Los Sabres le quitan la capitanía a Jack Eichel

Un capítulo más ha sucedido nuevamente en esta bochornosa novela entre los Buffalo Sabres y Jack Eichel. La directiva, a través de su gerente general Kevyn Adams, que dicho sea de paso ya no sabía qué hacer para despojar de la capitanía a su mejor jugador, se ha agarrado al hecho de que Eichel tiene que operarse del cuello próximamente.

Dicha futura operación quirúrgica ha significado obviamente que no pasase el examen médico, y si no pasas dicho examen pues no puedes ostentar la capitanía del equipo. Así lo relataba el propio Kevyn Adams en una rueda de prensa esta misma semana: “Desde mi perspectiva, siento que el capitán es el latido del corazón de su equipo. Estamos en una situación en la que necesitábamos abordar eso y tomar esa decisión”.

Y es que, hasta la persona más ingenua sabía que Eichel con una operación pendiente de una hernia de disco en el cuello, no iba a pasar ningún análisis médico. De momento el jugador no se ha pronunciado, ni se espera que lo haga. Por supuesto, esa operación también es actualmente producto de disputa entre jugador y equipo. Mientras Eichel prefiere una cirugía de reemplazo de disco, los Sabres quieren que se someta a una cirugía de fusión en el cuello. También se refirió a este hecho Adams en dicha rueda de prensa: “Tenemos absoluta confianza en nuestros médicos, ellos son los expertos. Han sido consistentes desde el primer día.” Pues eso, una telenovela muy mala que parece no tener fin.

Eichel, capitán desde 2018

En octubre de 2018 los Sabres nombraban a Eichel capitán de su equipo. Un año antes, el jugador estrella de la franquicia había renovado un contrato por ocho años, a diez millones de dólares por temporada. Ese contrato, sumado a la operación pendiente en el cuello, han hecho posible que el ya excapitán siga de momento en Buffalo.

Aun así, todo parece indicar que la situación de Eichel cambiará en breve espacio de tiempo, ya que un jugador que ha dicho públicamente que quiere salir de la franquicia, tendría muy difícil la convivencia con su afición. De hecho, no hay más que pasarse por las redes sociales de los Sabres, y ver que la popularidad de Jack Eichel ha caído y sigue cayendo en picado.