NHL VAVEL Power Rankings: semana 16

Acabamos justo de pasaportar el cuarto mes de competición, cuatro meses en los que Boston Bruins no habían bajado en absoluto el pistón arrollando en lo que llevamos de temporada regular al resto de sus rivales. Con el ecuador de la competición traspasado, al fin los bostonianos han mostrado un punto de debilidad que ha sido aprovechado por sus rivales no para arrebatarles el liderazgo de la liga, un objetivo que parece no estar al alcance de algún equipo, pero si de los Power Rankings de NHL VAVEL.

Top 10

1- Carolina Hurricanes (33-9-8)

Que mejor manera de reclamar el liderato de este ranking que derrotar claramente a los hasta ahora dominadores Bruins. Los Canes entran en la segunda mitad de la temporada con las ideas claras y haciendo planes para llevarse la Stanley Cup de nuevo a Raleigh.

Las cosas marchan en Carolina | Foto: espn.com

2- New Jersey Devils (32-13-4)

Que los de Newark apuestan ya por algo grande como demuestra que sean protagonistas del hasta ahora mayor traspaso tras iniciarse la temporada, Bo Horvat llega para ponerle un hervor a un equipo que no quiere apearse del estatus duramente conseguido.

3- Tampa Bay Lightning (32-15-5)

No tienen nada que demostrar, y esa ausencia de presión inmediata para ganar, hace que los Bolts jueguen al hockey para ganar, sin más adornos, y ahí están un año más llamando a la puerta de la Stanley Cup.

4- Boston Bruins (38-7-5)

Son humanos, los del TD Garden implacables durante cuatro meses han hincado la rodilla, aunque eso sí como visitantes ante Carolina y Tampa Bay, también ante Florida aunque en la prórroga en esta semana, pero con una temporada como la que llevan ni siquiera por esto se merecen reproche alguno, son el equipo de esta temporada regular.

5- Toronto Maple Leafs (31-12-8)

Tres semanas sin Auston Matthews, pero los Leafs se han encontrado con el parón del All Star y la semana de descanso y solo lo perderán por poco más de seis partidos.

6- Seattle Kraken (29-15-5)

Ya han sumado más puntos que en toda la campaña pasada, todavía les queda un largo camino hasta asegurar su presencia en playoff, pero semana a semana se consolida el proyecto en la ciudad esmeralda.

7- New York Rangers (27-14-8)

La vida no es fácil en la Metropolitan de hoy día, pero los Rangers, con hockey sólido y como no un Inmenso Shesterkin, están luchando por un puesto en postemporada.

Igor Shesterkin | Foto: NHL.com

8- Dallas Stars (28-13-10)

Dos de los equipos más en forma de la liga como son Carolina y New Jersey tuvieron que tirar de la prórroga para derrotarlos, legítimos líderes de la Central Division y si bien a día de hoy no están en la primera línea de candidatos a campeonar, pueden ser el final de la temporada para alguno de ellos.

9- Minnesota Wild (27-17-4)

De momento aguantan la presión de los Avalanche y no sin esfuerzo, ya que tuvieron que recurrir al tiempo extra, resolvieron los partidos en casa frente a Flyers y Sabres con victoria.

10- Colorado Avalanche (27-18-3)

Los Avs sin prisa pero sin pausa siguen sumando puntos y buscando su plaza en la postemporada, de momento solo el hecho de ser los actuales campeones nos hace ponerlos en la lista de candidatos para repetir título, pero que en la parte decisiva de la temporada se estén ya mostrando, devuelve crédito a los de Jared Bednar.