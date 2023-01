2022, y la avalancha detuvo el relámpago

En 2022 el mundo entero sigue avanzando en la recuperación tras la paralización que impuso la irrupción del Covid-19, pero las desgracias parecen no venir solas a estas alturas del siglo XXI, Vladimir Putin arropado en el poder absoluto que ejerce en Rusia, invadió Ucrania el 24 de febrero y las consecuencias de dicha acción acabaron salpicando al mundo del deporte en general y obviamente del hockey en particular. Una nueva sombra que no ha impedido que el disco siga deslizándose por el hielo, aunque sin la presencia de Rusia y su estado vasallo Bielorrusia en las competiciones internacionales tras la misma.

Brillante campaña de los pupilos de Jared Bednar que acabaron alzándose con el santo grial del hockey, espectaculares tanto en la temporada regular donde quedaron solo por detrás de Florida Panthers siendo el primer equipo del oeste en conseguir el pasaporte. En la postemporada no encontraron rival que los detuviera, ni siquiera los hasta entonces vigentes campeones Tampa Bay Lightning pudieron parar el tren del destino que transportaba a los Avs a la gloria devolviendo a la franquicia el trofeo que ya conquistaron dos veces en su anterior época dorada.

Un paso más hacia la normalidad

La recuperación tras la pandemia sigue su curso, esta temporada 2022-23 ya comenzó en su fecha habitual, los partidos en el extranjero, en concreto en Europa han vuelto, y con una alta probabilidad de que la NHL incremente su número en el futuro viendo las altas asistencias habidas esta temporada en los diferentes países y una temporada 2021-22 en la que se volvió a la alineación divisional tradicional y una temporada regular de 82 partidos.

La memoria humana es frágil, pero en el principio de 2021 las restricciones sanitarias, sobre todo en el lado canadiense de la frontera estaban lejos de ser ligeras, lo que hizo rondar por las cabezas pensantes de las franquicias de la hoja de arce la idea de moverse al sur de la frontera, cosa que finalmente no sucedió.

Finlandia y Canadá, campeonas olímpicas

Finlandia, campeona olímpica masculina | Foto: IIHF.com

A pesar de la estricta política de Covid cero que imperaba en la República Popular China se celebró el torneo olímpico de hockey sobre hielo. Una política que acabó desmantelando el sueño de volver a ver a las estrellas de la NHL vistiendo los jerseys de sus países en el mismo, ya que el temor a verse confinados y no poder volver a jugar a tiempo para continuar la NHL hizo que jugadores y propietarios acabaran renunciando a la participación en el mismo bajando el valor del torneo masculino, pero no su emoción.

Finlandia se impuso justamente en la cita de Pekín, coronando su primera medalla de oro con una victoria con remontada incluida sobre el equipo del Comité Olímpico Ruso en la última aparición hasta ahora de ese país, ya que cuatro días después ocurrió la invasión que sacó al hockey ruso del tablero internacional.

Pero hubo protagonistas inesperados en este torneo, Eslovaquia y Juraj Slafkovsky, un bronce histórico para los centroeuropeos y el título de MVP para el jovencísimo jugador que debido a su minoría de edad jugó con rejilla en lugar de visor en su casco. Una actuación individual que luego tendría consecuencias en el siguiente draft de la NHL.

El torneo femenino no tuvo historia, Canadá no dio opción ni siquiera a los Estados Unidos de alcanzar el escalón más alto del podio vengando la derrota de cuatro años antes. Marie-Philip Poulin y Sarah Nurse lideraron a un combinado canadiense que no tuvo rival en el conjunto de las barras y estrellas. Finlandia se colgó el bronce, poniendo la guinda al oro masculino.

Canadá, imparable entre las féminas | Foto: Paul Chiasson/CP

F.C. Barcelona y Txuri-Urdin, campeones de liga

El Barça HG se hacía con el título de campeones de la LNHH Loterías y por primera vez en las cinco ocasiones que se ha coronado campeón, lo hacía dos veces consecutivas y además batiendo a los rivales más cualificados, Jaca en semifinales y Puigcerdà en la final y eso que en los azulgrana pesaba y mucho la baja de Oriol Rubio.

Oriol Rubio (Fuente: RRSS del propio jugador)

Puigcerdà se sacó la espina en la Copa del Rey, imponiéndose en la final a Jaca con un gol en la prórroga de Ignat Zemchenko.

Quienes si se dieron el lujo de sumar doblete, fueron las jugadoras de Txuri-Urdin, Liga Iberdrola y Copa de la Reina fueron a parar a sus vitrinas interrumpiendo el dominio absoluto de la categoría femenina que ejercía Majadahonda, un año para enmarcar en la capital guipuzcoana.

Foto: RFEDH

En el apartado selecciones, los equipos masculinos, tanto senior como sub20 cumplieron manteniendo el rango en sus correspondientes divisiones mundialistas. Las féminas siguen transmitiendo ilusión, el equipo senior con el ascenso en sus manos cedió en el partido decisivo ante México, pero sigue adelante con su progresión. Las sub18 si que ascendieron haciéndose con el título divisional y ascendiendo al escalón IA.

Récords de la NHL

Puede que el hockey sea el deporte de equipo por excelencia, pero la influencia cultural, y por que no decirlo, la propia naturaleza humana, hacen que se busque el brillo individual, y uno de sus aspectos, aparte de los premios, son los récords.

No es ni ni siquiera presente, si no futuro, la búsqueda de Alexander Ovechkin de la cabeza como máximo goleador de la historia de la NHL, este mes de diciembre ya ha alcanzado y superado los 801 goles que coronaban la carrera de Gordie Howe, dejando ya solo por encima de él al más grande, Wayne Gretzky y sus 894 tantos marcan la cima.

Ovechkin en su legendaria oficina | Foto: sportsnet.ca

Siguiendo con máximos de la liga, Phil Kessel se hacía con el título de “Ironman” de la NHL, una racha de partidos consecutivos jugados que aún sigue activa y que suma ya 1.020 partidos y sumando, y parece que salvo lesión seguirá haciéndolo. No hay que dejar de mencionar que también en este año, en concreto en el mes de enero, Keith Yandle batía la marca de Doug Jarvis que databa de octubre de 1987, al jugar su partido consecutivo 965. Conseguiría alargarla hasta el 29 de marzo a los 989 partidos que acabaría superando Kessel en octubre de este año convirtiendo en efímero el reinado de Yandle.

Zdeno Chara también estableció la temporada pasada el récord de partidos jugados por un defensa, cerrando la cuenta en 1.680 para el veterano defensa eslovaco que cerraría su carrera tras esa temporada.

Eslovaquia protagonista del Draft 2022

Foto: NHL.com

La gran actuación de Eslovaquia en el torneo olímpico de hockey acabó teniendo su impacto en la elección de jugadores noveles que volvió a darse de manera presencial, tras dos años de operación telemática a causa de la pandemia, rompiendo todos los pronósticos que los especialistas en el hockey juvenil llevaban elaborando desde meses atrás.

Juraj Slafkovsky, primera elección por Montreal Canadiens y Simon Nemec, segunda por New Jersey Devils se hicieron con unos puestos que antes de la cita de Pekín no estaban destinados para ellos.

El que era candidato principal para ese primer puesto, Shane Wright, acabó cayendo al número cuatro, todo un caramelo que Seattle Kraken acabó encontrándose en la cadena de elecciones.

Retiradas

Duncan Keith | Foto: NHL.com

Tras duras carreras profesionales, cada año llega el momento de que grandes veteranos cuelguen los patines e inicien una vida diferente a la de jugador. Este 2022 no es la excepción, y campeones de la Stanley Cup como Duncan Keith o Zdeno Chara, otros como el carismático P.K. Subban y otros destacados como Mathieu Perreault, Kyle Turris, Johnny Boychuk, Keith Yandle y los guardametas Devan Dubnyk y Andrew Hammond no volverán a la cancha, sin dejar atrás a Tuukka Rask que intentó volver tras su lesión

Obituario

En 2022 perdimos a Guy Lafleur, insignia no solo de los Montreal Canadiens si no del deporte del hockey. Un jugador de clase infinita que acumuló trofeos colectivos con los Habs e individuales de manera habitual. Su impacto en el deporte, dentro y fuera del hielo, deja un legado imborrable.

Guy Lafleur | Foto: NHL.com

Compañeros de línea, campeones de la Stanley Cup cuatro veces consecutivas con New York Islanders, primero Clark Gillies en enero y posteriormente Mike Bossy en abril, volvían a reunirse en ese hielo que en el más allá espera a los grandes del hockey. Dos leyendas, que con poco más de 60 años, demasiado pronto, dejan un hueco imposible de llenar en Long Island.

A mediados de año se anunciaba que Borje Salming padecía una enfermedad degenerativa, poco después, este otoño, ese jugador sueco que abrió las puertas de la NHL al resto de europeos, nos dejaba y hacía recordar esos tiempos en los que el salto a Norteamérica para los jóvenes de Europa dejó de ser un imposible para convertirse en una meta.

Descansen en paz.