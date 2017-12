Anuario VAVEL 2017: WWE Championship: un inicio y un final Fenomenal

Google Plus

El Campeonato de WWE siempre será el máximo objetivo por alcanzar dentro de la empresa, y durante el 2017 dejó grandes actuaciones y muchas sorpresas.

El primer campeón AJ Styles, quien en menos de un año dentro de WWE ya se había consagrado, iniciaba esta etapa en el aniversario de su arribo, en Royal Rumble, donde desde diciembre se pactó un enfrentamiento de en sueño para los fanáticos, AJ Styles contra John Cena. Éste combate era la tercera vez que se enfrentaban estas superestrellas, las primeras dos victorias para el fenomenal. Sin embargo, esa noche, el 29 de enero, en el Alamodome de San Antonio, catalogado como “El mejor combate del 2017” por WWE.com, John Cena empataría el récord de 16 campeonatos mundiales del Nature Boy, Ric Flair.

Inmediatamente, en cuestión de dos semanas después, el líder de la Cenation entraría a la renovada Elimination Chamber, donde el campeonato estaría en juego frente a otros 5 luchadores, iniciando con el retador Styles, Dean Ambrose, Baron Corbin, The Miz y Bray Wyatt. Al final, El Devorador de Mundos se alzaría dentro de la celda con su primer campeonato individual tras eliminar a Cena y Styles por último, ambos con ayuda de la Hermana Abigail.

Tanto AJ como el ex campeón tendrían una revancha en SmackDown en una triple amenaza, pero el campeonato seguiría en manos de Wyatt. Como el patriarca de su familia, tenía al ganador de la Batalla Real como aliado, Randy Orton, por lo que era probable que se enfrentarían tarde o temprano. A pesar de que Orton negó su oportunidad en un inicio, pasó los obstáculos de Luke Harper y el Fenomenal, para finalmente chocar con Wyatt en Wrestlemania.

Y como una víbora, sorteando los juegos bizarros del campeón, bastó con un RKO para que la ciudad de Orlando fuera testigo de una coronación más del máximo depredador. Y pese culminar su rivalidad en la casa del horror con una derrota, Orton permanecería campeón.

Quizás una de las mayores sorpresas del año fue pactada para Backlash, cuando un recién llegado Jinder Mahal venció a Sami Zayn en un combate múltiple para ser el retador al título. Y con ayuda de los Singh Brothers, Mahal se convertiría por primera vez en campeón mundial.

Durante los siguientes eventos se enfrascaría con Orton, venciéndolo en Money in the Bank, en la tierra natal de Randy, y frente a su padre; y posteriormente en Battleground, en una lucha de prisión Punjabi, en la cual la victoria se inclinaba para la víbora, pero hizo su aparición el creador de estos combates, The Great Khali para acabar con Randy. En todas las ocasiones intervinieron los hermanos Singh.

Shinsuke Nakamura logró ser el retador en SummerSlam tras vencer a John Cena en un combate pactado por Daniel Bryan, sin embargo, el Maharaja tendría un reto previo. En el show del 15 de agosto tras un combate con Cena, el poseedor del maletín Money in the Bank, Baron Corbin, interfirió para canjear su contrato, pero gracias a una distracción de John Cena, Jinder logró retener el campeonato.

Nakamura no fue obstáculo para el campeón y sus secuaces, incluso en el evento Hell in a Cell, donde una vez más no logro su cometido.

Fue Jinder Mahal el primero en mencionar que en Survivor Series enfrentaría al campeón de la marca RAW, Brock Lesnar, pero para su legado de 170 días reinando, la suerte culminó con el duelo contra AJ Styles el 7 de noviembre en Manchester, Inglaterra, con un Phenomenal Forearm. Queda marcada esta hazaña como la primera ocasión que el campeonato cambia de manos fuera de Norteamérica, además el título no cambiaba en un episodio de SmackDown por más de una década, cuando en 2003 Brock Lesnar derrotó a Kurt Angle.

En el duelo campeón contra campeón Styles cayó contra el Campeón Universal, en un combate destacado. AJ defendería nuevamente su presea en el último pago por ver del año, Clash Of Champions contra Jinder Mahal en una revancha, pero el cinturón no cambiaría de manos. De esa forma termina en posesión del propio luchador que comenzó el año, en definitiva, fenomenal.