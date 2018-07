WWE hace oficial el primer evento exclusivo de la división femenina

Google Plus

Hace tres años, Stephanie McMahon inició en un programa RAW la llamada “Revolución Femenina”, un acontecimiento que con el pasar del tiempo ha dejado una huella histórica en la industria de la lucha libre, dando el reconocimiento a las mujeres que forman parte de este deporte.

Esta vez, en compañía de Vince McMahon y Triple H, la comisionada de Monday Night Raw hizo un nuevo anuncio que sigue abriendo paso en el desarrollo de las luchadoras, y que pone en lo alto a WWE como empresa. Siguiendo con el crecimiento de la división femenina, el próximo domingo 28 de octubre, se celebrará en el Nassau Veterans Memorial Coliseum de Nueva York, el primer show únicamente con talento femenino, EVOLUTION.

Foto: wwe.com

Alrededor de 50 superestrellas serán parte de este evento, que contará con la participación de todas las peleadoras del elenco actual, además de apariciones de miembros del Salón de la Fama y leyendas, tales como Trish Stratus y Lita.

El innovador pago por ver tendrá luchas por los campeonatos femeninos tanto de RAW, SmackDown como de NXT y coronará a una nueva ganadora de la segunda edición del torneo femenil Mae Young Classic.

Evolución femenina

El evento se suma a los acontecimientos que por primera vez se llevan a cabo en WWE, que comenzó con el cambio del denominador de “Divas” a Superestrellas Femeninas, siguió con una lucha de triple amenaza en Wrestlemania 32 entre Sasha Banks, Becky Lynch y Charlotte Flair. Luego se han sumado combates especiales, como la primera lucha Hell in a Cell, un combate Iron Man como evento central de un NXT TakeOver, el primer combate de escaleras por el maletín Money in the Bank que tuvo a Carmella como ganadora, la primera Elimination Chamber, y finalmente la lucha que más impacto ha causado fue la primera Batalla Real de 30 mujeres con Asuka como vencedora.

Foto: wwe.com

El programa Evolution cronológicamente será el evento previo a Survivor Series, por lo que lo acontecido en éste podrá significar mucho para los siguientes PPV, además de que se espera que este anuncio abra camino a más sorpresas con relación a esta división.