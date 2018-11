Patrik Laine no encuentra la forma

El alero Patrik Laine no ha alcanzado el nivel esperado en el comienzo de temporada con los Winnipeg Jets. El joven alero finlandés de 20 años ha tenido problemas inesperados de poca producción en el primer mes de la nueva temporada de los Jets. El ex segundo pick del draft global en 2016, no ha sido ese stick goleador de sus otros dos años.

Una mala racha difícil de explicar Laine ni siquiera ha podido contribuir con goles en el power play que fue su especialidad el año pasado. El ir a jugar a Finlandia con los Jets como parte de las NHL Global Series, le podría ayudar para tomar un nuevo aire. Laine ha iniciado tan lento que lo han estado rotando de arriba a abajo. Paul Maurice ha puesto al finés en la cuarta línea debido a su falta de gol.

Laine parece iniciará en la segunda línea en el juego en Finlandia

Patrik Laine apenas lleva 5 puntos en la campaña (3 goles y 2 asistencias) en 12 partidos jugados. Laine será local (aunque los Jets sean administrativamente visitantes) en el juego en Finlandia contra los Florida Panthers.

Maurice parece que pondrá a Laine en la segunda línea junto a Adam Lowry y Brandon Tanev. La segunda línea con Lowry ha sido dominante en lo corto de campaña y eso podría ayudar mucho a Laine a recobrar su confianza.

Laine no sólo ha decepcionado con su stick goleador pero también en sus asignaciones defensivas. Laine tiene un tremendo slap shot y también un snap shot excelente cuando queda cerca de a portería. El problema para él ha sido el conjuntar eso con su gran velocidad. Con Tanev y Lowry, Laine puede jugar en un rink más veloz y eso puede significar en mejores oportunidades de crear y meter goles para Winnipeg.