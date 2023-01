La NHL anuncia los cuatro equipos para el All-Star Game

El 4 de febrero hay una cita ineludible en el FLA Live Arena de Sunrise, Florida, donde tendrá lugar el All-Star Game. Rangers, Avalanche y Oilers serán las franquicias con mayor representación.

Quince debutantes

De los 44 jugadores seleccionados, doce fueron seleccionados por el voto del público y el resto por el departamento de operaciones relacionados con el hockey de la NHL. Entre los afortunados, quince disfrutarán de esta experiencia por primera vez.

“Es algo muy especial, tengo muchas ganas. Ron Francis y Dave Hakstol me lo dijeron hace una semana, fue increíble. Me costó no decir nada, fue complicado”, señaló Matty Beniers, jugador de los Dallas Stars que participará por primera vez.

Otro de los que se han ganado el puesto es Logan Thompson, con un 91,2 % de paradas y 2,71 goles encajados por encuentro en su primera temporada en NHL.

“Ha sido un camino largo, muy difícil, me he encontrado con mucha adversidad”, empezó relatando el portero de los Golden Knights, que perdió a su hermano hace menos de dos años. “Estas cosas te hacen ser agradecido por dónde estás en tu carrera. No te lo tomas a la ligera. Voy a poder disfrutarlo, es algo que he trabajado mucho para conseguir y voy a tener un sentimiento de recompensa”, finalizó.

Alex Ovechkin | Fuente: NHL.com

Ovechkin, a por su octavo All-Star

Nadie en activo ha sido seleccionado en más ocasiones. Le siguen muy cerca Erik Karlsson y Johnny Gaudreau con siete. “Es un fin de semana muy divertido. Ya lo he hecho unas cuantas veces ahora. Cuando tengo la oportunidad de ir, intento disfrutarlo al máximo y si puedo llevo a mi familia para pasar el mayor tiempo posible con ellos”, explicó el jugador de los Blue Jackets.

Plantillas de cada división

Cada equipo está compuesto por nueve patinadores y dos porteros. Al igual que en las últimas temporadas, los partidos serán de tres contra tres, como ya se hace en las prórrogas de temporada regular.

División Metropolitana

Sidney Crosby (Penguins)

(Penguins) Johnny Gaudreau (Blue Jackets)

(Blue Jackets) Kevin Hayes (Flyers)

(Flyers) Jack Hughes (Devils)

(Devils) Brock Nelson (Islanders)

(Islanders) Alex Ovechkin (Capitals)

(Capitals) Artemi Panarin (Rangers)

(Rangers) Andrei Svechnikov (Hurricanes)

(Hurricanes) Adam Fox (Rangers)

(Rangers) Igor Shesterkin (Rangers)

(Rangers) Ilya Sorokin (Islanders)

División Atlántica

Nikita Kucherov (Lightning)

(Lightning) Dylan Larkin (Red Wings)

(Red Wings) Mitchell Marner (Maple Leafs)

(Maple Leafs) Auston Matthews (Maple Leafs)

(Maple Leafs) David Pastrnak (Bruins)

(Bruins) Nick Suzuki (Canadiens)

(Canadiens) Tage Thompson (Sabres)

(Sabres) Brady Tkachuk (Senators)

(Senators) Matthew Tkachuk (Panthers)

(Panthers) Andrei Vasilevskiy (Lightning)

(Lightning) Linus Ullmark (Bruins)

División Central

Kirill Kaprizov (Wild)

(Wild) Clayton Keller (Coyotes)

(Coyotes) Nathan MacKinnon (Avalanche)

(Avalanche) Mikko Rantanen (Avalanche)

(Avalanche) Jason Robertson (Stars)

(Stars) Vladimir Tarasenko (Blues)

(Blues) Seth Jones (Blackhawks)

(Blackhawks) Cale Makar (Avalanche)

(Avalanche) Josh Morrissey (Jets)

(Jets) Connor Hellebuyck (Jets)

(Jets) Juuse Saros (Predators)

División Pacífica