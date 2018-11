Drew Brees, el coleccionista de records

New Orleans Saints es, actualmente, el mejor equipo de la NFL y Drew Brees es el principal artífice. Líderes de la División Sur de la Conferencia Nacional y con ocho victorias consecutivas, los dirigidos por Sean Payton es el principal candidato a representar la NFC en el Super Bowl LIII.

La temporada 2018 del quarterback es brillante y además de llevar a su equipo a lo más alto, ha conseguido entrar en la historia dorada de la National Football League (NFL). A principio de la misma, se convirtió en el líder de todos los tiempos en yardas aéreas, superando a Brett Favre y Payton Manning. Además, se transformó en el cuarto mariscal de campo en la historia en vencer a las 32 franquicias.

El pasado domingo, los Saints derrotaron 51-14 a Cincinnati Bengals y Brees tuvo una soberbia actuación con 4 anotaciones, 3 por aire y una por tierra. A falta de 2 segundos para terminar la primera mitad, conectó con Michael Thomas y alcanzó su pase de touchdown Nº 509 en su carrera, uno más Favre. De esta manera, se convirtió en el segundo quarterback con más pases de anotación de la historia y el objetivo que tendrá ahora será alcanzar los 539 de Payton Manning.

En relación a eso, Brees fue consultado una vez finalizado en el juego en el Paul Brown Stadium y afirmó “sentirse muy agradecido y bendecido” por este logro. Sin embargo, no fue el único protagonista que se refirió a esto y su compañero Alvin Kamara abrió la polémica acerca de su elección como Most Valuable Player (MVP) de la temporada al mencionar que “cada semana hace cosas increíbles, aunque no recibe el respeto que se merece”.

En 2009, Brees fue seleccionado para el primer equipo All-Pro y llevó a los Saints a obtener el Súper Bowl XLIV tras vencer 31 a 17 a los Colts. Sin embargo, a pesar de tener una temporada inmejorable con 34 pases de touchdown y una calificación de pasador de 109.6, Payton Manning lo venció en la lucha por el premio MVP. El año siguiente, fue elegido Atleta Masculino del Año AP, pero cayó ante Brady en la elección del Jugador Más Valioso. Por último, en 2011, Rodgers se quedó con la distinción a pesar de que Brees lanzó 46 pases de TD y fue nombrado Jugador Ofensivo de la NFL.

Es difícil creer que Brees nunca haya ganado ese premio en una carrera de 18 años en la que fue seleccionado para el Pro Bowl en 11 ocasiones. Sin embargo, lo realizado hasta el momento a sus 39 años no deja margen a la duda, aunque la temporada de Patrick Mahomes o Todd Gurley hacen presagiar una pelea muy pareja de cara al MVP 2018.