William Nylander renueva con Toronto

Después de muchos rumores y especulaciones, los Toronto Maple Leafs y William Nylander finalmente llegaron a un acuerdo: Nylander se queda. Y con una muy buena paga por los próximos seis años.

Pero si bien el acuerdo tiene un promedio y un cap-hit de US$ 6.9 millones, todo esto es un poco más complicado. Para este primer año, Nylander va a estar ganando US$10 millones (con US$ 2 millones de bonus), el año que viene US$700,000 (y un bonus de US$ 8.3 millones) y del tercer año en adelante US$ 2.5 millones con un bonus de US$ 3.5 millones.

Para esta temporada y con el contrato de Nylander ya acordado, Toronto todavía mantiene un cap space de US$ 5,7 millones; lo suficiente como para sumar una pieza importante al equipo cerca del trade deadline si el objetivo es lograr la gloria en los playoffs.

Y con un contrato así, ambas partes logran lo que buscaban: Nylander recibe un buen contrato por un buen periodo de tiempo y Toronto consigue firmar a la primera de sus tres estrellas que necesitan contrato. Recordemos que el año que viene Mitch Marner y Auston Matthews van a necesitar contratos nuevos también. Aunque el desafío todavía esta en ver que actores secundarios van a seguir con Toronto. Jake Gardiner, Kasperi Kapanen, Garret Sparks y Ron Hainsey son algunos de los personajes que también están buscando un nuevo contrato.

Por su parte, Nylander podría volver al equipo el martes contra los Buffalo Sabres dependiendo de cómo se encuentre físicamente. El winger viene de dos temporadas con una producción de 61 puntos y se suma a un equipo que viene con un récord de 19 - 8 - 0 que lo ubican en el segundo detrás de Tampa Bay en la liga con 38 puntos.