Quinn Hughes y Elias Petterson siguen sin contrato en Vancouver

Los dos jóvenes jugadores y estrellas de los Vancouver Canucks aún siguen sin firmar. El center Elias Petterson y el defensa Quinn Hughes continúan como agentes libres restringidos y los training camps comienzan la próxima semana, para donde el equipo canadiense espera ya contar con ellos. Ambos han completado ya sus contratos de entrada a la NHL.

Petterson en la última temporada se llegó a perder 30 partidos por una lesión de muñeca y aportó 21 puntos (10 goles) en 26 juegos. El sueco de 22 años maravilló en su llegada en la liga, anotando 66 puntos en sus dos primeros cursos, ganando el Calder Trophy en 2018/2019 y sumando 27 tantos en 68 encuentros de la 2019/2020. En total, en 165 partidos, ha tenido 153 puntos, de los cuales 65 fueron goles y 88 asistencias.

Hace poco en agosto dijo que su muñeca se había curado y espera disponer de un nuevo contrato antes de que se inicie la temporada (el primer duelo de preseason lo tienen los Canucks el 26 de septiembre ante Seattle Kraken): "En este momento no estamos en un acuerdo, pero no me preocupa que no vayamos a resolverlo finalmente. Ambas partes deben estar felices para encontrar una solución, pero eso no me preocupa. Mi muñeca se siente bien ahora, no habrá ningún problema para comenzar la próxima temporada. Si [la temporada] hubiera comenzado hoy, habría podido jugar. Estoy completamente recuperado".

Por su parte, Hughes fue el mejor defensa de los Canucks y acabó como el tercer máximo anotador de la franquicia de Vancouver con 41 puntos (3 goles) en 56 partidos. El pick nº 7 del Draft de 2018 ha totalizado en la NHL por el momento 97 puntos (11 tantos) en 129 juegos de regular season y 16 puntos en 17 encuentros de Playoffs. Solo Cale Makar impidió que el jugador de ahora 21 años alzara el Calder Trophy en 2019/2020.

En cuanto a la situación contractual de ambos jugadores, quienes están representados los dos por Pat Brisson, el General Manager de los Canucks Jim Benning se pronunció con todo lo siguiente:

"Si es posible llegar a acuerdos antes del campamento, me gustaría intentar resolverlo porque siento que todavía son jugadores jóvenes, todavía se están desarrollando y creo que el training camp es importante para ellos. No hay lados enojados, solo estamos tratando de resolverlo para descubrir cómo hacer felices a todos. Hablamos todos los días o cada dos días. Tenemos una semana antes de que comience el camp principal, así que tenemos tiempo para hacerlo. Estamos en constante comunicación con Pat Brisson y su grupo. La comunicación es buena y solo estamos tratando de averiguar cómo llegar a algo en común desde su perspectiva y nuestra perspectiva. Son jugadores importantes en el futuro de nuestro equipo y nuestro grupo, pero estos son acuerdos complicados".