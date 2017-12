Anuario VAVEL Turf 2017: Roberto Cocheteux, el premio a la constancia

Google Plus

El año 2017 llega a su fin y en el turf español la estadística de propietarios ha tenido una lucha sin fin. Es más, a falta de una jornada para cerrar el año, aún no se sabe quién va resultar el campeón. La emoción perdurará hasta la recta final dándole el relevo a la cuadra Popular que fue la campeona de la edición pasada.

A falta de confirmación oficial del distanciamiento de Wild King (Martul) en la Copa de Oro, la cuadra verdinegra de Fernando Martin perderá la primera posición de la estadística dándoles ese privilegio a las cuadras Santa Bárbara y Roberto Cocheteux. Estas dos cuadras serán las que peleen en la última jornada el campeonato.

La explosión de Roberto Cocheteux

Los colores azul y negro en cuadros han llegado para quedarse en lo más alto de la estadística. Si el año pasado fue increíble para esta cuadra este año se ha consagrado en la cúspide de la tabla. En 2016 obtuvo la segunda posición de la estadística de propietarios con victorias en carreras tan destacadas como el Derby Español (Nemqueteba), la Poule de Potras (Avenue Dargent), el Gran Premio Duque de Alburquerque (Le Blue et Noir) y el Gran Premio Ricardo Ruiz Benítez de Lugo (Avenue Dargent). Y no solo eso, ya que en una de las cunas del turf mundial como es Newmarket (Inglaterra), su potra Spain Burg con la monta de Dettori obtuvo la victoria en la prestigiosa, Rockfel Stakes (Grupo 2).

El salto de calidad sin duda alguna fue considerable. Hasta el año 2016 la mejor posición en la estadística de propietarios en España no superaba el puesto 20. Sin duda el cambio fue grande y en poco tiempo. Es verdad que hasta hace poco los mejores caballos los tenía estabulados en Francia bajo la preparación de Xavier Thomas, una persona muy importante en su cuadra y eso hacía que no se centrara tanto en la estadística española. Pero esa tendencia fue cambiando poco a poco gracias al gran trabajo en parte de los preparadores Ioannes Osorio y Manuel Álvarez.

La manera de trabajar no ha cambiado en exceso, ya que Roberto sigue confiando en gente de confianza. El secreto radica en invertir más dinero a la hora de comprar caballos en las subastas de yearling o de caballos de entrenamiento y como no, tener suerte. La suerte es la clave en el mundo del turf y no es para siempre, por lo tanto, hay que aprovecharlo.

Y es que la cuadra de Roberto Cocheteux está en la cresta de la ola también este año 2017. Es verdad que en ganancias ya era difícil superar el año pasado y no se ha conseguido mejorar los datos del pasado, pero se sigue en el top de la estadística. 11 victorias más 22 colocaciones avalan una temporada más que notable. Las victorias más destacadas de la cuadra este año han sido el Oaks Español (Winfola), el Premio Teresa (Avenue Dargent) y el Gran Premio Ricardo Ruiz Benítez de Lugo (Avenue Dargent). Con todo esto podemos ver que la líder de la cuadra es la yegua alazana Avenue Dargent. Por desgracia la yegua se ha lesionado y ha abandonado la competición. Pasará a la yeguada para dar los futuros campeones y campeonas en las pistas. Según palabras del propio Cocheteux será cubierto por el campeón del Derby de Epsom, Camelot.

Además, el éxito que se espera para el año 2018 es muy esperanzador. Si sumamos el trabajo y regularidad de los caballos viejos de la cuadra, los más jóvenes dan muchas ganas de ilusionarse. La generación “P”, debido a que todos los nombres de los caballos de la generación del 2015 empiezan con esa letra, ya ha presentado sus primeras credenciales. Vamos a destacar dos Planteur Davier y Poporo. Ambos caballos preparados por el Duque han corrido solo dos carreras de las cuales han ganado una, en sus segundas salidas a pista. Tienen buenos orígenes, físico y han dado muy buenas sensaciones, por lo tanto, habrá que apuntarlos en la lista de los futuros campeones de las pistas españolas. Estos y otros caballos de la cuadra de Roberto Cocheteux prometen un futuro fructífero para los colores azul y negros.

La estadística de propietarios por lo demás

Si se ha alabado el trabajo y el buen año de Roberto Cocheteux también se debería hacer los mismo con la cuadra Santa Bárbara de la familia Pardo Santayana con su capitán Tuvalu que ha sido el gran artífice de que la cuadra rojinegra esté tan arriba en la clasificación dando con ello una lucha de tú a tú con Cocheteux. Pese a que Tuvalu sea el número uno de la cuadra no hay que olvidar las victorias de sus compañeros Radetzky y Faraunsi que también han contribuido y mucho al éxito de la cuadra. Y todo ello capitaneado gracias a Ioannes Osorio que es el preparador también de esta gran cuadra.

La cuadra con más victorias ha sido la cuadra canaria Soñador, con 12 victorias y 22 colocaciones de 63 salidas a la pista. Mientras que la cuadra que más participaciones ha tenido en pista ha sido la cuadra Las Águilas con 101 participaciones. Y la cuadra con más colocaciones ha sido Río Cubas con 35 de 70 salidas a pista.

También destacar la buena campaña de cuadras como Martul, Yeguada AGF, Yeguada Rocio o Antonio Caro. Estas y otras cuadras han completado un año muy entretenido con la creación de cuadras nuevas, pequeñas y de multipropiedad, que seguro que en el futuro seguirán apostando por el turf español. Simplemente estos datos valen para resumir la temporada entre los propietarios de la estadística española.