Osasuna Magna asalta Torrejón y O'Parrulo Ferrol vence ante Segovia

Movistar Inter FS y CA Osasuna Magna volvieron a ofrecer un gran espectáculo a los aficionados al fútbol sala. El partido se decidió con un gol de Chino a falta de dos minutos para la conclusión cuando los interistas asediaban la meta visitante en busca de los tres puntos que les acercase a la cabeza de la clasificación tras los pinchazos de Barça Lassa y Palma Futsal. Pero la suerte no ha estado esta vez del lado de los de Jesús Velasco que veían como perdían por 1-2 tras tres victorias seguidas en Liga.

Un poste para Movistar Inter FS y dos paradones de Jesús Herrero ante Eric Martel fueron lo más destacado del inicio del partido hasta que a los cinco minutos, Araça ponía por delante a su equipo en una jugada de estrategia tras un saque de banda. Álex Diz estaba a punto de hacer el segundo poco después, pero su disparo lo rechazaba el larguero. Varios desajustes en defensa y la estrategia navarra a balón parado estaban provocando que las mejores oportunidades estuviesen llegando del lado visitante.

Jesús Velasco no lo veía claro y a los diez minutos pedía su tiempo muerto. A pesar de todo, CA Osasuna Magna siguió gozando de ocasiones claras aunque, por fortuna para los interistas, Jesús Herrero estaba acertado en todas ellas. Borja y Elisandro tuvieron dos claras oportunidades para haber empatado el partido hasta que en el 13 llegó uno de los goles de la jornada obra de Pola. El gallego, desde casi la línea de fondo, vio adelantado a Asier y golpeó al balón por encima del meta visitante, que no podía hacer nada por evitar el empate. El tanto levantaba a la grada de sus asientos.

En los dos últimos minutos antes del descanso, los interistas pudieron haber hecho algún gol para haberse ido a los vestuarios por delante, pero el tanto no llegó y los primeros 20 minutos terminaban con 1-1 y un gran esfuerzo físico por parte de los dos equipos.

Tras la reanudación, ambos equipos se lo tomaron con más calma, pero solo los primeros minutos. Los de Imanol Arregui subieron la línea de presión dificultando la salida de balón interista. A pesar de todo, los de Jesús Velasco gozaron de varias ocasiones para haber hecho el segundo.

Poco a poco, Movistar Inter FS fue metiendo en su campo a CA Osasuna Magna y empezó a generar una sucesión de oportunidades sobre la meta de Asier. Imanol Arregui pedía tiempo muerto a falta de ocho minutos para el final tratando de parar el dominio interista.

A cuatro minutos para la conclusión, el técnico visitante arriesgaba con portero jugador en busca de los tres puntos. Y cuando Inter estaba rondando el gol, en una rápida contra Chino hacía el 1-2 en el 38. De ahí hasta el final, el asedio interista fue constante pero ninguna de las numerosas ocasiones terminó en gol y Movistar Inter FS veía como se le escapaban los tres puntos del Pabellón Jorge Garbajosa sin merecerlo.

NATURPELLET SEGOVIA 0-2 O'PARRULO FERROL

El partido empezaba con los ferrolanos queriendo presionar a toda la pista, pero la llegada más peligrosa la tenía el local Álvaro López, pero sin consecuencias. O Parrulo Ferrol no se quería confiar en ningún momento y en su primera llegada Jesulito estrellaba el balón en la madera, aunque el Naturpellet Segovia intentaba responder con un tiro de Chus, pero los ferrolanos cada vez que pisaban el área local lo hacían con mucho peligro y Attos también enviaba un balón al palo. Esto hacía que O Parrulo Ferrol subiera sus líneas sobre la pista, aumentando la presión, con Attos quedándose solo delante de Thiago, en una buena jugada de falta de Adri, pero Álvaro Quevedo se interponía justo a tiempo para evitar el gol ferrolano.

Los chicos de Diego Gacimartín tenían el balón en sus pies, pero no eran capaces de concretar a puerta sus llegadas al área, llegando a tener una ocasión clara en una jugada de saque de banda de Adri hacia Miguel, pero el capitán del equipo ferrolano no era capaz de anotar, mientras que unos instantes después mandaban su tercer balón al palo en este periodo. El Naturpellet Segovia quiso incrementar los nervios en los ferrolanos con un tiro de Buitre que lograba detener Chemi en una buena intervención, pero en la siguiente llegada Rubi Lemos daba un golpe encima de la mesa al anotar el 0-1. Los segovianos no habían dicho la última palabra en este primer periodo, pero Chemi cortaba un uno para uno en los últimos instantes y con esta mínima ventaja ferrolana el partido se iba al descanso.

Tras la reanudación el Naturpellet Segovia buscaba el empate con jugadas de cuatro, pero se encontraba con la respuesta de los ferrolanos en forma de subida de sus líneas de presión. Los locales lo intentaban con una falta lejana, mandando el balón al área, pero Chemi se imponía a todos evitando el remate. Los ferrolanos volvían a hacerse con el balón y Chano le daba un buen pase a Rubi Lemos, pero este estrellaba su tiro en el palo, siendo el cuarto del partido para los ferrolanos. O Parrulo Ferrol buscaba su segundo gol de todas las maneras posibles, teniendo una clara oportunidad en una jugada de falta al segundo palo, pero el tiro de Rubi Lemos lo sacó Thiago bajo palos, mientras que unos instantes después Adri le regaló una gran asistencia a Chano, pero el meta del equipo segoviano lograba llegar justo a tiempo.

El Naturpellet Segovia también buscaba el empate al contragolpe, pero en la primera de sus ocasiones se les iba el balón por alto, mientras que en la siguiente llegada se encontraban con Chemi, tras un tiro desde el borde del área. Los porteros se estaban convirtiendo en los protagonistas, porque Thiago volvía a hacer de las suyas evitando un gol de Diego Núñez en el borde del área, tras un buen pase de Chano.

El partido estaba llegando a su recta final y Álvaro López salía como portero-jugador en el Naturpellet Segovia. Los ferrolanos realizaban un buen trabajo defensivo con el juego de cinco de los locales, aunque tuvieron que sufrir, pero Chemi estaba atento bajo palos. El propio Chemi culminaría su gran partido al anotar el 0-2 tras hacerse con un balón en su área y marcar a portería vacía, mientras que unos segundos después O Parrulo Ferrol mandaba su quinto balón al palo en este partido, con un tiro de Isma desde su pista, también a portería vacía, pero finalmente no habría más goles y este 0-2 acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol se coloca con 12 puntos, en el 12º puesto de la tabla. Este martes los ferrolanos volverán a jugar, recibiendo al Levante UD, a partir de las 20:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

MOVISTAR INTER 1-2 CA OSASUNA MAGNA

Ficha del partido:

Movistar Inter FS: Jesús Herrero, Ortiz, Ricardinho, Daniel y Humberto. También jugaron: Gadeia, Pola, Bebe, Elisandro y Borja.

CA Osasuna Magna: Asier, Juninho, Martil, Eric Martel y Rafa Usín. También jugaron: Araça, Bynho, Dani Saldise, Álex Diz y Chino.

Goles: 0-1 Araça (5’), 1-1 Pola (13’), 1-2 Chino (38’)

Tarjetas amarillas: Pola (INT), Dani Saldise (OSA)

Árbitros: Moreno Reina y Peña Gómez

Pabellón Jorge Garbajosa: 3.000 espectadores