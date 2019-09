La principal promesa de cada franquicia de la NHL

Antes de hablar de nombres de jugadores prometedores, conviene que se tenga en mente la definición de prospect de Corey Pronman (The Athletic):

"Un patinador deja de ser una promesa cuando ha jugado 25 partidos en la NHL en cualquier temporada (juntando regular season y playoffs), o ha jugado 50 partidos NHL totales a lo largo de su carrera, o bien cumple 27 años el 15 de septiembre."

"Un portero deja de ser considerado prospect cuando ha jugado diez partidos en la NHL en cualquier temporada (incluyendo playoffs), o ha jugado 25 partidos NHL totales, o bien cumple 27 años el 15 de septiembre."

A continuación se presenta la lista de la principal promesa de cada franquicia en la que se incluirá la posición del jugador (C, center; LW, left wing; RW, right wing; D, defence; G, golie), así como su año de nacimiento.

- Anaheim Ducks: Trevor Zegras, C, 2001. Selección número nueve en el último draft de los Ducks. Parece que va a ser un jugador impactante en la liga, un gran creador de juego que podría convertirse en el center número uno de la franquicia. Seguramente no estará en la NHL esta temporada, pero podría jugar algunos partidos en la misma y estar listo para el salto definitivo en la temporada 2020-21 si decide abandonar la Universidad de Boston.

- Arizona Coyotes: Barrett Hayton, C, 2000. 5ª selección en el 2018 NHL Draft por los de Arizona. Hizo 1,67 puntos por partido en la Ontario Hockey League en la campaña 2018-19. Posee la habilidad y la velocidad para convertirse en un center de primera línea. En esta temporada podría dejar de ser un prospect según la definición anterior o podría volver a la OHL.

- Boston Bruins: Urho Vaakanainen, D, 1999. Fue elegido en el puesto 18 del draft de 2017 por los B's. Seguramente cumplirá el número de partidos necesario para dejar de ser considerado un prospect en la temporada que está a punto de empezar. En la campaña anterior jugó dos partidos en la NHL, pero en esta podría hacerse con un hueco en la plantilla definitiva de los Bruins. Es un defensor inteligente y paciente, que si bien podría alternar minutos entre la NHL y su liga de desarrollo (AHL), debería demostrar su capacidad para jugar en la mejor liga del mundo.

- Buffalo Sabres: Dylan Cozens, C, 2001. Fue el 7º jugador elegido en el 2019 NHL Draft. Es un jugador polivalente que puede jugar en varias situaciones y destacar en todas ellas. Es un talento de élite con un buen patinaje y creatividad con el puck. Es probable que vuelva a la Western Hockey League para la campaña 2019-20 antes de dar el salto a la NHL en la 2020-21.

- Calgary Flames: Jakob Pelletier, LW, 2001. La franquicia de Alberta lo escogió terminando la 1ª ronda (puesto 26), en el último draft. En este momento no parece una promesa de élite. Los Flames no tienen un buen conjunto de prospects, puesto que muchos de sus jugadores jóvenes han dejado de serlo recientemente. Jakob es un jugador que a pesar de su corta estatura, tiene un buen tiro y no tiene miedo a luchar sobre el hielo. Sin embargo, aún está a un par de años de la NHL.

- Carolina Hurricanes: Martin Necas, C, 1999. Los Canes lo tomaron en el puesto 12 del draft de 2017. Posee gran calidad en cuanto a velocidad, creación de juego y tiro. Este joven checo tiene todo para aterrorizar a la liga más pronto que tarde. En las últimas dos temporadas ha jugado ocho partidos en la NHL, y esta campaña probablemente salga de la lista de prospects.

- Chicago Blackhawks: Kirby Dach, C, 2001. Es el actual número tres del draft. Parece ser que será en el futuro una de las caras de la franquicia de la Ciudad del Viento. Debería ser el próximo center de primera línea de los Hawks, ya que posee todas las herramientas adecuadas para ello: inteligencia, paciencia y habilidad. Es probable que para esta temporada vuelva a la Western Hockey League, pero no pasará mucho tiempo hasta que sea miembro de pleno derecho del roster de Chicago.

- Colorado Avalanche: Cale Makar, D, 1998. Los de Colorado usaron la 4ª selección de 2017 en este jugador canadiense originario de Calgary. Todo hace indicar que le queda poco tiempo a Makar en esta lista visto el impacto que tuvo en los playoffs por la Stanley Cup de 2019. En dichos playoffs hizo su debut en la NHL, y en los mismos consiguió seis puntos en diez partidos. Tiene un gran patinaje, sentido para este deporte y un buen tiro.

- Columbus Blue Jackets: Emil Bemstrom, C, 1999. Elegido en la posición 117 por el equipo de Ohio en 2017, este jugador permanece como una de las pocas buenas promesas de los Jackets después de que traspasaran a muchos de sus prospects en el Trade Deadline de 2019. Este chico sueco posee un tiro potente y preciso y tiene inteligencia para el juego. Podría ser un jugador del top-6 de ataque y debería dar el salto a la NHL esta temporada. Como salió en la 4ª ronda del draft, actualmente parece un robo.

- Dallas Stars: Thomas Harley, D, 2001. Los tejanos apostaron por él en el puesto 18 del más reciente draft. Parece que puede ser un top-4 en la defensa en la NHL. Tiene capacidad para organizar jugadas y tiene una capacidad de patinaje extraordinaria. Aún le quedan uno o dos años para estar presente en alineaciones NHL.

- Detroit Red Wings: Filip Zadina, RW, 1999. En el penúltimo draft, los de la Motown usaron el seis para seleccionar a esta promesa de la República Checa. Los defensas de la NHL tienen en Filip a un delantero del que preocuparse. En la temporada 2018-19 jugó nueve partidos con los Red Wings, y es muy probable que esta campaña se quede con ellos. Es un jugador impredecible y tiene un gran disparo. Podría estar en la lucha por la obtención del próximo Calder Trophy como mejor rookie del año en la NHL.

- Edmonton Oilers: Evan Bouchard, D, 1999. Fue el 10º jugador en escuchar su nombre en el 2018 NHL Draft cuando fue reclamado por los Oilers. Tiene potencial para ser un defensa top-2 en la NHL. Puede organizar el ataque en el power play, tiene un buen tiro y posee una gran mente ofensiva. Ya tiene siete partidos NHL en su haber, y en esta temporada debería dar el salto a tiempo completo con los de Edmonton.

- Florida Panthers: Spencer Knight, G, 2001. En Miami usaron la 13ª selección del último draft para escoger a este portero. Es increíblemente tranquilo y sereno en la red. Además, tiene un gran posicionamiento y excelentes reflejos. No estará en la NHL en el corto plazo, ya que los porteros tardan más que el resto de los jugadores en alcanzar un juego acorde a esta liga. Por si fuera poco, su equipo tiene como golie número uno a su flamante adquisición en la última agencia libre, Sergei Bobrovsky.

- Los Ángeles Kings: Alex Turcotte, C, 2001. 5ª elección en el 2019 NHL Draft. La franquicia del Staples Center tiene a uno de los mejores conjuntos de promesas de la liga. De entre todos sus prospects, destaca Turcotte, que fue el mejor two way center salido del último draft. Se podría estar ante el sucesor de Anze Kopitar. Es un gran patinador y puede acumular puntos. Como muy tarde su aparición en la NHL se produciría en la temporada 2020-21.

- Minnesota Wild: Kirill Kaprizov, LW, 1997. En el draft de 2015, el equipo del Estado del Hockey obtuvo los derechos de este jugador con la elección número 135. Ahora, para la campaña 2019-20, los Wild tienen a uno de los mejores jugadores del mundo que no jugarán en la NHL. A este prospect le queda un año de contrato en la KHL, y es una amenaza ofensiva que debería poder hacer una transición directa al top-6 ofensivo de Minnesota cuando llegue a Norte América.

- Montreal Canadiens: Cole Caufield, RW, 2001. Los Habs invirtieron su 15º puesto en el último draft en este delantero que estaba proyectado para salir en el top-10. Es un patinador de élite y un goleador puro. Tiene un arsenal completo en el tiro. La histórica franquicia canadiense tiene en Cole a una futura superestrella, aunque pase un par de temporadas en desarrollo antes de llegar a la NHL.

- Nashville Predators: Eeli Tovanen, RW, 1999. Los Preds lo convirtieron en el 30º jugador electo en el 2017 NHL Draft. Han sido pacientes con este prospect en la Music City, aunque no ha estado "tirando la puerta abajo", precisamente. Aun así, Tovanen es un talento ofensivo absolutamente letal en ataque. Es un candidato con posibilidades para convertirse en un jugador NHL a tiempo completo esta temporada.

- New Jersey Devils: Jack Hughes, C, 2001. El actual número uno del draft no estará en esta relación por mucho tiempo. Va a pasar directamente del equipo del programa de desarrollo de Estados Unidos a la NHL. Tiene todo para triunfar como jugador de élite en la mejor liga del mundo. Tiene un valioso control del puck, gran capacidad de juego y puede anotar.

- New York Islanders: Noah Dobson, D, 2000. Los Isles tienen en este número 12 del draft de 2018 a su mejor prospect. Tiene potencial para ser un buen defensa en la NHL. Puede patinar, disparar, y tiene una gran visión. Es un jugador dominante. Es muy posible que dé el salto esta temporada, pero tampoco sorprendería ver a los de NY esperar otro año.

- New York Rangers: Kaappo Kakko, RW, 2001. La franquicia que tiene su casa en el MSG, posee uno de los mejores grupos de promesas de toda la liga. Al frente se puede situar al último número dos del draft, el finlandés Kaappo Kakko. Podría haber sido el número uno este junio en Vancouver, por lo que sus enfrentamientos con Hughes esta campaña tendrán mucho interés. Además ambos pertenecen a franquicias del área de influencia de NY. Kakko puede ser un jugador franquicia. Es una amenaza ofensiva dinámica y un jugador sólido y versátil.

- Ottawa Senators: Erik Brannstrom, D, 1999. Fue elegido por los Golden Knights en la 15ª posición del draft de hace dos años. Es un defensor con mucho potencial que mueve el disco y cuenta con un potente disparo. También es un muy buen patinador. Será interesante verlo en algunos partidos esta temporada con los Sens, y probablemente forme parte a tiempo completo de la NHL en 2020-21.

- Philadelphia Flyers: Joel Farabee, LW, 2000. Philly usó su número 14 en el draft de 2018 en este ala dinámico y creativo, con un gran juego tanto en ataque como en defensa. No sorprendería ver a este forward obtener algo de experiencia NHL esta temporada.

- Pittsburgh Penguins: Calen Addison, D, 2000. Los Pens se han centrado últimamente más en el presente que en el futuro. Es normal cuando se tiene a talentos generacionales como Crosby y Malkin en la organización. Aun así, Addison podría muy bien ser uno de los cuatro mejores defensores de los de Pensilvania en unos pocos años. Es un gran patinador y un creador de juego sólido. Le quedan un par de años de aprendizaje, pero la selección de segunda ronda de 2018 (puesto 53), de Pittsburgh, muestra hechuras de gran promesa.

- San José Sharks: Ryan Merkley, D, 2000. Los tiburones lo llamaron a sus filas usando la selección 21 del 2018 NHL Draft. Es letal en la zona ofensiva, es un creador de juego de gran calidad y tiene un buen tiro. Necesita trabajar en su juego y su actitud, pero no hay duda de que hay un jugador sólido en Merkley.

- St. Louis Blues: Jordan Kyrou, C/RW, 1998. El actual campeón de la Stanley Cup, eligió a este jugador al principio de la segunda ronda (puesto 35), en el Draft de la NHL de 2016. Kyrou no estará en esta lista por mucho tiempo. Por ahora, el dinámico delantero está en la cima de los prospects de la franquicia de Misuri por su velocidad, inteligencia y creatividad. Jugó en 16 partidos de la NHL en la temporada 2018-19, y debería ser un jugador a tiempo completo esta temporada, en la que los Blues comienzan a defender su título.

- Tampa Bay Lightning: Cal Foote, D, 1998. Su vinculación con la franquicia de Florida empezó al ser seleccionado por los Bolts con el número 14 del 2017 NHL Draft. El último equipo ganador del President's Trophy ha visto cómo en las últimas temporadas varias de sus promesas se han graduado, pero todavía queda talento en el conjunto de prospects de Tampa Bay. Por ejemplo, Foote, que tiene un sentido de élite para el juego, un gran tiro, y mueve bien el disco. Otra temporada en la AHL le hará bien.

- Toronto Maple Leafs: Rasmus Sandin, D, 2000. Los Leafs lo hicieron el jugador número 29 del draft de 2018. Muchas de las promesas de Toronto han dado el salto a la NHL en los últimos tiempos, pero aún tienen a un prospect valioso en Sandin. El año pasado jugó muy bien en la AHL. Es un jugador de movimiento de puck de élite y puede jugar un juego físico. Puede ser un top-4 defensivo en la NHL, y su valor se ha incrementado últimamente.

- Vancouver Canucks: Quinn Hughes, D, 1999. Selección top-10 (7ª) de los Canucks en el draft del año pasado. Como su hermano Jack, dejará pronto de ser un prospect. Ya mostró lo que puede hacer en los cinco partidos de la NHL en los que participó la temporada pasada, dando tres asistencias en esos partidos. Posee un patinaje de élite y un juego dinámico en ataque al combinar su creatividad, tiro y habilidad para pasar.

- Vegas Golden Knights: Cody Glass, C, 1999. Otro pick top-10 (número seis), pero en este caso de 2017, y hecho por la franquicia de Nevada. Este jugador se convertirá en uno de la NHL a tiempo completo en esta temporada 2019-20. Es el futuro center número uno de la franquicia. Combina pases de élite con paciencia y capacidad ofensiva. Debería tener una gran oportunidad para ser candidato al Calder Trophy en la campaña que está a punto de comenzar.

- Washington Capitals: Ilya Samsonov, G, 1997. Elección capitalina de 1ª ronda en el draft de 2015 (número 22). Si se ha estado esperando por un 2º portero detrás de Holtby, ha llegado. El ruso es un golie muy hábil que puede ganar partidos para su equipo. Puede hacer paradas que cambian el juego, apareciendo cuando su equipo más lo necesita. Como se ha dicho, parece ser el siguiente en la fila para cuando termine el reinado de Braden Holtby, por lo que aún puede quedar un tiempo para verlo en la NHL, aunque el actual portero número uno de Washington sólo tiene un año más de contrato.

- Winnipeg Jets: Kristian Vesalainen, LW, 1999. Los Jets los seleccionaron con el número 24 en el draft de 2017. Por ahora parece que podría ser un jugador para el top-6 de forwards en la NHL, ya que es un arma rápida y útil en la ofensiva. Ya ha jugado cinco partidos en la NHL, y es muy probable que vea algo más de acción esta temporada.

Se estará atento a todas estas promesas del hockey hielo. A la vez, se está deseando que se confirmen en la élite de la NHL con sus franquicias. El futuro es de ellos; sólo tienen que aprovechar su oportunidad.