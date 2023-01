Gervonta Davis y Ryan García se dan cita para el 15 de abril

Tras la trabajada victoria por nocaut técnico del pasado sábado de 'Tank' Davis ante Héctor Luis García, el boxeador americano aseguraba por fin la tan anticipada dreamfight frente a su némesis Ryan García. Una pelea muy esperada por los fans del pugilismo, y que parece tomar forma después del triunfo de Gervonta en la Capital One Arena de Washington.

El triunfo supuso una doble victoria para Gervonta Davis, pues además de asegurar su pelea frente a su tan esperado rival, defendió nuevamente su campeonato mundial de la AMB como campeón regular ligero, cuero que ostenta desde el año 2019.

“Estoy listo para la pelea programado para abril. Él ya ha hablado y veamos quién está listo. Estoy listo. Estaré en el gimnasio el lunes. Bueno, no lunes, me tomaré una semana de descanso y pronto regresaré al trabajo”, declaró un impaciente Davis al ocaso de su combate.

Ryan García también reaccionó a la victoria de su rival

En la vorágine de reacciones originada en redes sociales tras un nuevo triunfo de 'Tank', su compatriota Ryan García no quiso perderse el formar parte de ello, y no tardó en twittear posterior a la conclusión del mismo: "No más hablar. 15 de abril", pronunció vía Twitter un García que ve cómo por fin los caminos de ambos púgiles se cruzarán de manera inevitable.

No more talking let’s get it on



APRIL 15th — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) January 8, 2023



La realidad es que las conversaciones y el acuerdo para que la pelea se celebre se encuentran muy avanzados, pero todavía falta la firma oficial de ambos púgiles, que se espera que se produzca en breves. Las negociaciones entre ambos se llevan produciendo años, pues pertenecen a diferentes promotoras, cada una con sus intereses. La última intentona por parte de ambos lados parecía ser definitiva, pero a última hora todo concluyó sin acuerdo alguno. Ahora, con la victoria de Gervonta Davis, las negociaciones parecen encauzadas y sólo faltan algunos flecos para que se haga oficial.

Gervonta Davis, victorioso pese al atasco inicial

Fotografía de: RingSide24

El propio Davis admitió al finalizar el combate que el Dominicano fue un rival complicado y de nivel para él, pese a derrotarlo en el noveno por la vía del TKO: "Estaba tratando de vencerlo mentalmente. Tratando de engañarlo con mis manos y mis ojos. Él es un peleador de primer nivel, así que tuve que atraerlo...", citó Davis al final del combate.

El sábado pasado en Washington presenciamos a un Gervonta Davis que tuvo un lento arranque, pero que poco a poco se fue adaptando a las condiciones que García imponía en el ring. Una vez 'Tank' fue capaz de encontrarse, no hubo marcha atrás.

Héctor Luis García quiso exponer también al final del combate los motivos por los que tuvo que renunciar a seguir compitiendo dentro del cuadrilátero esa noche: "Recibí un golpe en la cabeza al final del octavo y no podía ver, no sabía dónde estaba. Todavía me duele la cabeza. No podía ver, pero mi visión está de vuelta. Hasta ese momento la pelea iba bastante bien, estaba encontrando los espacios para golpearlo y creo que también lo lastimé", expresó.

'King Ry' también llega con victoria al combate frente a Davis

Fotografía de: Getty Images

El mexicoamericano no pelea desde el pasado julio de 2022, cuando derrotó por nocaut al excampeón Javier Fortuna en la división de peso superligero. Fue en el sexto round cuando 'King Ry' mandó a su oponente por tercera vez en el combate a la lona. El árbitro comenzó su cuenta de protección, pero Fortuna soltó su protector bucal y no respondió.

Supuso la victoria número 23 como profesional para el púgil de 24 años, que encuentra ahora en Gervonta Davis su mayor reto hasta la fecha.