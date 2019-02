Siete datos interesantes sobre Auston Matthews

Ahora que Auston Matthews ha sido noticia recientemente dada su extensión de contrato con los Toronto Maple Leafs, vale la pena repasar algunas curiosidades de alrededor suyo.

1. Sus padres se enamoraron a primera vista



La madre de Matthews, Ema, era una auxiliar de vuelo de Hermosillo, México, cuando conoció a Brian Matthews, que trabajaba para una aerolínea en Los Ángeles. El único idioma que compartían en ese momento era el del amor, pero rápidamente refinó su español y los dos finalmente se establecieron en San Francisco, donde Auston nació después de su hermana mayor, Alexandria.

La familia se mudó a Scottsdale, Arizona, cuando Auston tenía dos meses. La hermana menor de Auston, Breyana, es una de las golfistas adolescentes más importantes del estado.

2. Fue uno de los grandes exponentes del hockey en Phoenix



Matthews asistió a su primer juego de Coyotes en Phoenix (ahora Arizona) con su padre y su tío Billy a la edad de dos años y comenzó a jugar cuatro años después.

Aprendió el juego en la ahora cerrada Ozzie Ice, una instalación que fue el escaparate de la nueva tecnología de hielo sintético del magnate petrolero Dwayne Osadchuk. Las dos pistas no eran muy grandes y todos los juegos eran tres contra tres.

El aprendizaje no tradicional no obstaculizó su crecimiento. Con 15 años, Matthews tuvo 55 goles y 100 puntos en 48 juegos para los AAA Arizona Bobcats antes de convertirse en el primer jugador de Arizona del Programa de Desarrollo del Equipo Nacional de EE. UU. En 2014-15, anotó 55 goles y 117 puntos para romper el récord establecido por Patrick Kane en 2005-06.

3. Tuvo un aprendizaje sobre patinar poco ortodoxo



Boris Dorozhenko huyó de Ucrania cuando formaba parte de la Unión Soviética y se encontró en México, ayudando a construir un programa de hockey nacional que no poseía mucho avance. Conoció a Brian Matthews en un campamento de hockey en Arizona cuando Auston tenía siete años, los dos hablaban español para comunicarse. Finalmente, Dorozhenko dejó México y se mudó con los padres de Brian en Arizona mientras entrenaba a un equipo dirigido por el ex jugador de la NHL Claude Lemieux.

Los ejercicios de patinaje no ortodoxos de Dorozhenko incluían correr, pisar fuerte y girar. Los operadores de la arena lo odiaban y los padres de Auston estaban confundidos, pero los resultados con su joven alumno hablaron por sí mismos. Viajaron a torneos internacionales juntos, con Matthews jugando ocasionalmente para equipos ucranianos a instancias de Boris.

4. Posee inspiración en Baseball



Brian era lanzador en Loyola Marymount en Los Ángeles y esperaba que Auston siguiera el mismo camino que él y su padre. El apodo de Auston es "Papi", en honor a David Ortiz de los Red Sox de Boston, su jugador de béisbol favorito de niño y la inspiración para usar el No. 34. A pesar de que su padre pensaba que era mejor en el béisbol, el deporte era demasiado lento para Auston y él eligió centrarse en el hockey.

"Me gustaba mucho el béisbol porque mi papá y mi abuelo lo jugaron mientras crecía", dijo Matthews antes de ser reclutado por primera vez en 2016. "Realmente disfruté el golpear más, y ese fue realmente mi fuerte. También disfruté la captura. Es un poco diferente porque generalmente en el hockey es el papá que te lleva al rink, pero es un poco diferente que viene de Arizona. Mi papá (Brian) jugó béisbol en la universidad. Me gustaba el béisbol, y ciertamente era algo que me gustaba jugar, pero el hockey se convertiría en mi pasión número uno ".

El fútbol americano también corría en la familia; El bisabuelo de Auston, entrenado en Muskogee Central High School en Oklahoma, y su tío, Wes, jugaron cuatro partidos como receptor abierto para los Miami Dolphins después de obtener un aplazamiento de la Guerra de Vietnam para unirse al equipo.

5. Compitió en la liga suiza

Mientras que la gran mayoría de los prospectos norteamericanos terminan en la universidad o en los principales programas de hockey junior, Matthews llevó su talento a Suiza para jugar para los ZSC Lions de la Liga Nacional A, donde el entrenador Marc Crawford, ganador de la Stanley Cup, estaba al mando.

Apenas dos días antes de la elegibilidad del Draft 2015, Matthews eligió jugar la temporada 2015-16 con hombres en Europa en lugar de con Everett Silvertips de WHL, quien era el propietario de sus derechos. Con su hermana mayor y su madre en Zurich preparándole su sopa favorita de tortilla de pollo, tuvo 24 goles y 46 puntos en 36 juegos para ZSC, el más alto en la historia de la liga para un jugador menor de 20 años. Ganó el premio "Rising Star ” y terminó segundo en la votación de MVP.

6. Es un ferviente seguidor de la moda



Matthews se hizo famoso por la moda en Suiza y cuenta con el actor Leonardo DiCaprio y Russell Westbrook del Oklahoma City Thunder, su equipo favorito de la NBA, como influencias de estilo.

Su primera gran compra como atleta profesional fue un Rolex Submariner y sus marcas favoritas son Gucci, Off-White, Givenchy y Louis Vuitton. Para las fragancias prefiere Saint Laurent o Tom Ford.

7. Es la principal esperanza para devolver la copa a Toronto



Matthews estableció un récord con cuatro goles en su debut en la NHL y realmente no le ha quitado el pie del acelerador. Desde que ingresó a la liga, es el primero en cinco goles, y solo Alexander Ovechkin tiene más goles por juego (con un mínimo de 100 juegos jugados).

Matthews terminó la sequía de Trofeo Calder de los Maple Leafs en 2017, que se extendió desde Brit Selby en 1966, y tiene el potencial de ganar el primer Trofeo Hart del equipo desde Ted Kennedy en 1955.

Ahora que los fans de los Blue and White puede dejar de preocuparse por Matthews dejando todo para ir al desierto de Arizona y las cálidas comodidades de su hogar durante los próximos cinco años, ahora pueden pasar el tiempo soñando en que termine con la sequía del otro equipo. La que comenzó en 1967.