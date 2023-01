Jim Rutherford no se muerde la lengua sobre los Canucks

Mucho tiene que cambiar la realidad de los Vancouver Canucks para que la franquicia se meta en playoffs esta temporada. El conjunto canadiense solo ha ganado dos de sus últimos nueve partidos y es sexto en la división pacífica con 39 puntos, a 12 puntos de la Wild Card y 17 de los playoffs.

“Cuando llegué aquí, sabía que iba a ser un gran reto y pensé que tendríamos que hacer algún pequeño cambio. ¿He cambiado mi pensamiento? Sí, tenemos que hacer muchos cambios desde ahora hasta el comienzo de la próxima temporada, habrá algunos movimientos”, confesó Jim Rutherford, presidente de operaciones de hockey en la franquicia.

El primer perjudicado, como en la mayoría de estas situaciones, podría ser el entrenador Bruce Boudreau, que ya se quedó sin playoffs la temporada pasada y va por el mismo camino este curso. Utilizamos el condicional, aunque lo cierto es que ya se han iniciado conversaciones con posibles sustitutos. “Sí, he hablado con algunos técnicos, pero no voy a entrar en nombres. Esto viene de meses atrás, llamé a alguna gente y hablé con ellos, aunque no queremos hacer ningún cambio de momento”.

"Algunos cambios no serán muy populares"

Quizás, a juzgar por las declaraciones del propio Rutherford, otro de los implicados podría ser Bo Horvat, actual máximo goleador del equipo con 30 tantos. “Algunos cambios no serán muy populares, otros sí, pero tenemos que hacer algo que no pensé que fueran necesarias cuando llegué aquí”.

Bo Horvat | Fuente: NHL.com

El center está en el último año de su contrato con Vancouver, donde viene firmando los mejores números de su carrera. Hasta ahora, los 31 goles de la pasada campaña y las 34 asistencias de la 2018/19 son su marca personal, pero con 43 partidos disputados hasta la fecha ya está situado en 30 tantos y 18 pases de gol.

“Creo que el contrato que Bo tiene encima de la mesa es justo para lo que ha hecho esta temporada, pero está por debajo del valor de mercado para lo que ha conseguido hasta ahora. Estamos en un brete. Está teniendo su mejor año y él busca su dinero. Se lo merece. No le culpo”, explicó Rutherford.

"Tenemos muy buenos jugadores, pero, ¿tenemos un equipo?"

Sobre cuál será la fórmula para darle la vuelta a este equipo, Rutherford lo tiene claro. “Mis preferencias no son necesariamente elecciones del draft que puedan venir y ayudar dentro de cuatro o cinco años. Prefiero adquirir jugadores jóvenes de la NHL que puede que no funcionar con su primer contrato. Traerlos y darles una segunda oportunidad. Intentaremos hacernos con algún pick del draft, pero tenemos que pensar que esto no es una reconstrucción a largo plazo”, sentenció.

También hubo una interesante reflexión de Jim acerca de la falta de espíritu de equipo que podría estar condenando a la franquicia. “Tenemos muchos buenos jugadores. Tuve esta conversación con el equipo en nuestra cena de bienvenida, y les dije que tenemos muy buenos jugadores, pero, ¿tenemos un equipo? No puedes estar solo feliz de vivir en una ciudad bonita, que te paguen mucho dinero, venir al pabellón, jugar y marcharte a casa. Tenemos que poner atención en los detalles”.