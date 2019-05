La NHL dio a conocer los tres finalistas al trofeo King Clancy el cuál valora y premia a los jugadores que demuestran un liderazgo dentro y fuera del hielo además de contribuir en ayudar a la comunidad en forma de acciones humanitarias.

Oliver Ekman-Larsson

El jugador sueco de los Arizona Coyotes ha sido embajador del programa Hockey is for everyone durante las últimas tres temporadas, también ha donado $250.000 al Club Boys and Girls. Tiene una suite en el Giler River Arena donde invita a personas vinculadas con el club y sus hijos y tienen la oportunidad después de cada partido como local de conocerle e interactuar con él. Colabora con el hospital infantil de Phoenix además de estar presente en el programa Hockey Fight Cancer.

Henrik Lundqvist

El veterano portero sueco de los New York Rangers tiene desde hace años una vinculación especial con la comunidad. Él y su esposa fundaron la Henrik Lundqvist Foundation (HLF) que ha conseguido recaudar más de $2'5 millones para sus beneficiarios: New York Presbyterian Children's Hospital, Ronald McDonald House, and Garden of Dreams Foundation. Participando con objetos firmados o procedentes de él, ha conseguido $18.000 para el programa Hockey Fights Cancer y más de $2.900 para Hockey is for everyone. Colabora también en otros programas.

Jason Zucker

El canadiense repite como finalista del premio. Esta temporada Zucker anotó 21 goles, recaudando $1.600 por cada uno de ellos, este dinero fue a para al programa Hockey is for everyone del cuál él es embajador. Junto a su esposa crearon la Zucker Family Suite, en ella pacientes del hospital pueden ver los partidos como local de los Wild. Empezaron el proyecto con una inyección de $160.000 y invitaron a otros a hacer lo mismo con una campaña de #GIVE16 (Zucker lleva el dorsal 16), de momento han conseguido recaudar $1'2 millones en menos de 12 meses.