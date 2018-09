Guía VAVEL Los Angeles Kings 2018/19: volver al primer plano

Los Angeles Kings

Fundación: 1967

Stanley Cups: 2

Títulos de Conferencia: 3

Títulos de División: 1

Entrenador: John Stevens

Arena: Staples Center, 18,340 espectadores

Staples Center | LA Times

Han sido tres duros años para la franquicia, eliminación en primera ronda ante los Sharks, no clasificar a postemporada en dos ocasiones y el último año, una eliminación en cuatro juegos ante la novel franquicia de Las Vegas. Con John Stevens en su segunda temporada al mando, Los Angeles Kings están listos para volver a estar en el primer plano de la NHL.

La muestra de esto ha iniciado en los directivos, quienes extendieron el contrato de Drew Doughty; ocho años más de un ganador del Trofeo Norris en el sur de la nación. “No quiero ganar la copa en un lugar que no sea Los Ángeles”, exclamó el defensor.

La retención de Doughty mantiene una de las estrellas que han brillado en el equipo en esta época. Anze Kopitar registró 92 puntos la temporada pasada, Dustin Brown hizo lo propio con 61 puntos (25 más que el año anterior), Jake Muzzin dio 34 asistencias (15 más que el año anterior). En total, los Kings aumentaron su promedio de goles por juego por .50.

Además de mantener a sus mejores jugadores, abrieron la cartera para firmar jugadores. El más destacado es Ilya Kovalchuk por tres años y $18.75 millones de dólares asegurados. Sí, el mismo Kovalchuk que fue el mejor jugador de los pasados Juegos Olímpicos de Invierno, donde los Atletas de Rusia obtuvieron la medalla de Oro.

El ruso fue seleccionado en la primera ronda del Draft de 2001 por los Atlanta Trashers y entre sus logros están el anotar más de 40 goles en temporadas consecutivas, es quinto en la historia de la NHL en goles anotados en prórroga, el #18 en goles anotados por juego (.51) y ha tenido dos temporadas de más de 50 goles anotados. Sus últimas cinco temporadas las jugó en la Liga Rusa.

Las esperanzas de los Kings en la temporada se mantendrán intactas mientras sus jugadores no se lesionen. Además, por el poderío en ofensiva que tienen, se espera que Los Ángeles sea uno de los equipos con mayor efectividad en jugadas de superioridad numérica. La mayor desventaja con la que cuentan, es que la mitad de la plantilla supera los 30 años de edad.

Altas/Bajas

---> Brad Morrison (C), Peter Budaj (G), Ilya Kovalchuk (LW), Sean Walker (D), Rasmus Kupari (C), Zack Mitchell (RW), Emerson Etem (LW), Drake Rymsha (C), Mark Rassell (C).

<--- Christian Folin (D), Torrey Mitchell (C), Kevin Gravel (D), Andrew Crescenzi (C), Michael Mersch (LW), Scott Wedgewood (G), Justin Auger (RW), Tobias Reider (RW), Jordan Subban (D), Torrey Mitchell (C), Jarome Iginla (RW), Andrew Crescenzi (C).

Plantilla 2018/19

Porteros

Jonathan Quick parece estar de regreso. Tras un 2016-17 lleno de lesiones, la temporada anterior volvió a mostrar ese nivel que le dio el premio al mejor portero de la temporada. En 64 juegos, ganó 33 de ellos con un promedio de goles en contra por partido de 2.40 y un porcentaje de atajadas de .921. Detrás de él estará Peter Budaj, quien curiosamente tomó el puesto titular tras la lesión de Quick en la temporada que se mantuvo inhabilitado por lesión. Jack Campbell podría ser una buena alternativa al eslovaco como primer suplente de Quick, su juventud y proyección podrían hacerle subir un escalafón el el roster californiano.

Jonathan Quick

Jack Campbell

Peter Budaj

Quick | Getty images

Defensas

La defensiva de Los Angeles fue la que menos goles recibió en la temporada 2017-18, solamente 203 veces entró el disco a su marco, ocho goles menos que el segundo lugar en ese departamento. Drew Doughty continúa superando los 44 puntos por temporada, ya que logró 60 en la anterior, producto de 10 goles y 50 asistencias. Es la zona del hielo más equilibrada en cuanto a edad se refiere, conformada por veteranos y jóvenes en sus primeros años.

Drew Doughty-Jake Muzzin

Alec Martinez-Oscar Fatanberg

Derek Forbort-Dion Phanuef

Doughty | Sportsnet

Atacantes

La ofensiva no dejó un promedio tan bueno como la defensa, pero sus números son respetables, 239 goles en la temporada es un número respetable. La temporada de su capitán Anze Kopitar no se compara a la que tuvo anteriormente, de los 52 puntos que hizo en 2016-17, sumó 92 en la 2017-18, siendo el estandarte del equipo. Con los nombres en ataque de las primeras tres líneas, se espera que los Kings obtengan algo más que un puesto de comodín para la postemporada.

Ilya Kovalchuk-Anze Kopitar-Dustin Brown

Tanner Pearson-Jeff Carter-Tyler Toffoli

Alex Iafallo-Adrian Kempe-Trevor Lewis

Kyle Clifford-Nate Thompson-Michael Amadio

Extra: Torrey Mitchell

Kopitar | Rant sports

Victorias/Derrotas en las últimas 5 temporadas

Highlights 2017/18

Uniformes