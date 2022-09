Wheeler deja la capitanía de unos Jets que buscan “reestructurar su liderato”

No es algo que ocurra habitualmente, pero Blake Wheeler se ha visto despojado de la capitanía del equipo, ningún jugador coserá la C en su jersey la próxima temporada, si no que un grupo de jugadores todavía desconocido en nombre y número, portarán la A de capitán ayudante a lo largo de la temporada.

Una decisión que en el comunicado emitido desde la franquicia para anunciar el hecho, habla de una “reestructuración del liderato”, unas palabras que parecen querer suavizar el impacto de una decisión que tomada por el recién llegado entrenador Rick Bowness, muestra toda una declaración de intenciones de cara al objetivo de devolver a Winnipeg Jets, a la parte cabecera de la liga.

Fin a seis años de capitanía

Wheeler se despide tras seis años de una capitanía a la que se vio promocionado tras el traspaso de Andrew Ladd. Un duro trabajo el ser la punta de lanza de un grupo en el que los últimos tiempos ha estado lejos de ese pico que fue la final de la conferencia oeste de 2018.

Ya de hecho, el mismo hace un par de años habló de un cambio en la forma de liderar a su equipo, que el trato con los jugadores en ese momento, no era ya el mismo que cuando entró en la liga en 2008.

Aún así, nadie entre los responsables pareció encontrar ese rumbo perdido en 2018, la dimisión de Paul Maurice como entrenador jefe en diciembre de 2021, fue solo la punta de un iceberg del descontento que no cesó de crecer aún después con declaraciones por frente y por la espalda el resto de la temporada con acusaciones de falta de respeto y compañerismo dentro del vestuario. Una situación que Bowness visto lo visto, no está por prolongar bajo su mandato en el banquillo.

Mano de hierro, guante de seda

Bowness, como veterano de la liga tanto en el hielo como en el banquillo, lejos de pegarse un tiro en el pie, vejando en una situación desagradable a un jugador que a pesar de todo, es un estandarte y un puntal de su plantilla, ha buscado quitar hierro de puertas para afuera a esta decisión.

Rick Bowness en su época con Dallas Stars | Foto: NHL.com

Y en sus declaraciones al respecto, negó que la presencia o manera de hacer de Wheeler, estuviera taponando o impidiendo acceder a roles de liderato a otros jugadores de la plantilla que estuvieran alcanzando el carisma o presencia necesarios para ello.

“Somos una familia aquí,” declaró Bowness. “Es lo que trato de inculcarles. Estamos cada día juntos en esta lucha. Somos familia. Debemos asumir la responsabilidad. Apoyarnos los unos a los otros, empujarnos los unos a los otros, y eso es lo que quiero implantar.”

Además, también tuvo palabras específicas para el recién destituido capitán, indicando que será clave en la constitución de ese nuevo liderato, y que esa contribución será independiente de si lleva cosida una letra o no, sugiriendo, apelando a su veteranía, de que hubo un tiempo en que ese reconocimiento fue necesario para él en periodos anteriores de su carrera, pero que ya no lo es.

La nueva temporada nos revelará si las nuevas directrices y el mando al timón de Rick Bowness, pondrán de nuevo a la nave de Winnipeg Jets en el rumbo de grandes conquistas.