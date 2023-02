Gustav Nyquist se perderá lo que resta de temporada por una lesión en el hombro

Si la temporada de Columbus Blue Jackets ya estaba dejando mucho que desear, a ella se le están acumulando las lesiones de jugadores importantes. Gustav Nyquist será baja para lo que resta de campaña a consecuencia de una lesión en el hombro sufrida ante Edmonton Oilers en el partido disputado el 25 de enero.

INJURY UPDATE: #CBJ forward Gus Nyquist, who was placed on Injured Reserve on Jan. 28, is expected to miss the rest of the regular season. He suffered a shoulder injury, which will not require surgery, at Edmonton, on Jan. 25.