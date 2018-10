Futuro incierto para Henrik Zetterberg

Parece que tras la buena noticia de la renovación de los Detroit Red Wings de Dylan Larkin, llegan las malas noticias al equipo de Detroit. Y es que el futuro del delantero centro sueco y capitán Henrik Zetterberg parece incierto para la próxima temporada debido a problemas de espalda.

Sobre ello se ha referido el Manager General de los Red Wings Ken Holland, que ante las dudas de su participación la próxima temporada no ha podido disiparlas: "He hablado con su agente varias veces en el transcurso del verano, y sé que ha tenido un verano difícil. No ha podido entrenar donde ha entrenado en veranos anteriores debido a su espalda. Así que ahora mismo es una verdadera incognita lo de Zetterberg. Espero que esté bien y lo afrontaremos probablemente en septiembre. Quiero que llegue el Training Camp (Pretemporada) y ver si Henrik está recuperado, aunque es una incognita".

"Trataré de tener un buen verano,trabajar en mi salud y ojalá pueda volver"

Las especulaciones durante la Offseason han puesto en duda el regreso de Zetterberg a su decimosexta temporada en la NHL. El jugador sueco de 37 años ha jugador toda su carrera en el equipo de Detroit, donde cumplirá los 38 años el próximo mes de octubre, y tuvo una operación de espalda en 2014 para reparar un disco roto que le hizo perderse los Juegos Olímpicos de Sochi con Suecia y cinco partidos en la temporada 2014-2015. Pero posteriormente ha jugado los 82 partidos de cada una de las últimas tres temporadas, aunque al final de la pasada temporada Zetterberg manifestó el 3 de abril unas declaraciones que no aclaraban su estado de salud y dejaba la puerta abierta a la posibilidad tanto de regresar cómo de no hacerlo la próxima temporada: "Para mí va a ser lo mismo que he estado haciendo en los últimos años, llegaré a la Offseason y trataré de tener un buen verano, trabajar en mi salud, y ojalá puede volver y ser mejor".

Sobre el duro fin de temporada que tuvo el sueco se refirió Holland: "No entrenó los últimos dos, dos meses y medio de la última temporada, solo jugó partidos". Además manifestó desconocer el pasado 1 de julio si jugará esta temporada o no: "Obviamente, su espalda determinará si puede o no puede. ¿Hay luz verde? Estoy esperando que juegue, pero no, no sé si hay luz verde".

También sobre la situación del delantero se ha referido el entrenador de los Red Wings el mes pasado Jeff Blashill en Free Press cuando se le pregunto sobre Zetterberg, aunque este intentó evadir dar una respuesta concreta: "En este punto, no he escuchado nada de Henrik que diga que está jugando o no. Lo mejor de Henrik es lo sano que está Henrik. Sé que pasó toda la segunda mitad de la temporada pasada sin entrenar debido a su espalda. Lo desmiente porque es el mejor guerrero, uno de los mejores con los que he estado. Puede llegar a ser un jugador realmente bueno aunque siga desgastando su cuerpo. Así que creo que está en el proceso de deliberar y ver cómo está su espalda. Algo que solo Henrik puede responder y será respondido, estoy seguro de que llegará la hora en el Training Camp".

El joven delantero Dylan Larkin, que firmó su nuevo contrato el pasado viernes, también habló sobre su compañero Zetterberg y por lo que ha pasado el jugador sueco: "Sé que ha sufrido mucho dolor en su carrera y ha hecho mucho por nuestro equipo y por nuestra ciudad. Pero va a ayudar a nuestro equipo pase lo que pase, como si juega con una pierna o como sea. Es uno de los jugadores más habilidosos con los que he jugado y un gran líder. Creo que es el mejor jugador de nuestro equipo, así que creo que definitivamente perjudicaría mucho perderle, pero él tiene que cuidar su futuro".

Larkin con los Red Wings | Foto: NHL.com

Zetterberg ha conseguido 960 puntos (337 goles, 623 asistencias) en 1.082 partidos en la NHL, así como 120 puntos (57 goles, 63 asistencias) en 137 partidos de los Playoffs de la Stanley Cup. Ganó el Conn Smythe Trophy como MVP de los Playoffs en 2008, cuando los Red Wings ganaron la Stanley Cup. Zetterberg consiguió la pasada temporada 56 puntos (11 goles, 45 asistencias) tras el joven delantero centro Dylan Larkin (63 puntos). Actualmente le quedan tres temporadas más de contrato con el equipo de Detroit con un tope salarial de 6,08 millones de dólares con un sueldo de 3,35 millones esta próxima temporada y un millón de dólares cada una de las dos últimas temporadas que componen el contrato que le resta.

Por lo que aún tendrán que esperar los aficionados de los Red Wings, debido a las dudas que rodean a la salud de Zetterberg, para saber si podrán disfrutar de su capitán la próxima temporada tras ver cómo llega al Training Camp de septiembre o si por el contrario tendrán que ver como se queda en la grada recuperándose de sus problemas de espalda, algo que penalizaría mucho al equipo de Detroit en su proceso de reconstrucción perdiendo un baluarte esencial de su ataque.