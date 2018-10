Jasper Bratt, fuera entre dos y tres semanas

Jesper Bratt no jugará entre 2 y 3 semanas con los New Jersey Devils debido a una fractura de mandíbula.

El atacante de 20 años, quien nació y creció en Estocolmo, se lesionó el jueves pasado cuando fue golpeado en la cara por un disco, tras un disparo desde que había desviado del travesaño de la portería.

"Fue solo un extraño accidente después de la práctica; él estaba en la esquina y hubo un disparo que fue a la red, golpeó en el travesaño y lo golpeó inadvertidamente", dijo el entrenador John Hynes. "Tiene una fractura y no se necesita cirugía, así que son buenas noticias. Debería poder continuar con su actividad física durante ese tiempo y volverá preparado para cuando llegue ese momento".

Los Devils abren su temporada contra los Edmonton Oilers en Escandinavia el sábado como parte del NHL Global Series 2018.

"Molesta porque ha hecho buenos entrenamientos", dijo el atacante de New Jersey, Travis Zajac. "Jugaba mejor que como al empezar el año pasado, pero tendrá la oportunidad de volver aún más fuerte. Es una de esas cosas que, como chico joven las debes tomar con calma, no dejar que te moleste, y solo asegurarse de estar preparado para contribuir cuando regrese".

Bratt hizo 35 puntos (13 goles, 22 asistencias) en los 74 partidos como novato en la NHL la temporada pasada. Los Devils lo seleccionaron en la sexta ronda, el número 162, en el Draft de 2016.

"Me encontré con él de inmediato después de la práctica del jueves, y te sientes muy mal por él", dijo el delantero Marcus Johansson , un nativo de Landskrona, Suecia. "Esto es algo único en la vida, jugar un partido de la NHL en Suecia y tener familiares y amigos aquí. Él también jugó muy bien y trabajó duro todo el verano".

"No es una situación divertida y no está contento en este momento, pero es un chico joven y tiene mucho hockey por delante, por lo que no querrá arriesgar nada volviendo demasiado pronto".

Stefan Noesen jugó en el extremo derecho en la línea con el center Pavel Zacha y Johansson en ausencia de Bratt durante la práctica del viernes.

Los Devils llegaron a un acuerdo el viernes con Drew Stafford, en el cual se realizó un contrato de un año con un sueldo de 810,000 dólares. El atacante de 32 años estaba en el campo de entrenamiento con New Jersey por una oferta de prueba profesional.

"Drew es un jugador veterano fantástico y fue una parte importante de nuestro equipo y parte de nuestro éxito el año pasado", dijo Hynes. "Es uno de estos tipos que entiende dónde se encuentra en su carrera, y sentimos tiene atributos y que es jugador que realmente puede ayudar a nuestro equipo".

Stafford consiguió 15 puntos (ocho goles, siete asistencias) en los 59 partidos de la temporada pasada, la primera con los Devils. Lleva 415 puntos (191 goles, 224 asistencias) en 784 partidos de la NHL.