Bálor vs Constable Baron Corbin

Foto: WWE.com

Tras hacer pareja en un combate de RAW la rivalidad de Finn Bálor y un nuevo Baron Corbin solo ha ido en aumento. ¿Quién saldrá como ganador este domingo de Extreme Rules?

RAW Tag Team Championships:

The Deleters of Worlds (c) vs The B-Team

Foto: WWE.com

Tras la marcha de The Miz a SmackDown Bo Dallas y Curtis Axel se quedaron solos y fue entonces cuando decidieron crear The B-Team. Después de dos victorias consecutivas pidieron una oportunidad titular, la cual Kurt Angle negó. Fueron metidos en una batalla real para determinar los retadores al Campeonato en Parejas de RAW, la cual ganaron. Este domingo The B-Team se medirán a Matt Hardy y Bray Wyatt por las preseas.

SmackDown Women's Championship:

Carmella (c) vs Asuka

(con James Ellsworth encerrado en una jaula de tiburones)

Foto: WWE.com

Carmella derrotó a Asuka en Money in the Bank para retener el título femenino de SmackDown pero no fue de la forma más limpia. James Ellsworth hizo su regreso a WWE casi un año después distrayendo a la nipona y costándole el combate. Tras luchar entre los dos en batallas de sexos, James Ellsworth estará suspendido en lo alto del ring dentro de una jaula para tiburones mientras Asuka obtiene una revancha contra Carmella.

United States Championship:

Jeff Hardy (c) vs Shinsuke Nakamura

Foto: WWE.com

Shinsuke Nakamura iba a retar a Jeff Hardy durante un episodio de SmackDown después de atacarle varias veces las semanas anteriores. Ese mismo día el japonés sufrió una mordedura de perro y no pudo competir. El combate ha sido traspasado a este domingo, donde el ex campeón de WWE deberá defender el Campeonato de los Estados Unidos.

RAW Women's Championship:

Alexa Bliss (c) vs Nia Jax (Extreme Rules Match)

Foto: WWE.com

Alexa Bliss ganó el maletín de Money in the Bank y canjeó con éxito esa misma noche sobre Nia Jax para enojo de la misma campeona y de su retadora, Ronda Rousey. La noche siguiente, Rousey fue suspendida 30 días por atacar a Alexa Bliss y Kurt Angle. Posteriormente se anunció que Nia Jax tendría su revancha en un Extreme Rules Match y, por su parte, Ronda Rousey anunció que tendría un ticket de primera fila para el evento.

SmackDown Tag Team Championships:

The Bludgeon Brothers (c) vs Team Hell No

Foto: WWE.com

Al final de un programa de SmackDown Harper y Rowan se encontraban atacando salvajemente a Daniel Bryan cuando unas llamaradas aparecieron en la arena. Kane hacía su regreso a WWE para defender a su antiguo compañero de equipo. Después de un Knee Plus y un Chockeslam sobre los campeones, Paige pactó un combate por los Campeonatos en Parejas de SmackDown entre The Bludgeon Brothers y los reformados Team Hell No.

Steel Cage Match:

Braun Strowman vs Kevin Owens

Foto: WWE.com

Kevin Owens ha intentado ser amigo de Braun Strowman pero The Monster Among Men no parece muy por la labor. Le ha volcado el coche e incluso ha volcado unos baños portátiles con el propio Kevin Owens dentro. Las quejas de Kevin no parecen surgir efecto, pues Kurt Angle pactó un combate entre ambos encerrados en una jaula de acero.

Intercontinental Championship:

Dolph Ziggler (c) vs Seth Rollins (30-Minute Iron Man Match)

Foto: WWE.com

Como cada semana Seth Rollins puso durante un programa de RAW su título en juego. Ese día fue Dolph Ziggler el que respondió el reto y, para sorpresa de muchos, consiguió derrotar a The Architect. Seth Rollins tuvo su revancha pero fue atacado por Drew McIntyre, lo que produjo que el campeón retuviera el título. Este domingo se verán las caras en un Iron Man Match donde el que consiga más caídas sobre su oponente saldrá como campeón intercontinental.

Roman Reigns vs Bobby Lashley

Foto: WWE.com

Originalmente iba a haber un combate para pactar el retador de Brock Lesnar para SummerSlam, pero un apartado de su contrato canceló inmediatamente la lucha. Los dos únicos clasificados para esa lucha eran Roman Reigns y Bobby Lashley quienes ambos decían que era él quien iba a derrotar al campeón. Su rivalidad fue en aumento hasta que este pasado lunes llegaron a las manos en una batalla campal donde tuvo que salir casi todo el roster de RAW para separarlos.

WWE Championship:

AJ Styles (c) vs Rusev

Foto: WWE.com

La manager general de SmackDown, Paige, pactó un Gaunlet Match para un programa semanal donde el ganador sería el retador de AJ Styles en Extreme Rules. Tras las eliminaciones de Big E, Samoa Joe y Daniel Bryan, Rusev hizo rendir a The Miz con su The Accolade y se convirtió en el retador número uno al Campeonato de WWE. ¿Será este domingo un precioso Rusev Day con el búlgaro levantando su primer título mundial?