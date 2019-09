Guía Vavel Buffalo Sabres 2019/20: en el 50 aniversario, el mejor regalo serían los playoffs

Buffalo Sabres

Fundación: 1970

Stanley Cups: 0

Títulos de conferencia: 3 (1975, 1980, 1999)

Títulos de división: 6 (1975, 1980, 1981, 1997, 2007, 2010)

Trofeo de los Presidentes: 1 (2007)

Entrenador: Ralph Krueger

Home Arena: KeyBank Center, 19.070 espectadores

Que este año debe ser el bueno, se ha repetido más veces, pero sin duda en una efeméride tan especial para este equipo, hay que volverlo a repetir. Este año debe ser el bueno por muchas razones, el año en el que los Buffalo Sabres después de ocho años sin hacerlo, se clasifiquen para la postemporada en el año de su 50 aniversario.

Y para ello, lo primero que hicieron los directivos de los Sabres fue cesar a Phil Housley, y contratar como nuevo entrenador a Ralph Krueger. Un entrenador al que se le conoce por su gran personalidad dentro y fuera de las pistas, pero que sólo ha estado una temporada como entrenador en la NHL y que para más controversia, también ha dirigido a un club de fútbol inglés, concretamente el Southampton. Por ello, todo son incógnitas de momento alrededor de Krueger, algo que se resolverá a medida que el equipo empiece a jugar partidos y se observe la disposición táctica sobre el hielo.

Otra baza que tienen los Sabres para conseguir su objetivo será la de su gran capitán, su mejor jugador, uno de los mejores de la liga sin duda, Jack Eichel. La temporada pasada fue un referente en el hielo y uno de los mejores de la liga en la primera mitad del torneo, cierto es que en la segunda mitad del campeonato, Eichel se mostraba bastante frustrado ya que no había rendido lo suficiente, pero no fue sólo culpa suya, nadie del equipo respondió y por eso se acabó tan horrorosamente mal el año.

Tampoco habría que dejar de lado a la perla sueca de los Sabres, y no es otro que el defensa Rasmus Dahlin, con tan sólo 19 años, es sin duda el líder de la zona defensiva, lo demostró el año pasado y este debe ser el de la confirmación. La duda estriba en qué compañero de viaje tendrá en la defensa para este año.

Todo esto acompañado de buenos fichajes como Jimmy Vesey, Marcus Johansson, Colin Miller o Henri Jokiharju, más jugadores de entidad que ya estaban como Sam Reinhart, o Jeff Skinner entre otros, y bajo la tutela del nuevo entrenador Krueger y una afición volcada para que por fin estos Sabres puedan conseguir meterse entre los mejores de la NHL.

Altas/Bajas

---> Tayler Leier (LW), Adam Wilcox (G), Brandon Montour (D), Casey Fitzgerald (D), Jacob Bryson (D), Arttu Ruotsalainen (C), Colin Miler (D), Jean-Sebastien Dea (C), Curtis Lazar (C), Andrew Hammond (G), John Gilmour (D), Jimmy Vesey (D), Marcus Johansson (D), Henri Jokiharju (D), Dylan Cozens (C).

<--- Justin Bailey (RW), Brendan Guhle (D), Nathan Beaulieu (D), Kevin Porter (C), Sean Malone (C), Matt Tennyson (D), Sott Wedegewood (G), Danny O´Regan (C), Kyle Criscuolo (C), Eric Cornel (C), Alexander Nylander (RW), Jack Dougherty (D), Matt Moulson (D), Brycen Martin (D).

Plantilla 2019/20

Porteria

La batalla en la portería de los Sabres no va a cambiar, este año no se ha reforzado esa posición, y tanto Linus Ullmark como Carter Hutton tienen opciones de ser el portero titular. Por otra parte, si Ralph Krueger quisiera, también podría contar con el finlandés Ukko Pekka Luukkonen, portero del equipo asociado, los Rochester Americans.

En principio serán Hutton y Ullmark quienes disputen esa batalla por la titularidad. El año pasado Hutton empezó como titular y lo hizo muy bien pero en la segunda parte de la temporada se cayó como el resto del equipo. Ullmark por su parte, las veces que salió al hielo lo hizo decentemente. Ahora la última palabra la tendrá Krueger.

Carter Hutton

Linus Ullmark

Linus Ullmark - Bufalohockeybeat.com

Defensa

Aquí la incógnita estriba en saber quien acompañará a Rasmus Dahlin en la zona defensiva, nadie duda de que el sueco será pieza clave en el esquema defensivo de Ralph Krueger. En esa primera línea defensiva como acompañante de Dahlin opciones de garantía las tiene, la más probable y lógica sería Colin Miler, pero también podría formar con Henri Jokiharju, o incluso con Rasmus Ristolainen como ocurría el año pasado.

Los Sabres deberán mejorar en esta faceta si quieren aspirar a algo este año, desde luego no han faltado refuerzos en esa zona. Y es que 271 goles en contra en una temporada deja muy poco margen para lograr objetivos serios. Este año la defensa será clave y es algo que el nuevo entrenador tiene muy claro.

Marcus Dahlin – Colin Miler

Henri Hokiharju – Rasmus Ristolainen

Brandon Montour – Jake McCabe

Marco Scandella – Zach Bogosian

Rasmus Dahlin - TSN.ca

Delantera

Sin duda uno de los puntos más fuertes de los Sabres, con Jack Eichel liderando la zona ofensiva, la estrella de los Sabres logró 28 goles y repartió 54 asistencias el año pasado. Le acompañará en la primera línea Jeff Skinner que con 40 goles el año pasado dejó muy claro que es de los mejores goleadores de la NHL.

Con Eichel y Skinner fijos en la primera línea, es muy probable que Krueger de entrada también en esa primera línea ofensiva a Marcus Johansson, fichaje reciente proveniente de Boston Bruins. Para la segunda línea quedarán nombres importantes como Jimmy Vesey, Sam Reinhart, Conor Sheary o Casey Mittelstadt que pueden aportar también muchos goles.

Queda saber cuál será el rendimiento de Dylan Cozens de 18 años que fue la elección del draft para los Sabres, el canadiense puede ser la gran sorpresa ofensiva del equipo este año.

Jeff Skinner – Jack Eichel – Marcus Johansson

Conor Sheary – Casey mittelstadt- Sam Reinhart

Jimmy Vesey - Evan Rodrigues – Kyle Okposo

Vladimir Sobotka – Zemgus Girgensons –Johan Larsson

Jack Eichel - nbcsports.com

Victorias/Derrotas en las últimas 5 temporadas

Highlights 2018/19

Uniformes (casa, fuera y 50 aniversario)