Guia VAVEL New York Rangers 2022/23: listos para un escalón superior

New York Rangers

Fundación: 1926

Stanley Cup: 4 (1928, 1933, 1940, 1994)

Títulos de conferencia: 2 (1994, 2014)

Títulos de división: 8 (1927, 1932, 1942, 1990, 1992, 1994, 2012, 2015)

Trofeo de los Presidentes: 3 (1992, 1994, 2015)

Entrenador: Gerard Gallant

Arena: Madison Square Garden, 18.006 espectadores

New York Rangers sorprendieron la pasada temporada al quemar etapas en el proceso de reconstrucción y pasar del ostracismo a clasificarse con suficiencia para playoff a los que no solo llegaron, si no que estuvieron, poniendo incluso contra las cuerdas a uno de los grandes favoritos, Tampa Bay Lightning, aunque acabaron cediendo ante los entonces campeones vigentes. Sostenidos por un inmenso Igor Shesterkin desde la portería, los blueshirts fueron uno de los equipos destacados del curso pasado.

Todo esto refrenda que el proceso de reconstrucción ha finalizado para los del Madison y que esta temporada toca jugar como aspirante al campeonato. Las luces de Broadway prometen brillar más que nunca, ¡que empiece el espectáculo!.

Altas/Bajas

Altas: Vincent Trocheck (F), Ryan Carpenter (F), Jaroslav Halak (G), Louis Domingue (G)

Bajas: Frank Vatrano (F), Alexandar Georgiev (G), Ryan Strome (F)

Plantilla 2022/23

Portería

Una de las porterías con la titularidad más cerrada de toda la NHL, Igor Shesterkin es el dueño de los tubos en su equipo, y es que el desempeño del arquero ruso es muy responsable de los buenos resultados de su equipo. La pasada temporada los altos y bajos del equipo, coincidían exactamente con los estados de forma del ganador del Trofeo Vezina 2022.

Todo esto cerraba la puerta a un Alexandar Georgiev al que el puesto de suplente se le quedaba pequeño, y la ventana de oportunidad le ha llevado a ser firmado para ser titular de los actuales campeones Colorado Avalanche.

La gerencia no se ha buscado complicaciones, y se ha traído a Jaroslav Halak, el eslovaco a sus 37 años es cumplidor y conocedor de su papel de apoyo en el equipo. Pero además, como tercer portero Louis Domingue llega desde Pittsburgh tras hacer un buen trabajo en los playoff para los de Pensilvania cubriendo las lesiones de Tristan Jarry y Casey DeSmith, otro veterano “Señor Lobo” listo para solucionar problemas si se le reclama desde la AHL.

Igor Shesterkin

Jaroslav Halak

Defensa

Los defensores tendrán que ponerse las pilas esta temporada para que el balance de goles en contra no dependa de la actuación estelar de Shesterkin noche si, noche también. Parece algo increíble de decir cuando se tiene un jugador como Adam Fox en el plantel. Y no es que el Trofeo Norris de 2021 no hiciera una buena temporada, pero lo difícil no es llegar al máximo nivel, si no mantenerlo. Una misión de mejora defensiva que también cae sobre Jacob Trouba, no solo por habilidad y talento en el juego defensivo, eso si, desde el punto de vista del físico frente al más habilidoso y técnico de Fox.

K´Andre Miller patinará junto al capitán, y es candidato a ser un jugador aún más esencial en el cuerpo defensivo.

Ryan Lindgren - Adam Fox

K´Andre Miller - Jacob Trouba

Libor Hajek - Braden Schneider

Delantera

Chris Kreider amasó la ingente cantidad de 52 goles la pasada temporada, algo que no es marca de la casa, pero que incluso yendo un poco a menos este año serían seguro un buen número de goles. Pero la garantía del gol y de la consistencia en el mismo es Mika Zibanejad, el sueco nunca decepciona.

Vincent Trocheck firma desde la agencia libre y le da al fin al equipo esa profundidad en la posición de centro de la que adolecía el equipo desde hace varias temporadas. No es un goleador nato, pero si tiene la anotación suficiente y capacidad de asistir para dar soporte a los que si lo son como los anteriormente mencionados Kreider y Zibanejad o su presumible compañero de línea Artemi Panarin.

Alexis Lafrenière enfrenta el último año de su contrato de entrada, todavía se sigue esperando a ese jugador que en el momento de ser elegido en el draft como número uno, prometía convertirse en hombre franquicia. Los playoff de la pasada temporada, el momento en el que los jugadores clave deben ser decisivos, por fin mostró fases de muy buen juego.

Kaapo Kakko y Filip Chytil, los que fueran sus compañeros en la llamada “The kids line” también tienen un compromiso con su mejora y contribución al juego, una misión a priori más fácil con el viento a favor soplando para la franquicia.

Pero no solo de talento puro viven los equipos, a la cuarta línea llega Ryan Carpenter para junto a Barclay Goodrow y un más de una vez pasado de vueltas pero aún así efectivo Ryan Reeves.

Chris Kreider - Mika Zibanejad - Alexis Lafrenière

Artemi Panarin - Vincent Trocheck - Kaapo Kakko

Sammy Blais - Ryan Carpenter - Ryan Reeves

Barclay Goodrow - Ryan Carpenter - Ryan Reeves

